Colombiano confiesa que decapitó a su expareja en España y arrojó los restos al mar

Un terrible crimen se cometió en Málaga, España, y fue descubierto cuando los restos de la víctima, una mujer de nacionalidad colombiana, aparecieron en una playa de Marbella en enero de 2023.

El responsable era su expareja, un hombre también colombiano que está siendo procesado en España por el asesinato, y quien confesó haber asfixiado a la mujer cuando estaba de espaldas.

El acusado proporcionó macabros detalles del crimen, al revelar que después decapitó a la víctima y descuartizó su cuerpo con un cúter para arrojar los restos al mar.

“Yo no lo planeé, no tenía nada previsto, fue algo momentáneo, un impulso”, aseguró el hombre, cuya identidad no se dio a conocer, ante las preguntas del fiscal, que solicita 25 años de prisión por un delito de asesinato con el agravante de parentesco.

También pide nueve meses de prisión por quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una orden de prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con la mujer, llamada Natalia, de 46 años y enfermera de profesión, según reveló EFE.

Ya la había amenazado

El hombre, de 45 años, dijo que está arrepentido mientras era interrogado por su abogado, al que consultó varias veces antes de contestar sobre cómo cometió los hechos.

Llevaba un cúter cuando fue a ver a la mujer porque es instalador de pladur (material de construcción compuesto de placas de yeso) y para él no es un arma, sino una herramienta de trabajo, según explicó al responder al jurado.

El cadáver apareció decapitado, sin manos y con una gran incisión en el abdomen, que según el fiscal hizo para conseguir que desapareciera bajo el agua y evitar que la víctima pudiera ser identificada.

El acusado mantuvo una relación sentimental con la mujer durante siete meses. El día en que aparecieron los restos en el mar, sus familiares denunciaron la desaparición y advirtieron de que era víctima de violencia machista.

La mujer había recibido amenazas por teléfono días atrás del hombre, a quien había denunciado por malos tratos después de separarse de él.

Sigue leyendo:

– Detienen a colombiana que ordenó el asesinato de su exnovio para cobrar millonario seguro.

– Dan cadena perpetua a Daniel Sancho por matar y desmembrar al colombiano Edwin Arrieta.