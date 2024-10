Familias separadas por políticas migratorias de Trump temen que eso se repita

Congregados en un pequeño recinto ubicado en Doral, Florida, un grupo de jóvenes que siendo niños durante la etapa de Donald Trump en la Casa Blanca fueron separados de sus familias debido a la política migratoria que implementó el republicano decidieron compartir su testimonio frente al temor que les surge de que algo similar puede repetirse si el neoyorquino vuelve a ganar la presidencia.

Entre 2017 y 2021, el republicano que hoy tiene 78 años envió de regresó a su país a miles de inmigrantes desarticulando a sus familias cuyos hijos si bien permanecieron en Estados Unidos, el trato que recibieron no fue digno e incluso, como fue el caso de un joven llamado Billy trataron de acoplarlo a una nueva familia.

“Cuando llegue a este país sólo tenía nueve años y nunca imagine que iba a sufrir el dolo que padecí. Junto con mi familia pensamos que íbamos a tener un mejor futuro, porque habíamos escuchado cosas buenas de este país.

Estados Unidos es un país libre que ofrece opciones para tener una vida mejor, pero durante la administración de Donald Trump sufrí un tremendo trauma, en 2018.

Después de separarme de mi padre me enviaron al centro de inmigración. Luego de 40 días me enviaron en avión a Nueva York y allí me presentaron a mi nueva familia”, recapitulo el chico.

Sin embargo, Billy reconoce que nuevamente los fantasmas de su pasado parecen resurgir.

“Aunque fui a terapía ahora tengo temor de que Trump vuelva a ser presidente y que a otro niño le pase lo que a mí. Kamala Harris nos ayudó a volver a ser una familia”, subrayó.

Durante la administración de Donald Trump al frente del gobierno, miles de familias de inmigrantes fueron separadas. (Crédito: Alexandros Michailidis / AP)

Como el testimonio de este afectado existen otros miles y por ello Verónica Escobar, congresista demócrata por el Distrito 16 de Texas, recomendó analizar minuciosamente lo que implica votar por un proyecto que está vez tendría mayor impacto negativo para quienes trabajan en la Unión Americana con la esperanza de que se regularice su situación legal.

“He escuchado a muchos latinos decir que piensan votar por Donald Trump por los beneficios de sus políticas, pero no olvidemos que no ha dicho cómo se pretende financiar.

Además de deportaciones masivas, también pretende deportar inmigrantes legales y beneficiarios TPS de otros programas, beneficiarios de DACA para los dreamers. Donald Trump sólo quiere implementar crueldad y su proyecto 2025”, señaló.

La congresista manifestó que, en caso de triunfar en la boleta, el republicano otra vez echaría mano de Steven Miller para crear un programa de desnaturalización que reviviría viejos horrores del pasado rodeados de falta de inmunidad y dignidad.

En contraparte, explicó que Kamala Harris impulsaría una reforma integral de inmigración, lo cual han bloqueado los conservadores a lo largo de más de una década, primero en el Senado en 2013 y después en la Cámara de Representantes en 2018.

Por su parte, Kevin Muñoz, vocero de la campaña de Kamala Harris, refrendó el compromiso establecido por la demócrata de 59 años con los inmigrantes, esto en caso de recibir el respaldo necesario para convertirse en presidenta.

“La vicepresidenta kamala Harris siempre mantendrá a las familias unidas, La práctica imperdonable motivada por el republicano Donald Trump nunca debió ocurrir, pero si gana nuevamente será aún más peligroso”, puntalizó

