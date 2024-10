El Apple Watch Series 10 te ofrece una pantalla más grande y una capacidad de carga más rápida

Es todo lo que te gusta de la línea estándar de relojes inteligentes de Apple, pero un poco mejor: con más espacio en la pantalla, un perfil más fino y liviano, y una nueva función que detecta la apnea del sueño.

El nuevo Apple Watch Series 10 incorpora una pantalla más grande y una carga más rápida.

By Courtney Lindwall

Yo ya soy una gran fanática del Apple Watch. Uso mi fiel Watch SE desde hace años y me sigue fascinando, aunque nunca logré que el cronograma de carga me permitiera hacer un seguimiento constante del sueño.

No me importaría tener una pantalla un poco más grande, pero nunca he querido un reloj demasiado voluminoso, demasiado caro o repleto de funciones que nunca voy a usar, así que me quedé con el económico modelo SE.

Sin embargo, después de pasar los últimos días con el nuevo Apple Watch Series 10, quizá me convenza de cambiarlo. El modelo tiene una pantalla más grande, pero también es más delgado, ligero y atractivo. Además, se carga un poco más rápido, lo que podría cambiar las reglas del juego para quienes quieren hacer un seguimiento de su sueño.

El reloj no se rediseñó radicalmente, pero recibió el tipo de mejoras sutiles que importan en un dispositivo que piensas llevar todo el día, todos los días. La lista incluye una nueva opción de titanio para la carcasa, la posibilidad de reproducir música desde el altavoz integrado y la detección de la apnea del sueño, una función de salud que también está disponible para los modelos Series 9 y Ultra 2.

Por supuesto, si tu reloj inteligente actual sigue funcionando bien, no es necesario que corras a actualizarlo, sobre todo si usas el Series 9 del año pasado. Pero si estás pensando en comprar tu primer Apple Watch o si al que tienes, como mi Apple Watch SE de carga lenta, le está llegando la hora de una actualización, este puede ser tu momento.

El Watch 10 se vende por $399 o $499 si quieres conectividad celular. Está disponible en dos tamaños (42 mm y 46 mm), dos acabados (aluminio y titanio), y una serie de colores (y está ampliamente disponible en Apple, Amazon, Best Buy, Target, y Walmart).

He pedido a Apple una muestra para examinar las nuevas características. Consumer Reports comprará los modelos que probemos oficialmente en nuestros laboratorios directamente en la tienda (igual que tú) y los evaluará en función de parámetros como la resistencia a los rayones y la precisión del pulsómetro. Actualizaremos este artículo y nuestras calificaciones de relojes inteligentes (disponibles para los miembros de CR) cuando tengamos los resultados completos.

Una pantalla más grande y renovada

La nueva pantalla es la mejora más notable. El Series 10 ofrece un poco más de superficie activa que el Series 9, e incluso un poco más que el Ultra 2 de alta gama.

Eso podría parecer relativamente menor, pero en un dispositivo tan pequeño, es suficiente para concederte una línea adicional de texto en las alertas de correo electrónico o en los titulares de las noticias. Puedo notar (y apreciar) la diferencia.

El modelo Series 10 de 42 mm de aluminio que analicé pesa aproximadamente la mitad que el Ultra 2 y unos gramos menos que el Series 9 del año pasado. También es un 10% más delgado que el Series 9. En general, es cómodo y totalmente discreto para llevarlo todo el día, incluso a la cama. Apenas noté que lo llevaba puesto.

El brillo de la pantalla también ha mejorado ligeramente. Aunque tiene el mismo nivel máximo de 2,000 nits que la Series 9, la pantalla OLED “optimiza cada píxel para emitir más luz en ángulos más amplios”, dice Apple, lo que permite que el Series 10 se vea significativamente más brillante cuando se mira desde un ángulo. Para mi ojo inexperto, se ve bastante claro desde la mayoría de los ángulos. No estoy segura de la frecuencia con la que voy a necesitar echarle un vistazo de esa manera.

La pantalla del Series 10 también tiene una frecuencia de actualización más rápida de una vez por segundo cuando está en modo Always On. Esto permite que ciertas esferas de reloj del Series 10 muestren un segundero tictac. Me gusta este divertido guiño a lo analógico, algo así como el nuevo control de la cámara de fotografía con el botón del obturador del iPhone 16, pero no puedo decir que me haya importado mucho una vez que llevaba puesto el reloj.

La pantalla del Apple Watch Series 10, a la izquierda, es más grande y brillante que la del Watch SE.

Photo: Courtney Lindwall/Consumer Reports

Sí parece mucho más brillante que la de mi Watch SE, que tiene un máximo de 1,000 nits. La mayoría de los modelos más antiguos (incluidos los Series 6, 7 y 8) también tienen un brillo máximo de 1,000 nits, así que si estás pensando en hacer el cambio desde uno de estos, notarás un aumento considerable.

Una carga más rápida

Según Apple, el Series 10 se carga más rápido gracias a un nuevo diseño de la parte trasera de metal que se conecta a una bobina de carga más eficiente. Esto significa que podría ser más fácil llevar el reloj a toda hora en lugar de cargarlo durante la noche.

Para probarlo, dejé la batería del Series 10 a cero y lo conecté a un cable magnético de carga rápida. En 10 minutos, la batería estaba al 27%, casi suficiente para 8 horas de seguimiento del sueño. (Apple sugiere tener al menos un 30% de carga antes de acostarse). A los 20 minutos, estaba al 56%, y a los 30 minutos, la batería estaba cargada al 80%, tal y como afirma Apple. Esto no solo es significativamente más rápido que la carga típica de mi Apple Watch SE de hace años, lo cual no es muy sorprendente, sino que también es el Apple Watch que más rápido se carga, según Apple.

Aunque el Series 10 mantiene la misma duración de batería de 18 horas que su predecesor y solo dura la mitad que la batería del Ultra, este salto en la velocidad de carga podría ser una gran ventaja para muchas personas.

La nueva función para detectar la apnea del sueño

Esta fue la gran mejora de Apple en el seguimiento de la salud: mediante el monitoreo de las alteraciones de la respiración con su acelerómetro, el Series 10 ahora puede detectar y alertar sobre un posible problema de apnea del sueño, una condición que detiene repetidamente la respiración durante el sueño y se asocia con riesgos para la salud a largo plazo, como la hipertensión y la diabetes tipo 2, dice la compañía. (Los Series 9 y Ultra 2 también recibirán esta función con la actualización watchOS 11).

El reloj usa el aprendizaje automático para evaluar los datos a lo largo de un periodo de 30 días para detectar la afección, por lo que yo no pude evaluar completamente la función en mi breve experiencia con el modelo. Pero dado que se calcula que más de mil millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, según Apple, la función podría ser realmente útil para motivar a alguien que no es consciente de ello o no está seguro de buscar tratamiento.

La función ha recibido el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., pero, por supuesto, una notificación de apnea del sueño del reloj no sustituye la necesidad de una evaluación, diagnóstico y tratamiento adicionales por parte de un médico. Si recibes una notificación, Apple te envía material educativo, así como una lectura en PDF de los datos de tus alteraciones respiratorias durante tres meses para que se los lleves a tu médico.

Las nuevas herramientas para el seguimiento de natación

No soy una gran nadadora, así que no he probado personalmente el nuevo seguimiento de la profundidad y la temperatura del agua del Series 10. Pero para quienes sí nadan en una piscina, imagino que es bueno saber que el Series 10 ahora puede registrar esas métricas durante los entrenamientos. Este es un ejemplo más de cómo Apple está perfeccionando sus potentes funciones de seguimiento de entrenamientos, que yo uso con regularidad. He registrado dos entrenamientos con el Series 10 (una sesión de pilates y un breve paseo en bicicleta) y todo fue sobre ruedas, como era de esperar.

Las nuevas métricas de natación llegan junto con otras funciones mejoradas de seguimiento de la salud en watchOS 11, como la capacidad de controlar tu carga de entrenamiento a lo largo del tiempo y personalizar tus Anillos de actividad, para que puedas mantener una buena marca, aunque te tomes días de descanso. WatchOS 11 ya está disponible para Apple Watch Series 6 y posteriores.

Reproduce música desde el altavoz

El altavoz integrado del Apple Watch ahora también puede reproducir música y podcasts, en lugar de solo el audio de las llamadas. He probado a reproducir música de Apple Radio. Para un dispositivo tan pequeño, el volumen es decente, aunque no es tan alto como el altavoz de mi iPhone. Para mí, la calidad del sonido es bastante buena como para disfrutar de la música, al menos durante un rato. Aunque suelo llevar auriculares, hay ocasiones en las que mi teléfono está casi muerto y me gustaría escuchar música directamente desde mi reloj.

Es una mejora que no está de más. Los altavoces también pueden reproducir música de aplicaciones de terceros, como Spotify.

Hablando de mejoras de audio, el Series 10 LTE ahora viene equipado con la impresionante tecnología de aislamiento de voz que se encuentra en los AirPods Pro 2. Eso significa que tu voz se puede escuchar con mayor claridad desde tu muñeca, directamente a la persona de la llamada, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor.

Llega el titanio, se va el acero inoxidable

El Series 10 ahora está disponible con caja de titanio (en colores pizarra, dorado y natural) en lugar de la versión anterior de acero inoxidable. Los nuevos modelos de titanio son más ligeros y permiten que la línea estándar de relojes inteligentes de Apple luzca el mismo material de primera calidad que el Ultra. El marco de aluminio del Series 10 está disponible en negro azabache, oro rosa y plata.

¿Quién debería comprar el Apple Watch Series 10?

En general, el Apple Watch Series 10 es posiblemente una gran opción para cualquiera que tenga un iPhone y quiera un reloj inteligente bien diseñado para hacer un seguimiento de su sueño, entrenamientos y métricas de salud diarias, así como para comprobar notificaciones, enviar mensajes de texto y hacer compras con Apple Pay. El último modelo logra un buen equilibrio entre las funciones premium (como una pantalla más grande, la opción de la carcasa de titanio y un conjunto de sensores) sin ser tan voluminoso o costoso como el resistente Apple Watch Ultra 2.

Mejor aún, la función de carga más rápida elimina un punto débil recurrente para las personas que confían en los Apple Watch para el seguimiento del sueño.

Si ya tienes el Apple Watch Series 9 del año pasado, la diferencia es posiblemente mínima para justificar la actualización. Pero si tienes actualmente el Apple Watch SE o un modelo anterior de la línea clásica de relojes inteligentes de Apple, apuesto a que estarás encantado de hacer el cambio.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.