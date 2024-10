Un conductor muere y dos agentes resultan heridos tras tiroteo en una parada de tráfico en Missouri

Autoridadesde Missouri informaron que el lunes un hombre de Texas disparó e hirió a dos agentes durante una parada de tráfico antes de que respondieran al fuego y lo mataran.

El agente del condado de Callaway inició una parada de tráfico alrededor de las 3:35 am del lunes en la Interestatal 70, dijo la oficina del sheriff del condado en un comunicado de prensa citado por The Associated Press.

Un segundo agente llegó poco tiempo después.

Los agentes se enteraron de que el conductor, un hombre de 37 años de Texas, tenía varias órdenes de arresto por delitos graves por presunto tráfico de drogas y agresión a un agente de la ley.

Poco tiempo después, los agentes notificaron a los operadores que el hombre se resistía al arresto y luego informaron de disparos.

El conductor disparó a los agentes, quienes respondieron al fuego y le dispararon, dijo Curtis Hall, el jefe adjunto del condado.

El conductor fue declarado muerto en el lugar. Ambos agentes se encuentran en condición estable, dijo Hall.

Las autoridades no han revelado los nombres de los involucrados.

La división de control de drogas y delitos de la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri investigará el tiroteo.

