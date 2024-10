Los ex integrantes de One Direction se pronuncian ante la muerte de Liam Payne

El 16 de octubre falleció en Argentina el cantante inglés Liam Payne, ex integrante del grupo One Direction. Ahora, sus amigos con los que compartió el escenario durante años recurrieron a la cuenta oficial de la boy band en Instagram para publicar un mensaje en su memoria.

El post (que es el primero que comparten de manera conjunta Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson en cuatro años) dice: “Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam…Por ahora, nos tomará algo de tiempo procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos mucho.

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos, y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry”.

Al poco rato, Zayn Malik recurrió a su cuenta de esa red social para publicar una foto que lo muestra con Liam, además de un largo mensaje en el que se destaca lo siguiente: “Liam, me encuentro hablándote fuerte, esperando que me escuches…nunca te agradecí por apoyarme en algunas de las épocas más difíciles de mi vida…aún cuando eras más joven que yo siempre fuiste más sensible.

“En cuanto a música Liam, tú eras el más calificado en todo sentido. En comparación contigo yo no sabía nada. Perdí a un hermano cuando nos dejaste, y no puedo explicarte lo que daría sólo por darte un abrazo por última vez, y despedirme de ti adecuadamente, y decirte que te amaba y te respetaba mucho.

“No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahorita…espero que, dondequiera que estés ahora, estés bien y en paz. Y sabes lo mucho que se te ama. Te amo hermano”.

Louis Tomlinson también recordó a su amigo con un emotivo post: “Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable.

“Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam”.

“Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida”.

Tomlinson finalizó su mensaje ofreciendo todo el apoyo a Bear, el hijo de Liam: “Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así. Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba”.

