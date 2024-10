Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de octubre de 2024

Aries

Momento de extrañar a familiares o a personas que vives lejos, una persona que fue muy querida para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada que la recuerdes. Te viene la visita de una persona inesperada que cambiará muchas cosas de ti, no te alejes tanto de tus amistades o podrían bufarte y criticarte, se les da mucho el chisme cuando no vas a las reuniones y suelen hablar mucho de ti. Persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa desde otra vida, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protege y quizás en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño. Muchos cambios que te podrían dañar demasiado si sigues el mismo camino que te ha afectado, nuevos cambios generan nuevos resultados, cambia la estrategia si algo ya no te está funcionando, sea relación trabajo o amistades. Descubrirás mensajes que te afectarán o dolerán en el alma. El viaje de tus sueños pudiera llegar en antes que termine el año y cargado de personas muy queridas para ti. Una noticia laboral o de un negocio te llega. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños.

Tauro

Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte y pasarla a todas margarás. Mira bien quienes te rodean, hay personas falsas que no te dejarán avanzar, sino están cuando les necesitas, no merecen tu atención, date la oportunidad de hacer limpieza de personas en tu vida, estas rodeado de personas falsas e interesadas que solo te buscan cuando se les ofrece algo. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tu familia, decide que es lo que necesitas para ser feliz en tu vida y que nadie se meta en tus sueños y anhelos que solo a ti te corresponden. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. Amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones. Cierras ciclos con amistad falsa y te vas a enterar de chismes en los cuales estas involucrada.

Géminis

Si tienes pareja podrías encontrar mentiras y podrías cansarte de eso, ten calma, toma aire y reflexiona, sabrás tomar la mejor decisión. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina. Es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida y te veas en un espejo, el día que no te encuentres ahí podrías considerarte realmente una persona sola, mientras déjate de inventos. Momentos de incertidumbre y dudas sobre una persona podrían quitarte el sueño, deja que el tiempo muestre la verdadera cara de la moneda. Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona. Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti. No tomes decisiones a la ligera en el área laboral y economía o podrías arrepentirte y pagar con creces cada uno de tus errores. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Que nadie se interponga en tus planes, la vida es muy corta para detenerte de lo que traes en mente.

Cancer

Mi querido cáncer, es momento de soltar el pasado y centrarte en tu presente, que es lo más importante que tienes, deja de lamentarte por lo que ya fue y ya se llevó la fregada, céntrate en tus nuevos proyectos y en la persona que tienes hoy a tu lado, en caso de estar soltero o soltera, no te preocupes y disfruta esa soltería, dale vuelo al hilacha y vive cada momento como si fuera el último que viene a esta vida gozar y a disfrutar. Podrías comenzar a planear un viaje con tu familia o con amistades cercanas en la cual te la pasarás de lo mejor. Sólo tienen que cuidar los gastos desde este momento para evitar complicaciones. Se viene por ahí un proyecto o un negocio que va a resultar con familia les dejará grandes ganancias. Sólo hay que ponerse de acuerdo para evitar conflictos más adelante. Si tienes una relación. Esta podría llegar al compromiso. En cualquier momento. Sólo hay que poner las cartas sobre la mesa desde ahora para que no te salga con sorpresas. Hay una persona de tu pasado que va a seguir fregándote la existencia y podría mandarte mensajes o señales con una amistad cercana, no te metas en problemas y menos si tienes una relación. Cierra ese ciclo que no te conduce a ningún lado. Los dineros van a comenzar a fluir, inclusive te va a llegar un dinero extra que no considerabas, úsalo para pagar deudas o para invertirlo. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar, sobre todo en números con terminaciones 12, 23, 38 y 40.

Leo

Es importante que comiences a ver tu vida de otra manera y dejes la negatividad a un lado, si te lo propones podrás lograr ese plan que tienes en mente. Ex pareja de hace años retorna y podría suceder una situación que los unirá más que nunca. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento. Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de amistad sana y tú te vas por otros rumbos. Aguas con lo que sale de tu boca pues con tu palabra podrías dañar a personas que son muy importantes para ti. Muchos días reflexionas y te das cuenta de que no has logrado tus sueños y eso te debilita y te pone muy de malas.

Virgo

Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy excesivos y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. Te espera una vida llena de éxito y de buenos momentos, no te lastimes ni vivas de rodillas por alguien que no lo merece. Ya no piense tanto en ese negocio y llévalo a cabo ahí está la clave de tus mejoras económicas. Dolor de estómago y estrés se viene encima. Es posible que sientas ganas de buscar a quien se fue, si es solo para decirle lo que te callaste y no pudiste soltar en su momento hazlo pues descansarás de esa carga si es para volver a lo mismo que ya viviste pierdes tu tiempo pues el golpe podría ser más duro que nunca. Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria. Te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar. Manda al chorizo personas hipócritas que ladran a tus espaldas, pero no saben dar la cara cuando hay que enfrentarte. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día.

Libra

Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comienza por atender tu vida. Aprende amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena. No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pagó mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro. Si tu pareja se ha mostrado cariñoso o cariñosa es que algo quiere o necesita, así que prepárate en tu economía o en la decisión que tengas que tomar. Deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente. No te dejes manipular por personas que solo buscan afectarte. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino.

Escorpión

Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán demasiado. Ya no te deprimas al ir a dormir, todo tiene un porque y una razón, aun no es tiempo de comprender eso. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de amistad sana y tú te vas por otros rumbos. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento. Movimientos en tus sentimientos te van a hacer valorar a tu familia y entenderás porque son las personas más importantes que tienes. En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo a finales de la próxima semana andarás algo acortado.

Sagitario

Mi querido Sagitario, te viene un fin de semana con muchos cambios en los cuales deberás de comenzar a quitar de tu vida, esas personas que sólo te ocasionan dolores de cabeza y han mermado tu existencia. Ten muchísimo cuidado con los dineros y sobre todo con gastos que se presentarán este fin de semana, porque podrías lamentarte a finales de mes. Si estás soltero, prepárate porque hay muchas posibilidades de conocer a una persona, la cual llegará por medio de tu propia familia o inclusive de amistades te va a llamar mucho la atención y podría concretarse algo en un corto y mediano plazo. Hay una amistad que anda ladrando cosas de ti de tu familia y te pudiera meter en problemas y no le pones un alto. Cuidado con inversiones de último momento, hay que leer las letras pequeñas porque te podrían meter en problemas financieros. comenzarás a planear un viaje y será de último momento. Invita a tu familia, pareja o alguna amistad cercana. A veces es bueno salir de la rutina, sobre todo si te has sentido estresado o estresada últimamente. Hay que cuidar mucho la salud porque vienen infecciones o problemas en los riñones, bájale al refresco.

Capricornio

Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Date el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Si tienes pareja momento de poner las cartas sobre la mesa y saber hacia dónde se dirige la relación ya han perdido mucho el tiempo. Expareja se dará cuenta de lo que dejo ir y posiblemente comience a hacer insinuaciones sobre dicho tema. Recuerda que las personas se valoran por hechos y no por palabras. Te llegan noticias de ex amistad, si estás listo o lista para perdonar errores hazlo, así te sentirás mucho mejor en tu interior. Noticia inesperada de ex amor está por llegar. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantarás con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas. Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo la vida te va a llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor. Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social. Aguas con acarrear preocupaciones que no son tuyas. Entras en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que no has hecho y lo que sí y te darás cuenta de que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más.

Acuario

Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de tiempo, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral. Trata de mentalizar lo que quieres y ve tras ellos. Vienen días en que nos sabrás qué camino seguir y te molestarás contigo mismo. Recuerda que quien no habla Dios no lo oye, si hay algo que no te parezca dilo y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. No pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti, la vida te ha de compensar a lo grande los sacrificios que has hecho, pero debes de ser muy astuto o astuta pues podrías volver a caer en cuestiones doloras que ya caíste antes. Next no es tiempo de lamentaciones, la vida te pondrá en charola de plata lo que es para ti. Ten cuidado con gastar de más o de lo contrario entraras en una etapa en la que el recurso económico te va a hacer mucha falta. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva.

Piscis

Mucha energía negativa que traes cargando, despiertas muchas envidias de quienes te rodean, aprende a que eso no te afecte y se te resbale. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más pues eso te va a ayudar mucho en un futuro. Deja que la vida te asombre y te llene de sorpresas entras en un ciclo lleno de armonía. Tus proyectos se consolidarán si así lo quieres y deseas. Ya no dejes nada para otro día, ponte las pilas ahora que quizás mañana sea tarde para cumplir tus sueños y metas. Si tienes pareja es probable que vengan pleitos por dinero o falta de tiempo para la relación, pon las cartas sobre la mesa es momento de hablar sin mascaras con tu pior es nada. Comenzarás una etapa con muchos cambios sobre todo en maduración. Días grises y de tristeza han de llegar, quizás pases momentos muy tristes y te cueste trabajo levantarte, pero en la medida que pasen los días aprenderás grandes lecciones. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y achicopala, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Dinero extra pero no lo gastes en lo que ni ocupas, te enteras de una verdad perra que te va a hacer pensar y reflexionar demasiado.