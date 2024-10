La magia de la navidad llega a Universal Studios Hollywood y hoy incluirá a Super Nintendo World

Regresa la magia de la navidad a Universal Studios Hollywood y este año se incluirá a Super Nintendo World. Lógicamente regresarán los favoritos de todos que son: “Grinchmas” y “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”.

Las luces navideñas en el famoso castillo de Hogwarts ya es un clásico de la navidad. / Foto Cortesía de Universal Studios Hollywood.

“Holidays en Universal Studios Hollywood” está incluido en el precio de la entrada y comienza el viernes 29 de noviembre de 2024 y se realizará todos los días hasta el lunes 6 de enero de 2025, según nos confirmó Universal mediante un comunicado de prensa.

Todos los amantes del Grinch vivirán nuevamente un mágico momento junto a este polémico personaje, ya que las actividades “Grinchmas” como siempre incluirán oportunidades para tomar fotografías con el Grinch™ y su fiel perro Max, lectura de cuentos con Cindy-Lou Who, quien comparte la historia de “Cómo el Grinch robó la Navidad” con invitados jóvenes y mayores, y una visita a Who-ville. oficina de correos para enviar una postal alegre compartiendo tres buenas obras.

Este año, por otra parte, también se tendrá un área de manualidades temática brindará a los visitantes la oportunidad de agregar alegría navideña a un adorno de papel que podrán colgar en un árbol de Grinchmas cercano o llevarse a casa como recuerdo navideño para su propio árbol de Navidad. También estará disponible para su compra una selección de dulces temáticos Who-tacular y artículos de Grinchmas.