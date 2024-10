Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 17 al 23 de octubre

Lupita D’Alessio en en Youtube

La Leona dormida, que ya está más que despierta, Lupita D’Alessio, resurgió de entre las cenizas y ahora se encuentra presentando su Gracias Tour, que traerá al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Interpretará sus éxitos que hicieron historia en los años setenta y que siguen resonando entre sus seguidores. Viernes 8 pm. Boletos desde $103. Informes axs.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Ana Gabriel en el Intuit Dome

La cantante mexicana Ana Gabriel se estrenará en el recién inaugurado Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood), donde presentará su gira “Un deseo más”. Será uno de tantos shows en sedes del sur de California. Sábado 8 pm. Boletos desde $130. Informes axs.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Street Mob Tour en The Novo

Artistas como Chino Pacas, Calle 24, Juanpa Salazar, Tiagz, Jonatan Caro, Clave Especial y Línea Personal son parte del elenco del Street Bob Tour, que tendrá lugar en The Novo (800 W. Olympic Blvd., a335, Los Angeles). Este grupo de artistas de música regional son parte del talento de la disquera Street Mob Records, cuyo propietario es Jesús Ortíz Paz, vocalista de Fuerza Régida. Sábado 8 pm. Boletos desde $70. Informes axs.com.

Halloween en el LA Zoo

El evento anual Boo at the L.A. Zoo, en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles), regresa por el resto de octubre con actividades para todas las edades, como trick-or-treating, puestos educativos, alimentación a los animales del zoológico, cementerio de animales extintos, lectura de cuentos y más. Viernes y sábado y 26 y 27 de octubre. Incluido con el boleto de entrada. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Foto: L.A. Zoo

Taller infantil en LACMA

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará el Pop Up Art Workshop en la galería infantil Boone. Los asistentes de todas las edades pueden participar y no es necesario tener experiencia previa. Viernes 11 am a 5 pm. Gratis. Informes lacma.org.

Cocteles en House of Spirits

“House of Spirits: A Haunted Cocktail Soirée” regresa esta temporada de Halloween al Nocturne Theater (324 N. Orange St., Glendale) con nuevos personajes, historias y cocteles, todo con un toque de sofisticación dentro de una experiencia inmersiva solo para adultos. En días selectos hasta el 31 de octubre. Boletos desde $73. Informes feverup.com.

Foto: Fever Up

Inicio de temporada de LACO

Este fin de semana comienza la temporada de la serie de la Los Angeles Chamber Orchestra, que también celebra los primeros cinco años de Jaime Martín como director musical de esa orquesta. El programa, que tendrá lugar el sábado en el Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale) y el domingo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) presentará música de Brahms, Haydn y el canto del barítono Thomas Bauer, que interpretará obras de Mahler. 7:30 y 4 pm, respectivamente. Boletos desde $40. Informes laco.org.

Foto: LACO

Parodia de Star Wars

The Empire Strips Back: A Burlesque Parody es una comedia con parodias hilarantes que lleva a los personajes clásicos de Star Wars al mundo del burlesque. Con Stormtroopers sensuales, un atractivo Boba Fett, algunos Twi’leks tentadores, un Skywalker con apariencia femenina y más. Se presenta en The Montalbán Theatre (1615 Vine St., Los Angeles). Boletos desde $44. Informes theempirestripsback.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Show de autos en San Fernando

El Wildest Car Show on Earth, que tendrá lugar en nueve concesionarios de autos de Galpin Motors a lo largo del bulevar Roscoe, en el valle de San Fernando, celebra más de 130 años de historia automovilística. Se desplegarán más de mil vehículos, como Ferraris, Lamborghinis, Porche y lowriders. Habrá zona para niños, música en vivo y actividades para la familia. Domingo 9 am a 2 pm. Entrada gratis. Informes galpin.com/carshow.