OnePlus ha decidido celebrar Halloween de una manera impresionante para los entusiastas de la tecnología. La marca ha lanzado una oferta BOGO (Buy One Get One), que permitirá a los usuarios adquirir uno de sus dispositivos más recientes y recibir un segundo equipo completamente gratis. Esta promoción estará disponible para quienes compren un OnePlus 12 o un OnePlus Open, brindando la oportunidad de cerrar el año con dos smartphones de última generación por el precio de uno.

Una oportunidad para disfrutar dos equipos tope de gama

Esta oferta especial de Halloween no solo significa ahorrar dinero, sino también adquirir dos de los teléfonos más potentes del mercado. Tanto el OnePlus 12, que está preparado para ser un fuerte contendiente en el segmento de los smartphones premium, como el OnePlus Open, el primer dispositivo plegable de la marca, destacan por su innovación, diseño y rendimiento.

OnePlus 12: la máxima potencia en un solo dispositivo

El OnePlus 12 es uno de los teléfonos gama alta más potentes y versátiles del mercado Crédito: OnePlus | Cortesía

El OnePlus 12, que debutó este año, está diseñado para ser uno de los smartphones más avanzados en cuanto a rendimiento y funcionalidades. Entre sus características más notables se encuentra su potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, que promete ofrecer un rendimiento fluido en cualquier tarea, ya sea para gaming, multitarea o consumo multimedia.

Además, viene con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz, ideal para disfrutar de una experiencia visual de alta calidad y fluida en todo momento.

En cuanto a la batería, el OnePlus 12 está equipado con una batería de 5,400 mAh que asegura una gran autonomía. Esto se complementa con una carga rápida de 100W, que permitirá tener el teléfono cargado al 100% en muy poco tiempo. Sin olvidar su sistema de cámaras, que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico, diseñado para capturar imágenes de excelente calidad en cualquier condición de iluminación.

Gracias a la oferta BOGO, quienes opten por el OnePlus 12 no solo obtendrán uno de los smartphones más potentes del año, sino que también recibirán un segundo equipo de forma gratuita, lo que duplica el valor de la compra.

OnePlus Open: la revolución plegable de OnePlus

El OnePlus Open es el primer equipo plegable de la marca Crédito: OnePlus | Cortesía

El OnePlus Open es el primer teléfono plegable de la marca, y ha llegado para competir directamente con otros modelos de fabricantes como Samsung. Su diseño innovador incluye una pantalla plegable de 7.82 pulgadas, que ofrece una experiencia inmersiva para quienes buscan una pantalla grande sin sacrificar la portabilidad.

Equipado con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, el OnePlus Open asegura un rendimiento óptimo, incluso en las tareas más exigentes. Además, su configuración de triple cámara está diseñada para satisfacer a los amantes de la fotografía, incluyendo un sensor principal de 48 megapíxeles, una lente ultra gran angular y un teleobjetivo con capacidades avanzadas de zoom.

Otro aspecto destacable del OnePlus Open es su batería de 4,805 mAh y soporte para carga rápida, lo que garantiza que el dispositivo pueda seguir el ritmo de los usuarios más activos. Para quienes desean experimentar la tecnología más avanzada en smartphones, el OnePlus Open es una opción tentadora, especialmente cuando se puede obtener un segundo equipo de forma gratuita.

¿Por qué aprovechar esta oferta?

OnePlus ha demostrado ser una marca que busca constantemente la innovación y la satisfacción de sus usuarios. Esta oferta especial por Halloween es un ejemplo perfecto de cómo la empresa no solo ofrece dispositivos de alta calidad, sino que también busca brindar oportunidades únicas a sus clientes. En un mercado tan competitivo, la posibilidad de adquirir dos smartphones tope de gama por el precio de uno es una oportunidad que no se ve todos los días.

Si estás pensando en cambiar de smartphone o quieres aprovechar para regalar uno de estos dispositivos a alguien cercano, esta promoción de OnePlus es ideal. Con dos de los teléfonos más avanzados de la marca, estarás listo para recibir el 2024 con lo mejor en tecnología móvil. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

