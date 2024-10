Karol G confirmó que lanzará nueva canción junto a artista iraní: ¿quién es?

¡Karol G está por lanzar nueva música! Aunque la cantante colombiana se tomará un descanso de los escenarios por lo que queda de año, no dejará de de publicar nuevas canciones. Así lo hizo saber la intérprete de “Provenza” en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó varias fotos y video junto a la cantante iraní Sevdaliza para confirmar que lanzarían una colaboración juntas. Se trata de “No me cansaré”, del que aún no se conocen detalles.

En las imágenes, se va a Karol G junto a Sevdaliza bailando un fragmento de la nueva canción, que se espera se publique este 17 de octubre, según una publicación de la cantante iraní.

“No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero”, dice parte de la letra con un ritmo suave.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de fanáticos emocionados por el tema. “No ha salido y ya me la sé”, “el himno de octubre coming son”, “La preciosísima de Sevdaliza con la preciosísima de Karol G”.

Karol G se tomará un descanso de los escenarios

En septiembre, Karol G colombiana anunció que se tomará un descanso de los escenarios por lo que queda de este año.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió un video de cómo se vivió su último show del año en Rock in Rio, este fin de semana en Brasil.

“Los voy a extrañar mucho en los escenarios… La verdad, es mi parte favorita de lo que hago -> cantar con ustedes. Los amo. Gracias por tanto amor”, escribió la cantante de “Provenza” en su publicación.

Hace poco, Karol G también terminó su gira Mañana será bonito, con la que se presentó en ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

En julio, la cantante ofreció el último show de gira en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid al que asistieron más de 80.000 fanáticos y que transmitió en vivo en su canal de YouTube, que le valió un récord de audiencia al ser visto por más de 1 millón de espectadores.

