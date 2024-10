Trump se habría beneficiado elevando las tarifas de hospedaje para el Servicio Secreto en su hotel

Donald Trump, candidato presidencial republicano, presuntamente se benefició cobrándoles tarifas más elevadas a los miembros del Servicio Secreto que se alojaron en su antiguo hotel con sede en Washington, DC, esto durante el tiempo en que se encargaron de velar por la seguridad de su familia cuando él fungía al frente de la Casa Blanca

Un informe publicado por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha vuelto a colocar al magnate neoyorquino bajo la lupa de los medios informativos, esta vez por presuntamente haberse beneficiado de manera indebida al incrementar de manera inexplicable el precio de las noches en que miembros del Servicio Secreto se alojaron en el Trump International Hotel.

“Los cargos del Servicio Secreto asociados con las estadías de Eric Trump solo en el Trump International Hotel en Washington, DC, demuestran claramente que el hotel del expresidente Trump en DC trataba las estadías de los miembros de la familia Trump como la mejor oportunidad de retiro de dinero en los cajeros automáticos del gobierno“, indica parte del contenido de 58 páginas redactadas para evidenciar el presunto abuso en que incurrió el hombre que pretende volver a gobernar a la nación.

Los datos revelados se basan en registros de facturación del hotel Trump DC, obtenidos después de que el inmueble cerró sus puertas temporalmente en mayo de 2022 para luego abrir, pero con un nuevo propietario.

Sin embargo, el agravante podría ser mayor, pues los datos obtenidos sólo contemplan 12 meses de facturación relacionada con el alquiler de habitaciones desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2018.

Los resultados de algunas encuestas muestran que Donald Trump permanece empatado con Kamala Harris en cuanto al respaldo de los ciudadanos. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Con el objetivo de dimensionar las presuntas anomalías que ocurrían con la facturación en el Trump International Hotel se cita el caso de la factura de una sola noche en que a otros huéspedes se les cobró un precio muy inferior al pagado el 28 de noviembre de 2017, con el presupuesto federal para cubrir el hospedaje de los miembros del Servicio Secreto.

“Los registros de habitaciones presentados al Comité por Mazars muestran que, esa noche, entre las habitaciones que alquiló el Servicio Secreto, varias se cobraron a una tarifa de $600 dólares. Cabe destacar que esa misma noche, el Trump International Hotel en Washington, DC, alquiló más de 80 habitaciones a tarifas inferiores a 600 dólares por habitación, incluidas una docena de habitaciones alquiladas a Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd., cuya sede se encuentra en China, por 338,85 dólares cada una.

Entre las habitaciones que alquiló el Servicio Secreto, dos habitaciones se cobraron a $895 dólares cada una.

Los registros de habitaciones también muestran que el hotel del expresidente Trump en Washington DC alquiló más de 100 habitaciones esa noche a tarifas inferiores a $895 dólares, incluida al menos una habitación alquilada por solo $150 dólares“, detalla el documento.

Sigue leyendo:

• Donald Trump analiza demandar a CBS por la entrevista realizada a Kamala Harris

• Trump lanza anuncio donde advierte sobre el presunto caos que generaría Kamala Harris

• Informe exhibe múltiples fallas del Servicio Secreto durante el atentado que sufrió Trump