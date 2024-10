Bronco Stroppe 2025, el ícono todoterreno que está de vuelta

El Ford Bronco siempre ha sido un símbolo de libertad, aventura y destreza todoterreno desde su lanzamiento en 1966. En 2025, Ford trae de vuelta ese espíritu rebelde y competitivo con una edición especial que celebra su herencia en las carreras todoterreno más exigentes del mundo.

El Bronco Stroppe Special Edition no es solo un SUV diseñado para los amantes del off-road, sino también un tributo a las épicas hazañas de Bill Stroppe y su equipo durante las legendarias carreras Baja 1000.

Durante las décadas de 1960 y 1970, el preparador Bill Stroppe fue una figura clave en el éxito del Bronco en estas competiciones, logrando varias victorias que consolidaron la reputación de este vehículo como un auténtico monstruo todoterreno.

Ford, reconociendo la importancia de esa época gloriosa, ha decidido revivir ese legado con esta edición especial de 2025.

El nuevo Bronco Stroppe Special Edition es una fusión perfecta entre el diseño clásico y la tecnología de vanguardia, creando un vehículo que honra el pasado pero está completamente listo para enfrentar los desafíos del presente.

Bronco Stroppe 2025, con un diseño que rinde homenaje a la historia

Uno de los aspectos más destacados de esta edición especial es su llamativo diseño exterior. Con una combinación de colores que hace referencia a los Bronco que dominaron las carreras en los desiertos californianos, el Bronco Stroppe Special Edition es inmediatamente reconocible.

Los tonos Oxford White, Code Orange y Atlas Blue dominan la carrocería, evocando los icónicos esquemas de pintura de los Broncos de competición de antaño.

Bronco Stroppe 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Estos colores no solo son un homenaje visual, sino que están diseñados para destacar en cualquier entorno, ya sea en una carretera de asfalto o en las dunas del desierto.

El capó negro mate también es un guiño a la funcionalidad, ya que reduce el deslumbramiento del sol durante las intensas jornadas de conducción todoterreno.

Además, el techo rígido pintado en azul Atlas y los detalles en negro mate en la carrocería completan este aspecto robusto, pero elegante, que rememora las carreras en el desierto.

Rivalizando con el Jeep Wrangler

Desde el renacimiento del Ford Bronco, ha sido inevitable compararlo con su rival más directo en el mundo todoterreno: el Jeep Wrangler. Durante años, el Wrangler ha sido el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y capacidad fuera de carretera.

Sin embargo, el Bronco Stroppe Special Edition no se queda atrás, y Ford ha dotado a este modelo de una serie de mejoras que lo hacen un rival formidable, y en algunos aspectos, superior al Wrangler.

El sistema de amortiguación Fox Internal Bypass, por ejemplo, ha sido ajustado específicamente para ofrecer un control superior en terrenos accidentados y de alta velocidad, como los que se encuentran en el desierto.

Estos amortiguadores permiten al Bronco manejar con facilidad las condiciones más difíciles, proporcionando una experiencia de conducción más suave y estable que su competidor directo.

Potencia para conquistar cualquier terreno

Bajo el capó, el Bronco Stroppe Special Edition es impulsado por el confiable motor V6 EcoBoost de 2.7 litros, el cual ofrece una impresionante combinación de potencia y eficiencia.

Este motor, junto con el exclusivo modo de conducción Baja G.O.A.T. (Go Over Any Terrain), permite que el Bronco no solo sea un vehículo preparado para la carretera, sino también una máquina diseñada para enfrentar los terrenos más desafiantes.

Bronco Stroppe 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El modo Baja está optimizado para maximizar el rendimiento en terrenos desérticos, un claro guiño a la herencia de carreras del Bronco en la Baja 1000.

Otra característica notable es el sistema de desconexión de la barra estabilizadora, que aumenta significativamente la flexibilidad del vehículo en terrenos accidentados.

Esta funcionalidad, combinada con neumáticos todoterreno Goodyear Territory RT de 35 pulgadas montados en rines de 17 pulgadas con beadlock, asegura que el Bronco Stroppe Special Edition esté preparado para cualquier obstáculo, reafirmando su estatus como uno de los mejores vehículos todoterreno disponibles en el mercado.

Interior que refleja aventura y sofisticación

El interior del Bronco Stroppe Special Edition también ha sido diseñado pensando en los entusiastas del todoterreno, sin sacrificar el confort y la elegancia.

Los detalles en Code Orange, que contrastan con el panel blanco del tablero, crean un ambiente deportivo pero refinado.

Los asientos con costuras en contraste y los acentos naranjas en el volante y las empuñaduras añaden un toque distintivo que evoca la herencia de las carreras.

Además, el espacio interior ha sido diseñado para ser tan funcional como atractivo.

Con amplios compartimientos de almacenamiento, materiales resistentes y acabados de alta calidad, este Bronco está preparado tanto para los rigores del todoterreno como para el uso diario en la ciudad.

Preparado para enfrentar cualquier desafío

En resumen, el Ford Bronco Stroppe Special Edition 2025 no es solo una edición especial más, sino un momento de alegría de la rica historia del Bronco en las competiciones todoterreno, combinada con la tecnología más avanzada para crear un vehículo que está listo para cualquier desafío.

Desde su potente motor hasta su diseño inspirado en las carreras del desierto, este SUV es un homenaje a una leyenda automotriz y una declaración clara de que el Bronco sigue siendo un líder en el mundo del off-road.

Ford ha logrado combinar lo mejor del pasado y el presente en esta edición especial, lo que convierte al Bronco Stroppe en un vehículo tan emocionante como histórico.

Y mientras la competencia sigue siendo feroz, especialmente con el Jeep Wrangler, está claro que el Bronco ha reafirmado su lugar en el trono todoterreno.