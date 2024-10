Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de octubre de 2024

Aries

Cuídate de caídas y golpes los cuales estarán a la orden del día y podrías tener una lesión en cualquier momento. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar enojados o peleando, no tienes necesidad de hacerlo, enfócate en pasarla bien padre y divertirte a lo grande. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han puesto de malas y dañando la existencia. Días en los cuales te conocerás las intenciones reales de ciertas personas y te darás cuenta de su verdad, no te pongas triste ya la vida se encargará de ponerlas en su lugar. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Viene una separación o pérdida de una persona de tu vida, podrías caer en una depresión difícil de salir. Tendrás la boca muy suelta en los próximos días y podrías soltar mucho veneno y decir lo que sientes sin importar las consecuencias de lo que pueda pasar u ocurrir, por una parte, está bien pues no te andas con hipocresías pero ten presente que hay personas que se ofenden mucho por esas cuestiones. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con negocios con otras personas, podrían traicionarte pues se visualizan pérdidas económicas.

Tauro

Se vienen días de muchos cambios, deja de esperar algo que no va llegar y concéntrate en lo que realmente vale la pena. No permitas que amores del pasado sigan mermando tus días, dale carpetazo a eso. Posibilidad de reencuentro amores del pasado y de que un trámite se dé a tu favor solo es cuestión de que te apliques o te pongas las pilas. No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y están ahí cuando más lo necesitas. Ya no tengas miedo a lo que la vida te está ofreciendo date la oportunidad de disfrutar lo que llega a ti sea negocio o cuestiones del corazón. Hay posibilidades de tener un amante en caso de tener una relación ponte perra porque si te descuidas te van a cachar en la movida. Te reencuentras con familiares que tenías tiempo de no ver y recordarán viejos tiempos. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya así que ya libérate de eso y no te culpes más por esas cuestiones. Dificultades para el sueño aparecerán y pensarás muchas tonterías que ya no tienen remedio antes de dormir, preocúpate más por lo que tienes que hacer que por lo que ya tiene solución. Ten cuidado con chismes que llegarán a ti en próximas fechas, no te dejes llevar por lo que escuchas. Vienen cambios en tus actitudes ya que comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías y comenzarás a sacar de tu vida gente que no te suma nada. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas por gastar y después te andas tronando los dedos.

Géminis

Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta y mucha de ella viene de y propia familia. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios pues el día de mañana te darás cuenta que no necesitas de nada ni nadie para ser feliz. Cuídate de cambios en tu economía para que no te sigan afectando, cada peso que consigas deberás de multiplicarlo. No te dejes vencer en las dificultades a pesar que veas que las cosas se ponen malas. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es perra y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas; recuerda que tu principal problema es dejar las cosas para mañana cuando tienes el tiempo para hacerlas hoy. Persona piel blanca se interpondrá en tus planes y hará que muchas cosas se vengan abajo. Se vienen oportunidades de muchos cambios en los cuales debes aprender a valorar cada peso que tienes y si te todo ser una persona agradecida pues eso te abrirá muchas puertas. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada, debes cuidar tu carácter para que no te saque de tus casillas. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social.

Cancer

Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo los cuales pudieran convertirse en depresión. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie hará todo por entrar en vida quien no, simplemente se irá. Trata de organizar tus tiempos para que no te atrases en tus tareas porque por hacer otras cosas dejas a un lado las cuestiones que de verdad importan. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Probabilidad de ir de viaje con familia o amistades. La llegada de nuevas personas a tu vida te hará valorar lo que eres y lo que deseas lograr. Hay días en los cuales no querrás levantarte pues traes una pesadez muy fuerte y esta es debido a mala energía de varias personas que te rodean y que no quieren verte bien. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. No es momento de pensar en el pasado sino de decirle adiós y centrarte en lo que tienes ahora que es lo que en realidad importa. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías. Tu familia es tu talón de Aquiles, pero también a quien dañas mucho con tus comentarios fuera de lugar y tu poca paciencia, no te gusta que se metan con ellos pero tú si los haces sentir mal.

Leo

Se vienen oportunidades bastante buenas en el terreno de los negocios pero hay que ser bien inteligente para no hacer negocios con personas que ya te traicionaron en el pasado. Cuidado con cambios en la salud, hay que estar muy atento a todo lo que pase porque podrías ir a parar al médico por algo que comenzará como un simple recriado. Es Cuida mucho la parte de tus sentimientos, si tienes pareja no des más de la cuenta porque al final será quien más sufrirá. Persona de piel blanca aparecerá en tu vida y podría causarte una impresión pues abra interés sentimental. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te friegan el camino y eso se debe por creer en personas que ya anteriormente te traicionaron o te metieron en problemas y sigues ahí confiando en quien no debes. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto.Probabilidad de cambio de domicilio en fechas próximas, ten mucho cuidado con chismes que llegarán a tus oídos, no tomes en cuenta todo lo que escuchas, recuerda que lo que no ven tus ojos carece de objetividad. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro. No es momento de cambios de casa o vehículos pues podría resultar negativo para ti, ten paciencia para cambios de última hora que quieras realizar.

Virgo

Despídete del pasado que no tiene nada que ofrecerte y comienza a vivir lo que tienes ahora. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar lo cual va generar problemas y conflictos. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Date la oportunidad de emprender ese negocio que siempre has soñado pues todo comenzará a fluir de manera positiva para tu vida. Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes en cuestiones que no necesitas. Amor a distancia se visualiza y vendrá cargado de mucho sexo. Una fiesta se aproxima, necesitas ponerle empeño a la dieta, podrías subir de peso en estos días, recuerda que debes cuidar un poco más la salud y debes comenzar con la dieta y el ejercicio. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello pues es solo tu responsabilidad cumplirlos no de otras personas, pierdes mucho el tiempo en pensar en cosas que ya fueron y no deberían seguir afectándote. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de coqueta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima, eres muy de esas. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger, solo que se inteligente y no los cajetes tanto.Mucha suerte en juegos de azar y en números en terminación en 12, 35 y 78.

Libra

Se vienen días de muchos cambios en los cuales deberás enfocarte un poco más en ti y sobre todo en tu forma de verte frente al espejo, sino te quieres y amas como pretendes que alguien más lo haga. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere meterte en problemas. Te enterarás de que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida y eso te va poner de malas porque era de una persona querida e importante para ti. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener y tendrá que ver con ciertos masajes que fueron ocultados por una de ambas partes. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Si tu relación ha estado algo confusa y algo complicada, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la desgaste y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía y tienen que estar renovándose constantemente. Persona del pasado quien fue muy importante para ti regresa y quizás te vuelva a pretender, no será algo sano pero ya depende de ti si quieres volver a comer lo que ya vomitaste. Familiar se enferma pero va estar estable. Hay personas a tu alrededor que solo te afectan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado.

Escorpión

Se vienen muchos cambios que repercutirán en tu economía solo debes de buscar la manera de que los negocios vayan encaminados a mejoras económicas. Ten cuidado con esperar algo que no va llegar porque te vas a quedar con el antojo. Se vienen días en los cuales deberás de comenzar a trabajar en tu autoestima y no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que eres y vales. Te vienen grandes cambios en el amor pues comenzarás a desarrollar sentimientos por personas que te rodean entre ellas una persona de piel morena clara. Un viaje se aproxima y tendrás razón de un familiar que tienes tiempo de no ver. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas, si sigues guardando rencores no podrás al final encontrar tu estabilidad y paz interior. Si tienes pareja planeen un viaje juntos, eso ayudará un mucho a mejorar la relación. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te afecten mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Cuida tu carácter porque vas andar insoportable y podrías desquitarte de personas que son muy importantes en tu vida. Una amistad se enfermará o caerá en cama, saldrá adelante poco a poco. Si sales con una persona y no te emociona absortamente nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Oportunidad de emprender un viaje con una persona que conociste hace poco podría darse una relación de último momento.

Sagitario

Se vienen días de muchos cambios buenos que debes aprovechar para mejorar cualquier aspecto que tenga que ver con el área de los dineros. Una separación por infidelidad entre tus amistades va suceder en no más d euna semana. Cuídate de trámites o pagos podrías afectar tu buró de crédito. Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo. Deja de pensar que el mundo va a actuar como tú quieres, ese no es tu problema, cada uno sabe lo que hace, tu céntrate en lo tuyo. Aprende a deslindarte de cuestiones que no te corresponden resolver a ti. La vida da muchas vueltas y en cualquier momento se va presentar la oportunidad de hacer un cambio en tus amistades, deberás quitar de tu vida y de tu camino quien no te genere paz y tranquilidad. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas. Amistad se acerca más a ti probablemente esté arrepentida de ciertas palabras que salieron de su boca y te dañaron. Es posible que te enteres de chismes sobre tu familia que han estado rondando, vienen de vecinos o de familia lejana. Podrías sentir necesidad de cambiar cuestiones que no te han dejado avanzar, posibilidades de que logres comprender el porqué de muchas cosas. Tu buen sentido de humor y forma de ver la vida en estos días ayudará mucho atraer a las personas, ten mucho cuidado la manera en que actúas frente a la persona que te interesa podrías dejar mucho que desear. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Ten cuidado con gratinar el mollete pues andarás muy fértil y puede resultar en un embarazo no deseado.

Capricornio

Se vienen cambios bastante buenos en los cuales debes comenzar a trabajar en tu presente y soltar todo lo que ya fue, la vida es una así que comienza a centrarte en el ahora que es lo único seguro que ahora posees. Ponte las pilas en el área sentimental, tienes posibilidades de ser feliz pues traes pegue, pero eres muy exigente con quienes pretenden algo contigo, sino aprendes a ver más allá del empaque jamás lograras encontrar alguien que de verdad te quiera y valore por lo que eres y no por lo que tienes o muestras por fuera. Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo pues estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones; necesitas dejar que la relación madure el tiempo suficiente. Oportunidades de nuevos amores en caso de estar soltero o soltera, aprovecha esa buena racha que estará llegando pues vas a tener hasta para escoger. Días en los cuales las oportunidades comenzarán a fluir en el área del dinero y los negocios, aprovéchalas para hacer un cambio en la casa o mínimo en ti, pues te va dar esa seguridad que gotita andas necesitando para sentirte mejor. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes en estos días y podrías enredarte y terminar enamorándote de la persona incorrecta.

Acuario

Te vienen cambios en la casilla del dinero que te van a beneficiar, ten cuidado con gastar dinero que no tienes en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos o robados. Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Expareja seguirá jodiendo, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio. Una amistad va andar muy pegada contigo pues tiene cierto interés económico, te va pedir dinero. Te viene un viaje y compras con amistad fuera de la ciudad, te la pasarás de lo mejor, disfruta que a eso vienes a esta vida. Mitad de semana en la cual estarás muy relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Tu corazón podría desarrollar sentimientos por dos personas y no saber ya ni lo que sientes ni lo que buscas o necesitas en tu vida, deberás de tener mucho cuidado con esa cuestión porque podrías lastimar a personas muy importantes para ti. Una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Probabilidad de mejorar tus ingresos, se visualiza la llegada de una personita a tu vida, podría ser un embarazo de alguien cercano o cerna a ti.

Piscis

No es momento de pensar en el pasado sino en en ahora, comienza hacer una caja de ahorros o compra un seguro de gastos médicos pues en el futuro podrías necesitarlo para cubrir ciertos gastos que se presentarán. No es momento de inversiones absurdas y menos si son con personas que nunca han tenido estabilidad económica. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Se viene la oportunidad de realizar un viaje con familia en el cual te la pasarás de lo mejor, disfruta esos momentos que son los que en realidad importan y valen la pena. Cuidado con una noticia en el terreno financiero que no será nada de lo que quieres y has esperado. Ten mucho cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas cuestiones tontas. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy presentes, cambios de ultima hora y posibilidad de emprender un negocio en fechas próximas, ten mucho cuidado con lo que le pides al universo porque podrías llevarte una sorpresa al no ver consolidado algo que quieres y haz esperado desde hace mucho tiempo. Vienen cambios en casa, es importante que tires y quites de tu vista objetos rotos, pegados o estrellados pues quitan las buenas energías en tu hogar. Cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que no va hacer ni dar nada por ti. No te dejes llevar chismes en la familia los cuales te pondrán muy de malas debido a que estarán hablando cuestiones negativas sobre ti y tu persona.