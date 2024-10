La guía de CR sobre las mejores herramientas para quitar el polvo 

Estos productos destacados pueden ayudar a mantener tu hogar libre de partículas

By Joanne Chen

Luchar contra el polvo puede parecer una batalla perdida. Lo limpias y reaparece días después. Pero es una guerra que vale la pena porque el polvo no sólo es antiestético, sino que también puede ser perjudicial para la salud de tu familia. Hay precauciones que puedes tomar para evitar que entre polvo en tu hogar, pero si ya se ha metido, aquí te mostramos las herramientas que te ayudarán a deshacerte de él.

Cómo lidiar con el polvo en el aire

Purificadores de aire

Estos dispositivos aspiran el aire que hay en tu hogar, atrapan los contaminantes con filtros que se encuentran en los mismos dispositivos y luego devuelven aire limpio. Los filtros HEPA (high efficiency particulate air, en inglés), el tipo más común que se encuentra en los purificadores de aire, están diseñados para capturar al menos el 99.97% de las partículas de 0.3 micrómetros de diámetro, el tamaño de muchas partículas de polvo.

Dónde usarlos: Los purificadores de aire deben colocarse en las habitaciones donde pasas más tiempo y cerca de elementos que puedan generar mucho polvo, como una chimenea, una estufa de leña o el lugar de descanso favorito de tu mascota.

Funcionan mejor cuando están encendidos las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa limpieza constante reduce las partículas (también conocidas como motas de polvo) antes de que lleguen al piso. Pero debido a que los dispositivos están encendidos todo el tiempo, querrás usar uno que haga un gran trabajo limpiando el aire sin hacer mucho ruido. Colócalos al menos a 6 pulgadas de cualquier pared o mueble grande para permitir un buen flujo de aire.

Mantenlos limpios: Para que los dispositivos funcionen bien, los filtros del purificador de aire deben limpiarse o cambiarse periódicamente. Muchos de ellos tienen una luz que indica cuándo es necesario reemplazar el filtro. Para aquellos sin luz, revisa el filtro cada tres meses y cámbialo o límpialo cuando parezca que está sucio. También suelen venir con un prefiltro, que es como una tela de malla en el exterior del dispositivo. Así que asegúrate de seguir las instrucciones para mantener esa parte limpia también.

Los filtros nuevos, especialmente los filtros HEPA, pueden ser costosos y algunos llegan a valer hasta $200. Ten en cuenta esos costos al elegir un purificador de aire. Para ayudarte en esa tarea, las calificaciones de Consumer Reports tienen en cuenta información sobre el costo de los reemplazos de filtros.

Consejo de profesional: Mantén tu purificador de aire en modo automático. Esto limita el ruido, reduce el consumo de energía y garantiza que la calidad del aire en tu habitación sea óptima.

¿No sabes qué purificador de aire elegir? Aquí están los mejores modelos de nuestras pruebas. Puedes encontrar aún más opciones en nuestras calificaciones de más de 160 modelos, y aprender a elegir el mejor para tu familia en nuestra guía de compras. A la hora de comprar, ten en cuenta que los modelos aptos para habitaciones grandes también pueden funcionar en habitaciones más pequeñas, a menor velocidad, lo que puede resultar más silencioso.

GermGuardian CDAP4500BCA

For Small Rooms

Best suited for tabletop or floor use in a small room measuring 150 square feet or less, this air purifier does a stellar job at removing dust, pollen, and smoke at both high and low speeds when used in rooms of this size. It is one of only two small room air purifiers recommended by CR that receives an excellent score for noise on low speeds.

Blueair Blue Pure 211i Max

For Large Rooms

The portable Blue Pure 211i Max is designed for use in a large space of 350 to 650 square feet. It features an indicator light to alert you when you need to change or clean the filter, and also has a dirt sensor and four speeds. On its higher setting, it’s terrific at removing dust, pollen, and smoke, but expect a bit of noise. Try it on low and you’ll have more quiet while still experiencing top-notch results.

Coway Airmega ProX

For Extra-Large Rooms

At 50 pounds, the Coway Airmega ProX is by far the heaviest air purifier on this list, but it provides the best performance and accommodates indoor spaces of up to a whopping 2,126 square feet. On both higher and lower speeds, this model excels at clearing rooms of dust, pollen, and smoke. And it has the best noise scores on this list.

Filtros de aire HVAC

Si tu casa cuenta con un sistema de calefacción y refrigeración HVAC (Heating, Ventilation, y Air Conditioning, en inglés) tiene un filtro que protege el equipo de daños y mejora la calidad del aire interior. Los modelos básicos están hechos de hilos de fibra de vidrio o malla metálica y capturan partículas grandes. Los filtros de gama alta son plisados ​​y pueden capturar partículas tan pequeñas como bacterias.

Su rendimiento se refleja en su clasificación MERV (Minimum Efficiency Reporting Values, en inglés), que oscila entre 1 y 16. Los filtros con un MERV de 8 pueden capturar polen, esporas de moho y muchos tipos de polvo doméstico. Con un MERV 13, la calificación más alta que encontrarás para la mayoría de los tamaños de filtro HVAC residenciales más populares, el filtro atrapa bacterias, humo y otras partículas microscópicas. Pueden costar $40 o más.

Dónde usarlos: Estos filtros de aire pertenecen al conducto de aire de retorno de tu sistema HVAC. Debido a que estos sistemas funcionan en un circuito, aspirando aire a través de las rejillas de ventilación de retorno de tu casa y luego liberando aire caliente o frío a través de conductos de suministro y rejillas de ventilación, es probable que el polvo y la suciedad queden atrapados en el filtro.

Cómo mantenerlos: La mayoría de los filtros HVAC deben reemplazarse una vez por temporada (aproximadamente cada tres meses), dice Misha Kollontai, quien gestiona las pruebas de los filtros de aire de CR. Pero algunos pueden durar hasta 12 meses, según el modelo. Reemplázalos con más frecuencia si tienes una mascota, vives en una zona del país propensa al humo de los incendios forestales o sufres de alergias o asma. Reemplazar el filtro es un trabajo simple que generalmente implica sacar el viejo y colocar uno nuevo. Si no estás seguro de cómo hacerlo, pídele a la persona que repara el sistema de calefacción o refrigeración de tu casa que te lo muestre durante su próxima visita.

Consejo de profesional: “Descubrimos que los filtros más gruesos tienen dos grandes ventajas”, comenta Kollontai. “Filtran mejor las partículas del aire y requieren reemplazo con menos frecuencia”, añade. Pero no todos los sistemas HVAC pueden acomodar un filtro más grueso (el tamaño más común es de 1 pulgada de espesor), aunque se puede adaptar los conductos de algunos sistemas para integrar uno que sea más grueso.

Estos son los dos filtros de aire principales (uno de 1 pulgada de grosor y el otro de 4 pulgadas de grosor) de nuestras calificaciones de más de 50 filtros. ¿No estás seguro de qué tipo o tamaño comprar? Consulta nuestra guía de compras.

Filtrete MPR 1900 Filter

The 1-inch-thick Filtrete 1900 Maximum Allergen Reduction filter is impressive at removing dust, pollen, and smoke from the air when the HVAC system is running on its highest fan speed, earning an excellent rating in that test. But at the lowest speed, the filter is middling at removing those same airborne particles. Airflow through the filter remains strong in both instances.

Aprilaire Healthy Home 213 MERV 13

The 4-inch-thick Aprilaire Healthy Home 213 MERV 13 earns an excellent rating for removing dust, smoke, and pollen when the HVAC system is running on its highest fan speed. It does almost as well when running on its lowest fan speed, and air flows freely through the filter.

Deshumidificadores

Mantener tu hogar a un nivel de humedad relativamente bajo (por debajo del 50%) puede limitar la propagación de los ácaros del polvo y los alérgenos que producen. Y un deshumidificador puede ayudarte a lograrlo.

Dónde usarlo: Usar un deshumidificador en el sótano reduciría la humedad en toda la casa, afirma M. Bilal Khalid, doctor y alergólogo e inmunólogo clínico de Delaware. El experto dice que mantener los niveles de humedad interior por debajo del 50% puede ser especialmente útil para las personas alérgicas a los ácaros del polvo. Estas plagas se alimentan de la humedad y de las células de la piel humana, y habitan en la ropa de cama, los tapizados, las alfombras y otras superficies blandas. “Cuando los tres están presentes, crecen exponencialmente”, afirma Khalid.

Escoge un deshumidificador que sea lo suficientemente grande para adaptarse al espacio que deseas mantener seco y opta por uno mayor si el área suele estar húmeda. Dondequiera que lo coloques, asegúrate de que tu deshumidificador esté al menos a un pie de las paredes y muebles para que el aire pueda entrar y salir libremente (considera que algunos deshumidificadores ventilan en la parte superior, otros en el lateral).

Cómo mantenerlo: Revisa las luces indicadoras del deshumidificador para saber cuándo es el momento de limpiar el filtro y, si el dispositivo no está conectado a una manguera y desagüe, vacía el tanque de agua.

Consejo de profesional: Consulta nuestras calificaciones para saber qué deshumidificador tiene un humidistato preciso. Se trata de un control que apaga el dispositivo cuando alcanza una humedad determinada y lo vuelve a encender cuando los niveles de humedad vuelven a subir.

Aquí están los deshumidificadores con mejor puntuación de los más de 50 de nuestras calificaciones. Incluyen modelos con capacidades pequeñas, medianas y grandes. Si no estás seguro de qué tamaño comprar, consulta nuestra guía de compras y lee este artículo para obtener más consejos.

Midea MAD20S1QWT

Small Capacity

Our top-scoring small-capacity dehumidifier is the Midea MAD20S1QWT. This model earns standout ratings for water removal, noise, convenience, and humidistat accuracy, so you can set it and forget it, knowing it will reach your desired humidity level. It’s also relatively energy-efficient and includes some nice features, such as a timer and an auto-restart feature that turns the machine back on to its previous settings after a power outage. It also comes with a hose to divert water to a drain.

Midea MAD35S1QWT

Medium Capacity

The medium-capacity Midea MAD35S1QWT is the highest-scoring model in our dehumidifier ratings. This top performer, which can remove 35 pints of moisture from the air per day, aces our water removal, energy-efficiency, and convenience tests. It also earns an excellent score for noise, making it one of the quietest in its category. This model is equipped with a digital display, a built-in water pump, and a timer.

Honeywell TP70WKN

Large Capacity

The large-capacity Honeywell TP70WKN delivers strong performance across the board, boasting excellent scores for water removal and energy efficiency, and it can capably remove 50 pints of moisture from the air per day. The tank, however, is smaller than most in this category, holding just 13 pints of water, which brings down its convenience score. That means you’ll have to empty it more often or connect a hose that diverts water to a drain. A nice touch: The hose is provided.

Cómo lidiar con el polvo en las superficies

Paños de limpieza

Para quitar el polvo de forma rutinaria, un trapo de algodón humedecido con agua funciona bien, es barato y respetuoso con el medio ambiente, explica Stephen Sharp, vicepresidente de innovación de fibras e instalaciones estratégicas del Centro de Tecnología Textil de Gaston College en Belmont, en Carolina del Norte.

El polvo se adhiere más fácilmente a un paño ligeramente húmedo que a uno seco, y el agua hace que el paño sea más flexible, lo que permite que entre mejor en cualquier hendidura o ranura, como en un banco de madera, dice Rachel O’Brien, doctora y profesora asistente de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Michigan. Cuando hayas terminado, enjuaga los restos y mete el paño en la lavadora para usarlo de nuevo.

Si quieres incluso quitar mejor el polvo, emplea un paño de microfibra húmedo. Proporciona mucha superficie para que se adhiera. Pasa un paño de microfibra seco, no húmedo, en los dispositivos electrónicos y las pantallas; rayará menos y reducirá las manchas. Lávalo según las indicaciones para reutilizarlo.

Las láminas de polipropileno (como las toallitas Swiffer) tienen fibras dispuestas aleatoriamente que pueden proporcionar una carga electrostática, lo que les permite retener el polvo un poco mejor. Sin embargo, son relativamente caras y no son reutilizables.

Con qué frecuencia usarlos: Quita el polvo de los lugares de fácil acceso cada semana o dos, y con mayor frecuencia si tienes niños pequeños o mascotas. Para áreas que requieren una escalera de mano, como la parte superior de las estanterías, quita el polvo una vez al mes.

Consejo de profesional: Dobla el paño por la mitad y luego otra vez por la mitad para tener ocho superficies limpias en cada paño con las que trabajar.

Plumeros

Los objetos con formas irregulares requieren de un plumero. Debe tener una cabeza esponjosa para que puedas emplearlo en varias superficies a la vez (como una planta o un trofeo) y atrapar las partículas que se desprenden al quitar el polvo (piensa en una lámpara de araña). Además, debe tener un mango flexible para que puedas deslizarlo en objetos curvos (como jarrones o lámparas) y meterlo en espacios reducidos (por ejemplo, entre marcos de cuadros). Los plumeros con cabezales de microfibra o polipropileno funcionan mejor, los hechos con plumas son delicados y difíciles de limpiar, mientras que los plumeros de lana de cordero tampoco retienen el polvo.

Con qué frecuencia usarlos: Saca el plumero con misma frecuencia con las que has estado usando un paño para quitar el polvo, es decir, semanal o quincenalmente para los objetos que estén a tu alcance, como las rejillas de ventilación del aire acondicionado de tu ventana y mensualmente para superficies menos accesibles, como ventiladores de techo.

Consejo de profesional: En cada habitación, quita el polvo de arriba a abajo y trabaja de lado a lado. De esa manera, “tienes más de tres oportunidades de atrapar hasta la última pelusa, ya que la partícula perdida que se cayó de tu ventilador de techo puede aterrizar en el mostrador de un mueble, y si no la quitas cuando limpias el mostrador, cae al piso, donde aspiras y trapeas al final”, explica Melissa Homer, consultora del servicio de limpieza residencial Ecomaids, con sede en Holmdel, Nueva Jersey, que anteriormente trabajó con MaidPro.

Escobas y trapeadores

Las aspiradoras funcionan mejor que las escobas porque barrer puede devolver algo de polvo al aire. Aún así, las escobas pueden ser una forma rápida de recoger trozos más grandes de comida u otros desechos que atraen polvo o, con el tiempo, se rompen en motas más pequeñas. Las cerdas suaves con puntas “marcadas” (parecen puntas abiertas) atrapan mejor las partículas más pequeñas, dice Steve Zelmanski, gerente senior de la empresa de suministros industriales y de seguridad Grainger. Una forma en ángulo, donde un lado es más largo que el otro, le permite llegar a las esquinas, grietas y debajo de los electrodomésticos.

Si el pelo de las mascotas es un problema, Tonya Roark, copropietaria de All Pro Cleaning en el área del lago Ozarks de Missouri, sugiere usar el modelo Broombi. Lo emplea cuando no quiere dañar la aspiradora. En lugar de cerdas, tiene un borde de silicona electrostática lavable que recoge el cabello y otros desechos sin enredarse.

Haz un seguimiento periódicamente con un trapeador y agua jabonosa. Roark prefiere los trapeadores con cubos de dos tanques, uno para agua limpia y otro para agua sucia. Una buena opción es O-Cedar EasyWring RinseClean, disponible en Amazon, Walmart y directamente del fabricante. Para limpiar y reutilizar los trapeadores, mételos en la lavadora.

Con qué frecuencia usarlos: Barre según sea necesario. Trapea una vez a la semana o con más frecuencia si tienes un niño pequeño o mascotas.

Consejo de profesional: Barre el piso sección por sección, haciendo una pequeña pila para cada área. Al barrer distancias más cortas, se pierden menos partículas en el camino. Después de barrer, usa una toalla de papel húmeda para limpiar las cerdas y limpia periódicamente la escoba con agua y jabón para platos.

Aspiradoras

Tu herramienta clave contra el polvo es una aspiradora, por lo que querrás tener una que obtenga las mejores puntuaciones en las pruebas de CR para limpieza de alfombras y pisos desnudos, succión con manguera y, especialmente, emisiones. Las aspiradoras que sobresalen en esta última prueba, incluidas las que se muestran a continuación, tienen sellos herméticos y filtros excelentes para evitar que los desechos aspirados regresen al aire. “Si todo el sistema no está sellado, no importa qué tan buenos sean los filtros”, aclara Susan Booth, quien supervisa las pruebas de aspiradoras de CR. Las aspiradoras con y sin bolsa han mejorado en la reducción de emisiones, pero un modelo con bolsa elimina el trabajo complicado de vaciar el contenedor de un modelo sin bolsa.

Con qué frecuencia usarlas: Al menos una vez a la semana, especialmente si tienes una familia activa con personas y mascotas yendo y viniendo, vives en una carretera polvorienta o tienes alergias.

Dónde usarlas: Aprovecha los accesorios. Utiliza la herramienta para rincones para llegar a lugares difíciles de alcanzar, como esquinas altas y detrás de muebles, y emplea cepillos en tapizados, pantallas de lámparas, persianas y cortinas. Muchas aspiradoras vienen con control de succión, lo que facilita la limpieza de cortinas o visillos. La mayoría hace esto con un control deslizante de plástico que desvía parte de la potencia de succión de la manguera, pero las aspiradoras de alta gama pueden tener un dial para realizar ajustes más precisos.

Consejo de profesional: Al comprar una aspiradora, presta especial atención a las bolsas y los filtros. “Si estás muy preocupado o eres sensible al polvo, hazte con un modelo con bolsas HEPA o un filtro HEPA”, dice Booth. Los filtros HEPA eliminan al menos el 99.97% del polvo, el polen y otras partículas en el aire. Las bolsas de aspiradora normales y las bolsas HEPA suelen ser intercambiables, pero consulta el manual del propietario para estar seguro. Si el polvo no te resulta especialmente molesto, puedes prescindir de los filtros HEPA.

Todas las aspiradoras aquí se destacan no solo en la recogida de residuos sino también en nuestra prueba de emisiones limpias, la clave para evitar que la aspiradora arroje de nuevo polvo al aire. Puedes encontrar más opciones en nuestras calificaciones de más de 200 aspiradoras y más consejos sobre cómo elegir la adecuada aquí.

Kenmore Elite Pet Friendly 31150

Upright Vacuum

The midpriced Kenmore Elite Pet Friendly 31150 earns top marks on bare floors and scores well for tool airflow. That means it’s exceptionally powerful when used with its attachments, which include a crevice tool, bristle brush, and power roller. On bare floors it captures almost every particle, keeping debris contained in its disposable bag. It’s no slouch at removing embedded dirt from carpet or tackling pet hair, either, although it’s a little louder and tougher to handle than some bagged uprights.

Miele Complete C3 Marin

Canister Vacuum

Our top-performing canister vacuum, the Miele Complete C3 Marin, earns perfect marks in almost every test we throw its way. It’s a champ at bare floors and embedded pet hair and also excels at capturing dust particles. Powerful airflow makes its attachments especially effective. It’s also noticeably quieter than many models. It gets dinged a bit in our handling test, but that’s true of most canister vacuums, which trail behind you at the end of the hose and powerhead.

Miele Triflex HX1 Facelift SMUL1

Cordless Stick Vacuum

The Miele Triflex HX1 Facelift SMUL1 isn’t our highest-rated cordless stick vac, but it does have the cleanest emissions of the top three. It offers powerful performance on bare floors, pet hair, and edges—in fact, the only test it didn’t excel at was carpet (it got a midlevel score on that test). Its average run time is 25 minutes.

¿Realmente necesitas un espray para los muebles?

El 45% de los estadounidenses utilizan un espray para polvo o cera para muebles al limpiar, según una encuesta de CR (PDF) representativa a nivel nacional realizada en abril de 2024 entre 2042 adultos. En superficies duras, un aerosol o un abrillantador pueden ayudar a recoger el polvo y dejar brillo. Pero un paño ligeramente húmedo (seguido, sobre madera, de un paño seco) hace un buen trabajo. Además, los ingredientes de algunos productos pueden plantear problemas de salud o medioambientales, por lo que es posible que prefieras ir a lo seguro y evitarlos, comenta Christopher M. Reddy, doctor que estudia productos sostenibles en el Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts.

Para usar un producto con menos ingredientes preocupantes, considera uno certificado por Made Safe, una organización que examina productos para el hogar. O prueba esta receta casera mezclando ½ taza de jugo de limón con unas gotas de aceite de oliva en una botella, rocía y luego limpia con un paño.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de agosto de 2024 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.