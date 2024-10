¿Realmente necesitas un soplador de hojas con aspiradora?

Las pruebas de CR muestran que los modelos con aspiradoras incorporadas no son tan versátiles como se podría pensar

Los sopladores aspiradores de hojas prometen recoger y eliminar los residuos de forma rápida y eficiente, pero nuestras pruebas demuestran que no son tan efectivos como se anuncia.

By Paul Hope

Ya sea que estés recogiendo hojas de roble en otoño o pétalos de magnolia en primavera, los sopladores de hojas con un modo de aspiración incorporado parecen ofrecer una solución con una sola herramienta para soplar y embolsar. Pero en un claro ejemplo de que más puede ser menos, muchos propietarios al final nunca terminan usando la función de aspiración.

“La aspiración de la mayoría de los sopladores de hojas no está realmente diseñada para lidiar con una gran pila de hojas”, explica Dave Trezza, un ingeniero de CR que prueba sopladores de hojas. “Y es raro que veamos un soplador de hojas que cumpla con la proporción de trituración prometida”.

Se supone que muchos sopladores con aspiradoras trituran hojas y reducen su volumen en una proporción de 12:1 o 16:1. Por supuesto, Consumer Reports no se fía de la palabra del fabricante. Nuestro equipo de pruebas midió los resultados y descubrimos que muchas herramientas trituran hojas en una proporción de 3:1 o 4:1.

También vale la pena señalar que la mayoría de los modelos con función de aspiración no están diseñados para triturar ramas o ramitas, y cualquiera de las dos puede atascar la herramienta. Todos los sopladores con aspiradoras de hojas funcionan mejor con hojas secas, que el impulsor puede triturar fácilmente.

Sin duda, la mayor limitación de los sopladores de hojas con aspiradoras es que solamente recogen una pequeña cantidad de hojas (unos pocos pies cúbicos a la vez, según la capacidad de trituración y el tamaño de la bolsa) antes de tener que vaciar la bolsa, una tarea sucia. Esa puede ser la razón por la que algunos fabricantes han comenzado a eliminar por completo estas funciones de los sopladores con aspiradoras de hojas.

Entonces, ¿quién se puede aprovechar de las ventajas de un soplador de hojas con aspiradora? Si tienes un jardín pequeño y eres diligente en el control de las hojas a medida que caen, o si deseas aspirar minuciosamente las hojas de alrededor de los arbustos y los maceteros, el modo de aspiración de tu soplador de hojas puede ahorrarte tiempo y esfuerzo.

Actualmente, no encontrarás la función de aspiración en los sopladores más potentes, que son los sopladores de hojas con ruedas o de mochila. Por lo general, sí está disponible en los sopladores de hojas eléctricos con cable.

Si todavía estás interesado en comprar una de estas máquinas, consulta nuestras calificaciones de sopladores de hojas con aspiradoras, donde puedes encontrar los mejores modelos de DeWalt, Senix, Toro y otras marcas. Los miembros de CR también pueden leer nuestra guía de compra para obtener más información.

Los mejores sopladores de hojas con asiradoras

Los sopladores de hojas con aspiradoras de mano mejor valorados hacen un excelente trabajo barriendo y aflojando las hojas, y pueden servir fácilmente en un patio pequeño.

Makita XBU04PTV

The Makita XBU04PTV is the highest-rated battery-powered leaf blower vacuum on our list. It excels at all the crucial tasks—including sweeping, vacuuming, and handling. It is also very good at loosening leaves, which means it removes embedded leaf particles from a lawn at an efficient speed. This model comes with a two-year warranty and earns near a top-level score for predicted reliability. However, when it comes to owner satisfaction it only scores in the midrange.

Senix BLV4QL-M

The Senix BLV4QL-M Leaf Blower is among the few gas-powered leaf blowers we found with a vacuum function. It blows leaves well in our tests, garnering excellent scores for both sweeping and loosening. On the suction front, it also aces our test for vacuuming, but like many gasoline models it’s quite loud, both nearby and at a distance.

Toro UltraPlus 51621

The Toro UltraPlus 51621 is the highest-rated electric plug-in leaf blower vacuum. It excels at sweeping and is very good at loosening leaves, in large part because of nozzles that concentrate airflow. The leaf blower vacuum is powerful and easy to convert—just snap on the broader vacuum tube and leaf collection bag. No special tools are needed to change functions. In our tests, its metal impeller mulches leaves to a 3:1 ratio of their original volume, helping this blower earn an outstanding rating for vacuuming. Simply put, that means you’ll have far fewer bags to put on the curb.

Toro 51619

The Toro 51619 comes close to the Toro UltraPlus 51621 above and offers similar loosening and sweeping performance. The vacuum function is still strong, helping this model earn an above-average rating in that test, though in our tests it has only about a 3:1 mulching ratio, so you may need to dump the bag about the same as the pricier Toro tested.

Cómo utilizar un soplador de hojas con aspiradora

Comienza en el modo soplador de hojas y junta la mayor parte de las hojas en una gran pila. (Para obtener consejos sobre cómo hacerlo, consulta las ingeniosas estrategias de CR para lidiar con las hojas). Después, puedes pasar al modo aspirador.

En algunos modelos, es tan fácil como cambiar un interruptor de “soplar” a “aspirar”. En otros, es posible que tengas que instalar o colocar una bolsa, que normalmente se pone con la mano, aunque, en algunos casos, es posible que necesites una herramienta pequeña, como una llave hexagonal.

Utiliza el modo de aspiración del soplador para aspirar las hojas rezagadas y para trabajar alrededor de arbustos y maceteros, donde un soplador podría dañar las plantas o hacer volar la tierra y el mantillo. Cuando hayas terminado, asegúrate de vaciar la bolsa y darle la vuelta para limpiarla a fondo. Las hojas que queden, especialmente si están mojadas, se descompondrán y comenzarán a oler mal.

La aspiradora también es útil para limpiar porches, patios y terrazas cuando los árboles pierden sus últimas hojas de la temporada. Algunos modelos (y accesorios postventa) tienen boquillas curvas diseñadas específicamente para soplar o aspirar hojas de las canaletas, pero asegúrate de seguir las pautas de seguridad si trabajas desde una escalera.

Y, como sucede con todos los sopladores de hojas, no te apresures a guardar tu herramienta ante la primera señal de la llegada del invierno. La función de soplador se puede utilizar para limpiar una ligera capa de nieve de terrazas, patios y entradas, lo que te permitirá disponer de un poco de tiempo antes de tener que sacar la máquina para quitar la nieve.

