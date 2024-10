Líder del Senado Mexicano defiende reforma judicial en Los Ángeles

Un día después de ser recibido por miles de migrantes en la Placita Olvera en el corazón en la ciudad de Los Ángeles, el líder del Senado Mexicano, el senador Gerardo Fernández Noroña dijo que es muy temprano para andar haciendo campaña para la presidencia de México.

“Todavía no cumple ni un mes la compañera presidenta. Ayer me decían, ‘presidente’, yo les dije ‘espérense cabrones, la presidenta es Claudia Sheinbaum’. Es muy temprano, falta mucho”, respondió ante una pregunta de La Opinión sobre sus aspiraciones, mientras algunos de sus seguidores le gritaban ‘es el cariño que le tiene el pueblo” lo que hace que le llamen presidente.

El senador Fernández Noroña hizo una gira de dos días por Los Ángeles como parte de un viaje que dijo tenía planeado desde hace meses junto con algunos compañeros, después de que acompañó a la ahora presidenta de México en el Teatro Million Dollar.

Sostuvo una reunión a puerta cerrada con activistas y líderes migrantes en el Consulado de México en Los Ángeles, una reunión masiva en la Placita Olvera y finalmente un almuerzo con líderes de las organizaciones representativas de la mayoría de los estados mexicanos, organizado por las Organizaciones Unidas de Jalisco que preside Javier Martínez.

El líder del Senado Mexicano Gerardo Fernández Noroña junto a Javier Martinez, presidente de Organizaciones Unidas de Jalisco. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Antes del almuerzo, La Opinión sostuvo una entrevista de banqueta con el líder del Senado mexicano.

¿La pensión para adultos mayores en Estados Unidos es posible?

Me preocupa porque algunos compañeros legisladores plantean con mucha ligereza el tema como si fuera un hecho. La pensión para los adultos mayores en Estados Unidos no está en los 100 compromisos de nuestra compañera Claudia Sheinbaum. No tengo la idea de que este sea un proyecto que vaya para adelante.

“Se comprometió al apoyo a mujeres de 60 a 64 años. El primer año va a ser para las de 63 y 64. En el caso de los niños se comprometió a apoyar a toda la niñez en escuelas públicas. Se empieza con secundarias; y se están haciendo ajustes no solo en relación con la parte organizativa sino con los recursos que se necesitan. Este planteamiento es legítimo.

“La necesidad de dar pensión a los adultos mayores en Estados Unidos existe, pero de ahí a que se pueda realizar, no lo veo en el escenario inmediato. Es el mismo presupuesto. Hay toda una serie de compromisos. Estamos dando el apoyo a todos los adultos mayores del país. Se están incrementado los programas sociales. No hay ni un padrón con certidumbre de cuántos adultos mayores viven en Estados Unidos. Me dieron un dato de dos millones.

“Es una irresponsabilidad que se plantee como un hecho que vamos a dar la pensión para adultos mayores en Estados Unidos. No es así. Yo voy a comentar esto con la compañera Claudia, pero no es falta de cariño, es falta de recursos”.

Miles acuden a la Placita Olvera a escuchar al senador Gerardo Fernández Noroña. (Cortesía Alejandro Mejía)

¿Cómo se va a apoyar a que los consulados mejoren?

Los consultados son una tarea prioritaria. La compañera Claudia dio la instrucción puntual al doctor Juan Ramón De la Fuente (secretario de relaciones exteriores), de que es prioridad la atención adecuada a todos nuestros conciudadanos”.

¿Cómo se va a resolver que todos los mexicanos puedan votar desde el exterior?

Eso se va a resolver este sexenio. Hay una reforma electoral pendiente. La meta de los votos de los mexicanos se tiene que alcanzar sí o si en este gobierno. De hecho, hay una buena y una mala en el caso de la reforma judicial. La buena es que todos los mexicanos van a poder participar. La mala es que votarán solo como referencia, porque su voto no va a contar. Su voto a ser como una especie de simulacro.

¿Cuál es el mensaje que viene a dar a los mexicanos sobre la reforma judicial?

Somos el primer país del mundo que va a elegir por el voto universal, secreto y directo a sus personas juzgadoras. Aquí en Estados Unidos, en algunos estados, en 46, eligen a sus jueces locales. En México vamos a elegir a todos, jueces locales, jueces federales, ministros de la Suprema Corte, magistrados. Ha sido una sacudida muy fuerte, pero es muy importante para democratizar el poder judicial.

“La reforma judicial es importante porque es la democratización. Dice el artículo 39 Constitucional que todas las instituciones dimanan del pueblo, no dice que el poder judicial.

“¿Cómo pueden estar de acuerdo en que sea un acuerdo político la designación de los ministros de la Corte? Por ejemplo, los propone quien está en la presidencia y se vota por dos tercios del Senado. Ahora se está planteando que sea el pueblo, el que por el voto universal, secreto y directo, los determine.

El líder del Senado Mexicano, Gerardo Noroña sostiene reunión en el Consulado de México en Los Ángeles. (Cortesía Juan José Gutiérrez)

“Entonces, ¿quién se puede oponer a la democratización del país y del poder judicial? Solo los racistas, los clasistas, los que han hecho negocio y corrupción desde el poder judicial con el control.

“Lo que estamos planteando es la separación del poder económico del poder judicial, y ellos dicen que estamos desacatando, pero si la Ley de Amparo dice en su artículo 61 fracción primera que no procede amparo contra reformas constitucionales.

“La reforma al poder judicial, ya es ley, ya está en la Constitución. La reforma ya se llevó a cabo. La Constitución dice: hoy, aquí y ahora que en México se deben elegir el primer domingo de julio de 2025 a la mitad de las personas juzgadoras. Por eso hicimos un sorteo para definir qué plazas y qué personas. Todas las personas actuales juzgadoras pueden ir a la elección si así lo quieren. Es más tienen que notificar que no quieren ir. De manera automática se da su participación.

“No estamos corriendo a nadie, no estamos atropellando a nadie, pero es el pueblo el que va a decidir, y es algo único en el mundo. No hay otro país que lo haga. Estamos abriendo camino desde México para la humanidad, y es muy importante”.

El líder del Senado de México, el senador Gerardo Fernández Noroña se reúne con líderes de federaciones mexicanas. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Cuál es su opinión sobre la condena a Genaro García Luna, jefe de seguridad nacional de México en la época del presidente Felipe Calderón?

Yo dije en su momento que eso iba a pasar. Le iban a dar 38 años, 8 meses. No es cadena perpetua, pero muy difícil saldrá de ahí con vida. Está cerca de los 56 años. No me alegro, porque no es un asunto para celebrar. Pero él paga las consecuencias de sus actos criminales. Falta su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien no solo sabía sino que quizás él mismo estaba vinculado a El Chapo Guzman. Son muy cínicos la verdad.

¿Cuál es la lección tras la condena de García Luna?

Es una lección fuerte. Es una versión que sostengo y poco comento. Desde el gobierno de Estados Unidos se decide qué grupos criminales le venden droga a este país. Estados Unidos no ha movido un dedo para resolver el problema de consumo de drogas de su población. Es el primer país de consumo de droga del mundo, y utiliza el dinero del narco para el ciclo de producción de su capital, es parte de la economía de Estados Unidos.

“Nos presionan a nosotros pero no conozco noticias de que detengan a los grandes grupos criminales que distribuyen la droga en Estados Unidos porque ni modo que les llegue por Amazon o saquen la mano por la ventana y les cae.

“Aquí hay toda una estructura criminal; y Estados Unidos debería primero resolver aquí y tratarlo como un problema de salud pública. García Luna no es ninguna víctima. Se benefició de ello. Lo utilizaron y cuando ya no les sirvió a Estados Unidos, lo mandaron a la cárcel. Hay niveles de complicidad que el propio gobierno de Estados Unidos tiene”.