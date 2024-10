Kamala Harris subraya que su presidencia no será una continuación a la de Joe Biden

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris protagonizó una entrevista televisiva sobre los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para hacer frente al aumento de la inmigración ilegal en la frontera sur, y culpó a los republicanos de no haber aprobado un proyecto de ley fronteriza.

Además, la candidata demócrata aseguró este miércoles que, de ganar las elecciones del 5 de noviembre, su gobierno no será una extensión al de Biden.

“Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden”, dijo Harris al entrevistador Bret Baier, presentador de Fox News. “Y como todo nuevo presidente que asume el cargo, aportaré mis experiencias de vida y profesionales” al trabajo.

Cuestionada por su reciente comentario de que no había “nada” que cambiaría de las acciones de la administración Biden, Harris dijo: “Permítanme ser muy clara, mi presidencia no será una continuación”, pero no dio detalles concretos.

“Permítame ser muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden”, afirmó Harris en una tensa entrevista con la cadena conservadora Fox News, la primera en ese medio desde que asumió la candidatura demócrata hace tres meses.

La vicepresidenta utilizó el encuentro, de forma recurrente, para definir a su rival republicano, el expresidente Donald Trump como alguien que “no está capacitado para desempeñar el cargo, es inestable y es peligroso”.

“La gente está agotada de alguien que profesa ser un líder pero que pasa su tiempo menospreciando a los demás e involucrándose en agravios personales”, dijo Harris sobre Trump, unas ideas que los espectadores de Fox News no suelen escuchar sobre el exmandatario.

Más allá de Biden y Trump, la entrevista se centró sobre todo en el tema de la migración, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses.

Sin embargo, Baier presionó a Harris sobre la inmigración y los altos niveles de cruces fronterizos durante gran parte de la administración Biden, preguntándole cuántos inmigrantes indocumentados fueron liberados en el país.

Harris evitó decir una cifra a pesar de las repreguntas del entrevistador y se remitió a decir que no está a favor de despenalizar los cruces irregulares en la frontera sur estadounidense.

“No creo en despenalizar los cruces fronterizos. No he hecho eso como vicepresidenta. Y no lo haré como presidenta”, dijo.

Harris dio esta entrevista el mismo día que participó en un acto con decenas de republicanos.

“No importa su partido, no importa por quién votaron la última vez, hay un lugar para ustedes en esta campaña”, afirmó la vicepresidenta durante el acto en el estado clave de Pensilvania.

En su discurso, Harris afirmó que Trump “está cada vez más inestable y desquiciado”.

Sigue leyendo:

• Jimmy Carter votó por Kamala Harris tras celebrar sus 100 años

• “Querida, querida amiga mía”: la especial relación entre Barack Obama y Kamala Harris

• Harris destacará patriotismo y unidad en evento con republicanos en Pensilvania