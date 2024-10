¡Jennifer Lawrence está embarazada!

Jennifer Lawrence se convertirá en madre por segunda vez. La actriz, de 34 años, fue sorprendida con su abultado vientre este domingo, 20 de octubre. Horas antes de las instantáneas, la revista Vogue reportó el embarazo.

En una publicación, escribieron: “¡Felicitaciones a Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar dará la bienvenida a su segundo hijo con su esposo, el galerista de arte Cooke Maroney”.

Añadieron que los representantes de la actriz confirmaron la noticia.

¿Cuánto tiempo de casada Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence se casó en el 2019 con Coole Maroney, de 40 años. Juntos comparten a su primer hijo, Cy, quien nació en febrero de 2022.

La actriz intenta ser discreta sobre su matrimonio y la maternidad. Sin embargo, en el 2023, conversó con Cameron Díaz, para Interview Magazine, sobre el significado de los paparazzi en la vida de su pequeño y admitió que hace lo que puede para protegerlo de las cámaras.

"Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Los paparazzi me estaban haciendo fotos y pensaba: '¿Cómo diablos no voy a perder el control con estos tipos cuando estén tomando una foto de mi bebé?'” Jennifer Lawrence – Cantante

La protagonista de ‘No Hard Feelings’ explicó que entiende que para su bebé es importante su energía y que ella se mantenga tranquila.

“Por eso, si siente que estoy ansiosa antes de salir de casa o que estoy enojada cuando estamos afuera, eso lo afectará”, detalló.

Añadió que “En realidad, ha ocurrido lo contrario: me he vuelto un poco más zen y más relajado al ser fotografiado porque no tengo otra opción.

Concluyó que tiene que aceptar la fama y que en, algunas ocasiones, será fotografiada, aunque ella no es lo que desee. “Simplemente, hay que aceptarlo, respirar profundo y caminar. No quiero que él herede la ansiedad y la rabia que tengo yo”.

“El mejor padre”

En esa misma charla, Lawrence elogió el trabajo de su esposo. Expresó que es “el mejor padre del mundo entero” y por eso, se siente más tranquila.

“Así que cuando trabajo, no siento más culpa que la que siento todos los días, durante todo el día, como padre”, contó.

Después de que se convirtió en madre, en 2022, aseguró que se ha vuelto más selectiva al momento de elegir sus trabajos en Hollywood.

“Cuando tienes un bebé, no hay que presionar”, dijo Lawrence en ese momento. “Definitivamente, ayuda a descartar proyectos: ‘Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Vale la pena estar lejos de mi hijo durante la mitad del día?’”, indicó.

