Nueva York decomisa media tonelada de vapeadores de tabaco ilegales

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que la ciudad decomisó poco más de media tonelada (544 kilos) de vapeadores de tabaco ilegales que contenían baterías y otros materiales peligrosos.

Previo a este operativo, agencias nacionales habían advertido que el número de los diferentes cigarrillos electrónicos vendidos en Estados Unidos casi se ha triplicado desde 2020, impulsado casi en su totalidad por una ola de vaporizadores desechables no autorizados procedentes de China.

Por ahora, los vapeadores irán a parar a la ciudad de Grafton (Ohio), donde serán destruidos de forma amigable con el medio ambiente por el servicio de gestión de residuos ENP Environmental.

La medida forma parte de la “Operation Padlock to Protect” que la ciudad inició el pasado mayo para hacer frente a la venta ilegal de esta droga y que ha conseguido cerrar más de 1,200 tiendas sin licencia, además de confiscar unos $80 millones de dólares en productos ilegales.

No obstante, estos vapeadores, que no estaban regulados ni gravados y se vendían ilegalmente en distintas tiendas de los cinco distritos de la ciudad, no contenían cannabis, aunque por su carácter ilegal “es difícil saber qué hay realmente dentro”, señaló la Alcaldía.

“Hoy decimos adiós y hasta nunca a los productos que ponen en peligro a nuestros hijos y minan nuestra calidad de vida”, subrayó Adams.

Pese al reporte, se estima que una nueva generación de cigarrillos electrónicos que ha vuelto adictos a millones de adolescentes a nivel global está golpeando con fuerza el mercado estadounidense, con una comercialización que no cuenta con la autorización requerida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Fabricados casi exclusivamente en China, este tipo de vaporizadores son coloridos y vienen en llamativos acabados metálicos, texturas blandas de silicona y formas redondeadas que se adaptan cómodamente a la mano.

