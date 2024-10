Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de octubre de 2024

Aries

Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas que eatara lanzando contra ti y tu familia. Es importante que visualices a donde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades. Debes de tener cuidado con amores de una noche porque vas a terminar bien enamorada. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales toda la energía a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Un viaje empezará a planearse en próximas fechas y será con amistades cercanas o con pareja. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestiones que tienen que ver con los dineros, se vienen gastos fuertes con los cuales vas andar con la madre en rastra. No te deprimas por lo que no ha pasado, deja que la vida cobre su propio rumbo. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo en un proyecto que han tenido en mente desde hace algún tiempo.

Tauro

Pon mucha atención a esta semana sobre todo a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. Amor exprés se aproxima y podrías terminar bien enamorado de la persona equivocada. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Vienen días en los cuales deberás de aprovechar cada momento bueno que te pone la vida, no te dejes llevar por el enojo sino ves que algo no funciona o no te sale a la primera, tiempo al tiempo. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado pero solo te va traer dolores de cabeza. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Es momento de abrirte a nuevas posibilidades tanto en el amor como en los negocios para que aproveches todo lo que irá llegando a tu vida. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas solo no te pierdas en el camino al momento de ir consolidando cada sueño y meta. Cuidado con una persona de piel blanca la cual llegará a tu vida y a causarte problemas y conflictos. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo siempre irá por más y más.

Géminis

Es momento de comenzar a ver más por ti y tu felicidad, de cuidar mucho tu autoestima para no permitir que nadie te lastime o te haga sentir menos. No te dejes llevar por chismes en la familia los cuales pudieran ponerte de malas. Se viene la oportunidad de realizar un viaje con familia o amigos en el cual te pa pasarás de lo mejor, tu vive y distra casa momento. No te shingues tanto en el jale que al final no te vas a llevar ni madre, trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta. Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida. Lo material es importante siempre y cuando lo consigas honestamente. No caigas en provocaciones tontas pues esta semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Un expareja te ha recordado mucho sin embargo teme acercarse a ti, el karma le ha dado buenas friegas. Visitas inesperadas en esta próxima semana. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener porque buscará la manera de sacar algo de provecho de ti. Va comenzar a fluir el dinero en tu vida pero deberás de ser muy inteligente para saber aprovecharlo de la mejor manera.

Cancer

No descuides tu salud y cuerpazo criminal pues estás en la mejor etapa de mejorar tu aspecto físico. Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su camino que cumplieron con su ciclo. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades la cual va generar muchos problemas y conflictos. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días, debes de cuidar lo que hablas y dices de los demás y más sin estás con personas que no son de fiar. Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. No es momento de perder tu tiempo en personas que no dan lo mismo que tú, cierra ciclos que no te lleven a ningún sitio. Cuidado con cambios bruscos en tu manera de actuar con tu familia porque podrías ocasionar un problema grave. Te vienen días en los cuales estarás algo melancólico al recordar a personas del pasado que fueron muy importantes para ti. Embarazo en la familia se aproxima y una noticia que tiene que ver con una casa o vehículo. No te dejes llevar por un chisme que va comenzar a sonar en tu área laboral y que podría estarte involucrando.

Leo

Eres ingobernable y por eso es complicado que alguien te aguante el ritmo, eres una persona fuerte que siempre lucha por sus ideales y les gusta controlar todo sin embargo hay personas que no soportan esa cuestión, tú sabrás cuando deberás de bajarle de intensidad y cuando no. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido. Sueños premonitorios se aproximan. Te va a caer en la punta un comentario muy tonto de una amistad. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces la presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos. Te viene la llegada de un amor del pasado el cual podría volver a entrar a tu corazón y ocasionar un desbalance en tu vida. No te permitas caer por nadie y menos por personas que no te suman y solo te generan dolores de cabeza. Cambios importantes en tu carácter, una persona te va a hacer más dócil pues sus actitudes comenzarán a volver a creer en la necesidad de enamorarte. Siempre que busques encontrarás. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí. Cuídate de dolores de articulaciones y cuidado con golpes y caídas que estarán a la rodean del día. Podrías comenzar a planear un viaje con tu familia en el cual te va ir de lo mejor solo deberás de cuidar la cuestión de los dineros para evitar problemas más adelante.

Virgo

Es importante que comiences a mentalizar eso que siempre has soñado y que comiences de la misma manera a trabajar en ello, la vida es bella y te llenará de oportunidades que no imaginaste las cuales te ayudarán a mejorar los ingresos. No te dejes llevar por chismes y menos si vienen de amores del pasado que buscarán desestabilizar la relación que pudieras tener hoy. Ten cuidado con una amistad que te rodea en estos momentos, podría meterte en problemas muy complicados con tu pareja en caso de tener, o con una persona que andas pretendiendo. No hay razón para que te dañes, tienes todo para ser feliz y te rodean personas verdaderamente importantes, está por llegar una persona que te hará cambiar tu manera de pensar y será por una red social, con el tiempo podrían desarrollarse sentimientos muy fuertes entre ustedes pues te dará la confianza que nadie te había dado. Ten cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va llegar, se vienen días en los cuales un familiar necesitará mucho de tu apoyo y deberás estar ahí para demostrarlo. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía el tapete, no hagas ni madres para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Recuerda que los sentimientos y la manera en que te tratan será la clave para que te roben el corazón, no seas tan exigente en el físico o te volverás equivocar como antes, al punto de que te sean infieles. Debes atender tu pasado y a la vez soltar todo eso que vienes acarreando y que no te ha permitido ser feliz el día de hoy. Cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que no tiene ya nada que ofrecerte.

Libra

Podrías entrar en una etapa en la cual el dinero no va fluir como esperas por eso es importante siempre contar con un ahorro para este tipo de cuestiones. No te dejes llevar por chismes de vecindad en el área laboral porque podrían hacerte perder lo que te ha costado tanto tener hoy en día. La vida te pondrá en el lugar que mereces, pero no comas ansias que las cosas se darán cuando tengan que ser Un divorcio o separación de familiar o amistad se aproxima y podría venir una ola de declaraciones. No cuentes tanto tus planes porque por eso no se te están dando del todo. Se viene la oportunidad de un viaje con familia pero cuidado con los dineros que van hacer mucha falta. Cuídate de enfermedades respiratorias las cuales estarán a la orden del día y podrían hacerte caer en cama. Ansiedad y estrés en estos días al pensar en el pasado y también al no poder solucionar un problema que te ha estado aquejando desde hace tiempo. Hay un amor del pasado que te anda pensando mucho y que en próximas fechas volverá aparecer en tu vida quizás para pedirte una nueva oportunidad. Te viene una sorpresa muy grande, una fiesta o reunión podría ser buena idea para salir de la rutina de tu día a día. Etapa muy buena para ti pues sabrás darte cuenta quiénes de las personas que te rodean valen la pena y quienes no te sirven ni para ir a shingar a su madre. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. No te dejes intimidar por personas que buscarán sacarte de tu zona de confort o enfadarte con ciertas indirectas, no hagas caso que solo buscan afectarte. Tienes ciertos problemas con tu pasado que te detienen y te hacen dudar hasta de tu nombre, no seas tan desconfiado y vive tu vida, aprende a darte todas las oportunidades necesarias, amores a distancia si funcionan siempre y cuando aprendas a esperar y ser paciente.

Escorpión

Se viene oportunidades buenas en los dineros, negocio en puerta o un cambio laboral que te va beneficiar mucho. Hay una amistad que podría ir a parar al hospital debido a cuestiones de fracturas o golpes. Amistad te pondrá de malas pues por más consejos que le des te darás cuenta de que no entiende ni a punta de golpes. No es momento de descuidar dieta ni ejercicio, sino haces dieta y no cuidas tu alimentación te vendrán problemas de salud en un corto a mediano plazo. Vienen eventos importantes en estos días, cambios en tu manera de pensar y comenzarás a aceptar muchas situaciones que veías de manera negativa. Planeas un viaje a tierras lejanas con familia o amigos tipo fin de semana. Si tienes una relación deberás de hablar claro con tu pareja porque hay situaciones que no te están gustando de su comportamiento y podrían salirse de control. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones prohibidas o podrían partirte tu madre si te descubren. Aprende a respetar la vida y los comentarios de las demás personas recuerda que cada uno habla de la fiesta según le fue en ella. Ya no descuides tanto tu alimentación pues subirás de peso en esta temporada. Se aproxima un cumpleaños de alguien cercano y necesitarás estar al cien para celebrar de lo mejor. No te detengas en tu camino por nadie, no te claves tanto en el trabajo y date la oportunidad de divertirte más, recuerda que la vida es muy corta pa lamentarse por problemas del pasado. Una amistad tiene cierto interés en ti, pero le da pena acercarse por qué eres muy perra para rechazar personas. Sino tienes interés en ella no le des alas pues podrías hacerla sufrir.

Sagitario

Se vienen días en los cuales vas andar muy pensativo, últimamente te sientes estancado y sientes que no avanzas en ningún aspecto de tu vida, debes de cuidar con quienes te relacionas porque mucha de la energía negativa que hoy cargas es por esas personas. No pretendas ser alguien que no eres por complacer a los demás, deberán de aceptarte tal cual y sino ese ya no es problema tuyo. Es posible que tengas sueños premonitorios o tu sexto sentido te avise sobre algo que va a suceder. Cambios importantes en tu vida, te darás cuenta que la persona que te rodea y pretendes no sirve ni para incomodar a su madre, empezarás a ver a las personas como son y secamente, te llevarás grandes sorpresas y decepciones pues se les caerá la mascara a muchas de ellas. Vienen días en los cuales pudieras comenzar a planear un negocio pero la situación económica no está para eso en ese momento por lo tanto deberás de pensarlo bien o decidir con quien realizar dicha inversión. Te la pasas quejándote de todo pero no haces nada para cambiar eso. Es posible que sientas tristeza debido a que una persona que quieres mucho se aleje o de plano ya las cosas no sean como antes, regresará en poco tiempo con la cola entre las patas así que ni te mortifiques. En los dineros leve mejoría pero seguirás metido o metida en unas deudas, no gastes lo que no tienes. Amistad sufre percance. No busques pretextos para no hacer ejercicio y mantenerte en forma, algunas ocasiones caes en situaciones muy tontas y sueles tropezar con la misma piedra. Ya deja la flojera y ponte las pilas par lograr tus metas y tus planes.

Capricornio

Debes soltar y dejar ir lo que ya no te está sumando nada en tu vida, hay una amistad que te tiene demasiado coraje y envidia y a pesar que sabe bien fingir siempre busca la manera de afectarte con sus malos comentarios. Momento de poner las cartas en la mesa sobre tu vida y pensar bien qué quieres, qué buscas y qué necesitas para ser feliz. No te preocupes ya por cosas que no deben quitarte el sueño. Diviértete más y disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que la vida es muy corta para aburrirse en casa o perder el tiempo con personas falsas. Si has tenido problemas económicos deberás de cuidar tus finanzas y siempre tener un ahorro extra para cualquier situación que te pudiera presentar y salir de control. Un nuevo amor se aproxima mediante una red social, pero solo será pa el faje y el sexo, no durará mucho la relación. Aprende a decir que no y no querer resolverle la vida y todos los problemas a la familia. Te reencuentras con ex pareja y te darás cuenta que has olvidado y que ya no sientes ni madre por él o ella; podrás ver que el shingado karma ha hecho su trabajo. Confía en quien siempre está ahí y no en quien te busca solo cuando te necesita. Ya no seas tan celoso con tu pareja en caso de tener, sueles hacerte muchas ideas, sino confías en él o en ella nada tienes que seguir haciendo ahí. Planeas viaje con familia para el mes de noviembre. Problemas en el trabajo por malentendidos. Se viene un cambio de casa o vehículo en próximas fechas, te va ir muy bien, solo cuidar gastos. Si tienes una relación y ha estado un poco tensa las cosas comenzarán a fluir mejor solo trata de darle espacio a tu pareja y no meterte en asunto que no te corresponden con ella.

Acuario

Ten cuidado con amores d runa noche los cuales pudieran meterte en problemas. En la familia se vienen problemas graves por malos entendidos, a veces tienes en hocico demasiado suelto y eso ocasiona problemas. Es momento que pienses en ti y no en las demás personas. Date el tiempo para solucionar cada uno de tus problemas y buscar el camino correcto para encontrar la paz y la felicidad que necesitas en tu vida. Cuidado con infecciones en vías urinarias o respiratorias las cuales estarán a la orden del día. En cuestiones sentimentales superarás lo sucedido en el pasado y te sentirás renovado y listo o lista para iniciar de cero. Ten presente que nadie merece que vivas de rodillas, no te arrastres por nadie que no lo merece, eres un ser con mucha uz y posibilidades de cumplir metas y sueños. Descubrirás que una amistad te ha mentido para no dañarte, trata de comprender el por qué lo hizo. La llegada de nuevas amistades a tu vida van ayudar mucho a mejorar muchos aspectos de ella, trata de disfrutar y salir más, recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz. Andarás con mucha suerte en negocios de azar. Es posible que si tienes pareja se presenten unos problemas debido a familiares o a cuestiones del pasado que traerán al presente.Aprendan a cerrar ciclos y platicar sobre lo que no les gusta o no les parece para poder llegar acuerdos. No te dejes llevar por la ira y el enojo, te vas enterar de un chisme en el que te traen amistades y eso te pondrá muy de malas y podría sacarte de control. Vas a traer suerte en juegos de azar, aprovecha esa racha que estará llegando para mejorar tus ingresos.

Piscis

Mi querido pecesito es momento de pensar un poco más en ti, eres proveedor y toda la vida te la has pasado ayudando y resolviendole a los demás, es momento de pensar en ti y de ir por tus sueños y metas, recuerda que la vida es corta así que basta de perder el tiempo y pensar solo en los demás. Te vienen caminos comerciales bastante buenos que deberás de atender porque por ahí podría estar el negocio de tu vida. Eres un mar de lágrimas cuando te lastimas pero cuando eres traicionado sueles convertirte en el ser más perverso y no te detienes por nada. Cuida tus nervios pues habrá una persona que te sacará de tus casillas pues suele provocarte debido a que te atrae mucho. Esta semana es perfecta para la consolidación de muchas metas que tenías desde hace tiempo, concluirás cosas que tenías a medias y lograrás ser el centro de atención. Si tienes una relación es momento de dejar en claro hacia donde se dirigen pues la rutina ha llegado a ustedes y podría terminar todo en cualquier momento. Podrían presentarse problemas en tus riñones así que asegúrate de consumir más agua en lugar de café o refrescos, no descuides la dieta y el ejercicio. Amistad de tu pasado regresa se reencontrarán y la pasarán genial. El amor será ese sentimiento inalcanzable que te costara mucho conseguir, trata de no desesperarte y ser más paciente pues si te apresuras seguirás cometiendo los mismos errores de siempre. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente y agradecer lo que eres y tienes ahora contigo. Se viene un embarazo dentro de la familia que va venir cargado de muchas bendiciones y buenos momentos. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo, recuerda que se te da mucho la depresión y la ansiedad y eso podría hacerte ir a parar al médico. Nadie va entender cómo te sientes porque deberían estar en tu lugar para hacerlo.