Organizaciones y activistas impulsan la Medida A para reducir la falta de vivienda

Líderes sindicales, dirigentes de organizaciones sin fines de lucro, activistas y familias se mostraron optimistas sobre el destino en las urnas de la Medida A, la cual, en el condado de Los Ángeles impondría un impuesto de medio centavo sobre las ventas, si es aprobada el 5 de noviembre.

Según los registros del Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California para el período comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, se estima que el impuesto sobre las ventas y el uso del medio por ciento (0,5 %) generará aproximadamente $1,200 millones en ingresos al condado durante el primer año. El dinero recaudado se utilizaría para reducir y prevenir la falta de vivienda y proporcionar viviendas asequibles.

“Soy muy optimista de que la medida A se aprobará porque sé que los angelinos se preocupan por nuestros vecinos y han tenido éxito”, dijo a La Opinión, Stephanie Klasky-Gamer, presidenta directora ejecutiva de LA Family Housing.

Klasky-Gamer destacó que la organización no lucrativa que dirige, en 2023 sacó de la situación de calle a 100 personas diarias.

Sin embargo, agregó que “triste y lamentablemente no pudimos controlar la afluencia de 125 personas que, al mismo tiempo, se quedaron sin hogar”.

En los últimos seis años, LA Family Housing ha abierto ocho nuevas propiedades de vivienda de apoyo permanente, 10 nuevos sitios de vivienda provisional y ha ampliado sus programas para atender a más de 15,000 personas anualmente.

Alcid Esteban Ruiz, de 31 años, es un joven latino que vive en el desamparo en Sun Valley. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

De ser aprobada, la Medida A derogaría la Medida H, el impuesto sobre las ventas de un cuarto de centavo (0.25%) promulgado en 217 y que expiraría en 2027.

En efecto, con el respaldo del 69% de los votantes, con la Medida H se recaudaron cientos de millones de dólares anuales para los esfuerzos de atención a las personas sin hogar.

Podría aumentar el número de desamparados

Si fracasa la medida, Yvonne Wheeler, presidenta de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, AFL-CIO., vaticinó que más de 7,000 personas podrían perder su financiación para vivienda o servicios, lo que provocaría un aumento de dos dígitos en el número de personas sin hogar.

Según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, se estima que 75,312 personas se quedaron sin hogar en el condado de Los Ángeles en 2024. De ellas, 22,947 recibieron alojamiento temporal o permanente. Las personas sin hogar disminuyeron un 5.1% de 2023 a 2024.

Solo la ciudad de Los Ángeles tuvo alrededor de 46,260 residentes sin hogar en 2023, un aumento del 10% con respecto a 2022.





“Soy optimista de que la Medida A se aprobará porque sé que los angelinos se preocupan por nuestros vecinos”: Stephanie Klasky-Gamer, presidenta y directora ejecutiva de LA Family Housing. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Estos aumentos en las poblaciones locales de personas sin hogar a lo largo de los años se han producido a pesar de los múltiples esfuerzos para financiar programas y servicios para ayudar a las personas sin hogar.

Ayuda a personas con problemas mentales

“A los 20 años, mi hermano John desarrolló esquizofrenia y mis padres eran ancianos y no podían cuidarlo… terminó sin hogar en Los Ángeles durante meses y meses”, narró Sarah Dusseault, de The Angeleno Project and LA4LA, política y defensora de las personas sin hogar.

“No podíamos encontrarlo, pero un día recibí una llamada de mi sobrino que es bombero. Él lo encontró durante una de sus llamadas para ayudar a las personas sin hogar”, dijo Dusseault, a La Opinión. “ Mi sobrino vio que la persona a la que iban a ayudar era en realidad mi hermano”.

John estaba cubierto con un trapo; tenía heridas y llagas tan solo por vivir en la calle y no aceptaba ir al hospital.

El muchacho recibió atención médica porque su primo lo reconoció. Esa fue la manera en que ella pudo ayudar a John.

En los últimos años, los votantes del condado de Los Ángeles aprobaron medidas que aumentaron significativamente los ingresos fiscales locales y cambiaron las prioridades presupuestarias.

Habrá rendición de cuentas

“¡Yes o A! ¡Sí a la A!”, gritaron jubilosos los partidarios de la medida, quienes se reunieron en las oficinas del LA Family Housing Complex de North Hollywood.

Los partidarios de la Medida A dicen que el dinero generado por el impuesto permanente pagaría por nuevas viviendas asequibles, viviendas inmediatas y provisionales, tratamientos de salud mental y abuso de sustancias para personas sin hogar, y asistencia legal o de alquiler para inquilinos en riesgo de desalojo.

Asimismo, dijeron que la Medida A está estructurada para garantizar la rendición de cuentas, con objetivos de resultados obligatorios y una estructura de supervisión, proporciona dólares para construir más viviendas como Fiesta Apartments en todo el condado de Los Ángeles, donde 50 hombres que eran indigentes, ahora viven en apartamentos seguros de la Sección 8.

“La distribución del dinero sólo fluirá si cumplimos nuestros objetivos tangibles año tras año”, indicó Stephanie Klasky-Gamer, para quien la Medida A no representa la solución definitiva para acabar con la problemática de los miles de desamparados que hay en el condado angelino.

“La Medida A es una pieza solamente, pero no será suficiente sin traer dólares estatales y federales adicionales a nuestro sistema”, manifestó. “La falta de vivienda no es una solución que sólo pueda resolverse a nivel local. También necesita inversión y apoyo a nivel federal y estatal”.

Un trabajo y un lugar para el aseo personal

Uno de los probables beneficiarios en el futuro seria Alcid Esteban Ruiz, de 31 años, un joven latino que vive en el desamparo y vive en el interior de su automóvil que estaciona cerca de la intersección de las calles Tuxford y Telfair, en el área de Sun Valley, en el Valle de San Fernando.

“Terminé en la calle porque mi madre ya no quiere que viva en su casa”, dijo Alcid Esteban, quien es electricista. “Unas personas me acusaron falsamente de intento de robo; me querían dar cuatro años de cárcel; después bajaron la sentencia a un año y ocho meses, pero solamente estuve encerrado dos, porque el juez desechó el caso, ya que los que me acusaron no se presentaron a la corte”.

Alcid Esteban dijo que lo único que necesitaba para ya no vivir en la calle era: “Tener un lugar donde pueda bañarme, una oportunidad de trabajo y un lugar donde dormir”. Él, también ha sido peluquero y les corta el cabello a otras personas desamparadas.

A algunos les cobra $5.00 si tienen dinero. De lo contrario, les hace el trabajo gratuitamente.

Ayuda en tiempo de dificultades

Amberlee Ayala, una enfermera miembro del sindicato SEIU 721 que trabaja para el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, destaco que ha notado varios programas de campo adicionales implementados y mejorados con las herramientas que se necesitan para trabajar en la calle y abordar la crisis de personas sin hogar.

Ayala compartió un par de historias exitosas, como la de una mujer con dos hijos que vive en su automóvil y trabaja a tiempo parcial en una biblioteca, a donde pudo llevarlos con ella.

“A esta mujer la ayudamos a mudarse a un departamento de dos habitaciones y su vida ha cambiado radicalmente”, explicó.

A un varón que llevaba más de 15 años separado de su familia y vivía en las calles contiguas de Gran Park, en el centro de Los Ángeles, gracias a la colaboración de otros equipos de trabajo pudieron conseguirle un billete de avión para volver con los suyos.

“La Medida H fue sólo la punta del iceberg y gracias a ellas fue posible que hayamos podido ayudar a algunas personas sin hogar, pero tenemos que ayudarlos a permanecer en el interior”, indicó. “Las causas de la falta de vivienda no se han resuelto, debido al alto costo de alquiler y de la vida en general”.

“A medida que las cifras [de desamparados] aumentan, corremos el riesgo de que sin contar con fondos que podrían ayudar, la gente vuelva a quedarse sin hogar”, subrayó.

Puntos importantes de la Medida A:

● Ayudará a las personas a pasar de las carpas en la calle a recibir tratamiento y

vivienda, en lugar de trasladar a las personas de una esquina a otra.

● Creará viviendas asequibles: Ayudará a que el condado de Los Ángeles

amplíe el acceso a viviendas asequibles y facilitar la construcción

de viviendas accesibles.

● Previene la falta de vivienda: Invertirá en servicios que ayuden a

mantener a las familias y a las personas en sus hogares.

● Amplía el tratamiento de salud mental y las adicciones: Mejorará los

servicios de tratamiento de la salud mental y las adicciones, lo que ayudará a que más personas hagan la transición de las carpas de la calle a las viviendas.

Distribución del dinero

La distribución de los aproximadamente $1,200 millones que generaría como ingresos la aprobación de la Medida A serían de la siguiente manera:

· 61.25% o $656 millones en una amplia gama de servicios integrales para personas sin hogar, el fondo de soluciones locales, innovaciones en soluciones para personas sin hogar y responsabilidad, datos e investigación

· 37.75% o aproximadamente $383 millones se destinarían a la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles para la Prevención y la Vivienda Asequible, la producción de nuevas viviendas asequibles y prevenir que la gente no caiga al precipicio de ir a la calle

· -3% o casi $32 millones en el primer año para la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles para la Producción de Vivienda Local, la administración de los fondos y el estudio de medidas de responsabilidad sobre resultados efectivos en la aplicación del dinero.