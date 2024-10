Rita Moreno, ser feliz es su naturaleza

Quien piense que por ser la única artista mujer en poseer un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, Rita Moreno ha tenido una vida fácil en Hollywood, está equivocado.

Y quien crea que por haberse inmortalizado con el papel de Anita en la cinta “West Side Story”, en 1962, le llovieron los contratos de trabajo a esta artista, también está equivocado.

“¡Oh, dios! West Side Story es la película más importante de mi vida”, dijo. “Porque aparte de que me dio fama mundial, me dio el Oscar y el Globo de Oro; creí que mi carrera estaba hecha, pero terminé sin trabajo como por un año”.

A más de 60 años de esa histórica fecha, Moreno no puede explicar por qué luego de su triunfo los estudios ni siquiera le daban la oportunidad para audicionar para los papeles que le interesaban. En cambio, le ofrecieron partes en cintas sobre pandillas.

“Creo que no le querían hacer casting a una latina”, dijo. “No puedo pensar en otra razón; no era por falta de talento […] Eso me rompió el corazón, estaba confundida, no entendía por qué si había ganado un Oscar y un Globo, a pesar de la enorme popularidad que tuvo esa película, yo no estaba trabajando”.

Luego de ese enorme bache en su carrera, Moreno, de 92 años —en diciembre cumplirá 93—, ha podido llevar una variadísima y fructífera carrera como actriz de cine, teatro y televisión. Y por esa trayectoria, el Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles le otorgará el Icon Award en su gala anual que tendrá lugar este sábado 19 de octubre.

El premio celebrará a una artista cuya carrera ha tenido un impacto global cultural significativo.

“Todavía no es fácil porque ahora esta ese asunto de la discriminación por la edad”, dijo Moreno. “Cuando te dan un papel es el de una abuela nada interesante; entonces, nunca será fácil, estoy convencida de eso”.

A pesar de eso, Moreno se describe como una mujer tremendamente loca y que siempre está feliz.

“Es parte de mi naturaleza”, dijo. “A pesar de todas las cosas terribles [que he vivido], en mi corazón soy una persona muy alegre; cada vez que se me da la oportunidad de ser una persona alegre lo soy”.

Y si quieren verla más feliz, díganle que es la pionera de la industria, un título que adora.

“Me encanta”, dijo Moreno, quien llegó de Puerto Rico a El Bronx cuando tenía 5 años. “Aunque no es algo que yo busqué o quise ser, pero me encanta; lo aprecio, es todo lo que puedo decir”.

Por ahora no hay filmes en puerta y Moreno tampoco los espera porque “esperar te da depresión”. Pasa el tiempo ocupada con charlas, algo que disfruta mucho.

“Son acerca de mi vida sobre el escenario”, dijo. “Y converso acerca de todo, no me guardo nada, soy muy honesta”.

Lo que nunca pasó por su mente fue cambiar de carrera, “por orgullo y porque no estaba interesada en nada más; no quería ser la secretaria de nadie, quería ser artista y es lo que quise toda mi vida, ¿por qué me iba a dar por vencida, incluso aunque no estuviera trabajando?”.