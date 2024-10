Taylor Swift lanzará un libro de memorias del famoso “The Eras Tour”

Tremendo revuelo causó la cantante Taylor Swift luego de darse a conocer que su próximo movimiento será la publicación de un libro de memorias de 256 páginas inspirado en el exitoso “The Eras Tour”, que llegará a su fin el próximo mes de diciembre.

La noticia se anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, y el reconocido programa matutino “Good Morning America” reveló que dicha recopilación de anécdotas y más de 500 fotografías llevará por título “The Official Eras Tour Book”.

“Este tour ha sido la experiencia más maravillosa y sabía que quería conmemorar los recuerdos que hicimos juntos de una manera especial. Bueno, en realidad, de dos maneras“, adelantó la famosa por medio de su post en Instagram.

Asimismo, Taylor Swift adelantó que las imágenes e historias recolectadas en el libro no se limitarán a lo acontecido sobre el escenario, pues también dará una mirada exclusiva a lo que ocurrió tras bastidores.

“Me emociona anunciar que The Official Eras Tour Book”, lleno de mis reflexiones personales, fotos nunca vistas entre bastidores y todos los recuerdos mágicos que me trajeron cada noche“, compartió la cantautora originaria de Nashville, Tennessee.

Sin embargo, esta recopilación no es la única de las sorpresas que Swift tiene preparada para sus fanáticos. Y es que informó sobre el lanzamiento de las versiones en vinilo y CD de su más reciente álbum de estudio: “The Tortured Poets Department: The Anthology”.

Para finalizar, se confirmó que tanto el libro de memorias como las ediciones físicas de material discográfico estarán disponibles en las tiendas Target a partir del próximo 29 de noviembre.