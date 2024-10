Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de octubre de 2024

Aries

Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en la cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje pero deberás de ser muy cuidadoso con los gastos porque se pueden salir de control de último momento. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas falsas e hipócritas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte mediante sus comentarios. Vienen días en los cuales andarás muy melancólicos al recordar a personas que fueron muy importantes en tu vida pero que por azares del destino hoy en día ya ni te hablan. Ten cuidado con accidentes en casa porque estarán a la orden del día, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de nadie y solo vivir el momento, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el porqué de muchas cosas. Se viene la oportunidad de un cambio laboral el cual te va traer grandes ganancias pero deberás de ser muy inteligente para saber aprovechar toda la racha de buena suerte que estará llegando a tu vida. Aprende a decir que no y a no estar siempre para todo el mundo porque de repente te darán una patada en los huevos y ni adiós te dirán.

Tauro

Viene días en los cuales te llegarán chismes y malos comentarios de personas que de alguna manera han buscado afectarte con sus comentarios, que eso ya no te afecte, toma los comentarios de quien viene. No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará lo que deseas a manos llenas, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. Vas andar en un tono algo molesto por ciertos planes y proyectos que no te han salido como deseas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y cada cosa llegará en el momento que tenga que ser. Persona de tez morena clara llega a tu vida y podría meterte en problemas con tu familia. Ten cuidado con cambios repentinos en tu vida, sino vas a mejorar en tu persona no los hagas o podrías perder grandes cosas. Si tienes una relación podría surgir un compromiso en cualquier momento y eso ayudará mucho a mejorar aspectos de la relación que estaban afectando mucho. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante. Vas a traer suerte en juegos de azar pero deberás de aprovecharlos muy bien para no regarla como antes. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas.

Géminis

Se vienen problemas en la familia y el problema será debido al recurso económico, ten cuidado con tu hocico porque lo vas a traer tan suelto que sin darte cuenta lastimarás a personas que son importantes en tu vida. Es momento de aprender de cada error contraído para no volver a caer en las mismas situaciones de siempre. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Se viene la llegada de nuevas amistades que te enseñarán a vivir y disfrutar más la vida sin tener que estarte preocupando por todo lo que te rodea. Es momento de emprender el viaje de tu vida o mínimo comenzar ahorrar para llevarlo a cabo. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha todo lo que vaya llegando a tu vida y ve disfrutando. Viene encuentro amoroso con persona de tu pasado, ten cuidado porque no será nada sano y podría hacerte ver tu suerte como antes ya lo hizo. No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco contigo. Algunas veces sueles esperar mucho de los demás y ese es el problema por el cual te decepcionas. Es momento de darle vuelta a esa pagina y evitar esos conflictos, para llenarte de esa paz que falta en tu vida en estos momentos.

Cáncer

Ten cuidado esperar algo que no va llegar, mejor ponte a trabajar en eso que tanto quieres y has deseado desde hace tiempo. La vida está llena de oportunidades pero deberás de ser muy inteligente para saber elegir la correcta. Cuídate de una traición de una amistad cercana la cual te dolerá en el alma. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Cuidado con accidentes automovilísticos que estarán a la orden del día. Amor con amor se paga y si esas personas te demuestran con hechos lo importante que eres para ellos devuélveles en la misma medida. Trata de vivir la vida más a la ligera y librarte de quien solo te ofrece mentiras, engaños y traiciones. Recuerda que para perra, perra y media. Se viene la oportunidad de cambio de casa o inclusive de ciudad y sucederá en cualquier momento. Tus sueños y metas son tu responsabilidad y deberás de cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas. Momentos inolvidables en tu vida que llegarán cargados de buenas nuevas, consolidas proyectos nuevos en el extranjero. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves. No te dejes manipular por quienes te rodean porque buscarán la manera de afectarte o sacar algo de provecho de ti.

Leo

Vienen días buenos en los cuales muchos sueños se comenzarán a materializar sobre todo ese negocio que has tenido en mente o ese viaje que siempre has esperado. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de la cara y comenzarás a tratarlos como se merecen. Vienen momentos en los cuales tendrás que comenzar a enfrentar tu pasado para poder liberarte de todo eso que ya dolió demasiado y sigues arrastrando hasta ahora. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. Se viene un divorcio o una separación dentro de la familia la cual va traer muchos problemas dentro de la propia familia. Cierta situación del pasado te podría crear conflicto sino aprendes a soltarla. Es momento de iniciar de cero y mostrarle al mundo, pero sobre todo a ti quién eres y lo que puedes lograr. Posibilidad de cambio de residencia. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas que antes no veías. Expareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente.

Virgo

Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te volverán a jugar el dedo en la boca. Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver. Perderás una amistad por malos entendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares.

Libra

Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que lo único que caen del cielo es la lluvia, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse. Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos. Viene un amor el cual te va a enseñar a volver a creer y confiar en las personas, no te limites en tus sueños ni en nada, cree y confía en ti pues ahí estará el poder de lograr lo que te propongas. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Momento de despojarte de tantas cuestiones que te dañan la existencia, muchas veces haces caso a comentarios tan tontos y te la vives de los comentarios que recibes de gente sin quehacer que no debería de dañarte con lo que dice. Si tienes pareja los celos se harán presentes pero una situación los unirá más que nunca, ponte perra con embarazos no deseados. Podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores.

Escorpión

No permitas que te manipulen ni hagan de ti un títere, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, en la medida que exijas se te dará. Tienes muchos conflictos con tu pasado y por esa razón te cuesta ver el presente con otros ojos, perdónate tus errores y busca tu felicidad en las pequeñas cosas. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer. Cuídate de accidentes en el trabajo o en la calle. No vivas situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan para dañarte u obtener algo de ti. No permitas que chismes te hagan sentir mal, toma las cosas de quien vienen. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar, hazlo pero que sea por satisfacción propia. Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. A la fregada el pasado si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona.

Sagitario

Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él. Cuida mucho tus negocios o proyectos pues un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes negativas tuyas han hecho que está persona se aleje un poco. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte.Expareja andará fregando y dándote lata en estos días. Siempre que busques mejorar en un aspecto analiza por qué lo haces, recuerda que esos cambios son solo por ti y para ti y no para satisfacer a alguien. Un amor retorna. Si tienes pareja te va a ayudar mucho a mejorar en lo económico. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. No descuides tu salud y trata de descansar más.

Capricornio

Ya no te compliques la existencia, depura de tu alrededor esas personas que no te aportan nada más que dolores de cabeza. Habrá días en los que te costará trabajo levantarte, deja tus pensamientos negativos en el pasado y comienza a ir al futuro por tus sueños. A darle duro en los sueños y metas que tienes. Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón. Un embarazo en amistad te pondrá feliz y la llegada de un dinero extra en próximas fechas. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Cuida más tu cuerpazo criminal, recuerda que eres muy sexual, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma. Podrías caer en malestares estomacales y dolores musculares debido a una comida de la calle. Te vas a enterar de noticia sobre un familiar, te darás cuenta de que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida. No temas a cambiar aspectos que te benefician. si lo haces que sea por ti y para ti y no porque te lo pide alguien más. Desecha todas esas ilusiones vanas que te has hecho con esa persona que no hace nada por tenerte en tu vida, debes aprender a quererte muchísimo más y darte cuenta que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida.

Acuario

Andarás confundido en el corazón por cierta persona que apareció en tu vida, aprende a disfrutar a esas personas el tiempo que tengan que durar, no te claves y deja que la vida decide si lo pone o no en tu camino. Si tienes ya una relación no cometas los mimos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y se más maduro o madura a la hora de tomar decisiones. Trata de llevar una vida más plena y feliz y disfrutar todo lo que llegue a tu vida así sean triunfos o fracasos pues de todo obtendrás algo bueno. Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va a sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos. Viene una salida de la ciudad y la posibilidad de hasta cambiar de residencia. Hay momentos que te desespera mucho el no poder concretar tus metas y sueños, debes de esperar el momento clave, sino luchas por lo que quieres solo no va a llegar. Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy ridículas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en próximas fechas.

Piscis

Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días. Viaje en puerta y la llegada de nuevas amistades, trata de ser más paciente y de no enojarte por cualquier error de los demás. Cambios laborales y oportunidad de emprender un negocio bastante importante. Empezarás una etapa en lo laboral algo complicada pues viene un buen de jale, acomoda tus tiempos para que todo se dé de la mejor manera. Podrían surgir ciertas dudas sobre la fidelidad de cierta amistad y es que te llegaran comentarios negativos, no hagas caso a todo lo que escuchas y primero comprueba antes de reclamarle a esa amistad. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga, pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada una nueva amistad, la oportunidad de un nuevo trabajo y cambios en tu forma de ver la vida, madurarás más rápido de lo que te imaginas. Si estas soltero o soltera ten en cuenta que en el amor hay que aprender que hay prioridades en tu vida y en este momento esa prioridad deberá de ser tu crecimiento profesional y económico y no el de tener a tu lado una pareja. No seas tan celoso o celosa que te haya ido mal en el pasado no significa que volverá a pasar, déjate llevar y que la vida te sorprenda.