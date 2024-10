Zayn Malik suspende gira debido a la muerte de Liam Payne

Zayn Malik, el ex miembro de One Direction, confirmó, a través de su Instagram, que su gira será pospuesta ‘‘Stairway To The Sky Tour’, será pospuesta para enero de 2025.

El 18 de septiembre, Malik compartió las fechas de su esperada gira en Instagram, expresando su gratitud hacia sus seguidores: “Agradezco su paciencia, amor y apoyo. No puedo esperar a disfrutar de buena música juntos”. La gira está programada para comenzar el 23 de octubre en San Francisco y concluir el 3 de diciembre en Newcastle, Inglaterra. Este evento sigue al lanzamiento de su cuarto álbum en solitario, Room Under the Stairs, que vio la luz en mayo.

Sin embargo, la alegría por su gira se ha visto ensombrecida por la reciente muerte de Liam Payne. Malik compartió un emotivo homenaje en Instagram, describiendo su dolor tras la pérdida de su amigo. “Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”, escribió Malik, recordando cómo Payne siempre estaba allí con una sonrisa tranquilizadora.

Malik continuó diciendo que “perdió a un hermano” y expresó su deseo de poder abrazar a Payne “una última vez”. Refiriéndose a la música, Malik afirmó que Liam era “el más calificado en todos los sentidos” y que siempre lo había admirado por su talento y profesionalismo.

Liam Payne falleció a los 31 años tras una caída trágica desde su habitación de hotel en Buenos Aires. Las autoridades han informado que sufrió múltiples traumas, incluida una fractura de cráneo. Recientemente se reveló que Payne estaba bajo la influencia de una droga alucinógena en el momento de su muerte, lo que pudo haber influido en su comportamiento errático.

Malik, devastado por la noticia, concluyó su homenaje deseando a su amigo que “donde quiera que estés ahora mismo, estés bien y en paz”. Este doloroso suceso ha tocado a muchos, destacando la importancia de la amistad y el apoyo en momentos difíciles.

Mientras Malik se prepara para su gira, la memoria de Liam Payne permanecerá en sus corazones y en su música, recordando la conexión especial que compartieron durante sus años en One Direction. La comunidad de fans continúa mostrando su apoyo, con muchos expresando sus condolencias y recordando los momentos felices que los dos artistas compartieron.

