Esta moneda de 10 centavos puede darte hasta $7,000

Estados Unidos tiene una rica historia en billetes y monedas. No es gratuito que sea considerado uno de los países capitalistas más grandes del mundo. Con toda esta extensa variedad de piezas numismáticas, es lógico que haya cientos de coleccionistas que estén dispuestos a pagar miles de dólares por una simple pieza. Es el caso de una moneda de 10 centavos que podrías vender en hasta $7,000 dólares. Aquí te decimos cómo es para que la busques en tu bolsillo.

Muchos de nosotros despreciamos las monedas de baja denominación, porque ya es casi imposible comprar algo con ello. Sin embargo, de ahora en adelante, es esencial que revises muy bien todas las piezas que te lleguen, especialmente las conocidas como Mercury Dime, que es una moneda de 10 centavos. Estas monedas están capturando la atención de los coleccionistas, por su belleza y valor en el mercado.

Una de las monedas de 10 centavos acuñadas en 1945 son de las más valiosas, ya que hay piezas que podrías vender en $7,000 dólares. Este incremento en su valor se debe a su rareza y a las variaciones que hubo en su acuñación. Para que una moneda de este año logre alcanzar tal precio, debe tener características específicas que la hagan destacar entre las demás.

De entre los aspectos más importantes a poner atención es la marca de ceca. Este es un distintivo que nos muestra el sitio en el que se acuñó la moneda. En el caso de la moneda de 1945, una marca “S” indica que fue acuñada en la Casa de la Moneda de San Francisco.

Algunas monedas presentan una variante conocida como “Micro S”, donde la “S” puede aparecer más corta o delgada. Estas diferencias son sutiles, pero pueden resultar en un valor considerablemente mayor en el mercado numismático.

Los precios de estas monedas varían según su calificación en una escala que va desde MS-62 hasta MS-69. Para ejemplares con la marca Micro S, la calificación MS-69, que indica una calidad casi perfecta, puede alcanzar hasta $7,000 dólares. Esta calificación se refiere a monedas con defectos mínimos, que son prácticamente invisibles a simple vista, lo que las convierte en piezas extremadamente codiciadas por los coleccionistas.

Si no sabes distinguir si la “S” de tu Mercury Dime es una normal o una micro, acércate a un profesional que pueda constatar el valor de tu pieza. Nosotros solo somos el medio que te da a conocer que podrías tener un tesoro en tu bolsillo y no te has dado cuenta.

También te puede interesar: