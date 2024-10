Un muerto y varios heridos en tiroteo en la Universidad Estatal de Albany, Georgia

Autoridades informaron que una persona murió y varias más resultaron heridas en un tiroteo el sábado por la noche en el campus de la Universidad Estatal de Albany en Georgia durante las festividades del fin de semana de bienvenida de la universidad.

La Oficina de Investigaciones de Georgia indicó que el incidente ocurrió alrededor de las 8:50 p. m. en una zona concurrida cerca de un concierto en el campus.

Un joven identificado como De’Marion Tashawn Daniels, de 19 años, murió. No era estudiante. Mientras que otras cinco personas resultaron heridas, indicó el GIB en un comunicado.

Entre las víctimas, tres sufrieron heridas de bala: una niña de 13 años de Albany, una estudiante de secundaria de 17 años y una estudiante de secundaria de 16 años. Además, una joven de 20 años fue rozada por una bala y otra de 19 años resultó herida mientras intentaba huir.

Las víctimas heridas fueron atendidas de inmediato en un centro de triaje del campus antes de ser trasladadas a un hospital local para recibir más atención.

El campus se cerró tras el tiroteo y se realizó una búsqueda del sospechoso o los sospechosos. No se han realizado arrestos hasta el momento.

“La familia de la Universidad Estatal de Albany está profundamente entristecida al enterarse de un incidente que tuvo lugar en el campus aproximadamente a las 8:50 p. m. del sábado 19 de octubre de 2024”, se lee en una declaración del presidente interino de la universidad, Lawrence M. Drake II.

“Como siempre, la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal de ASU es la prioridad número uno de esta institución”, añadieron.

La cadena WALB, afiliada de ABC en Albany, informó que el incidente fue un tiroteo.

“La Universidad Estatal de Albany mantiene su compromiso de brindar recursos para el bienestar mental, emocional y físico de nuestra comunidad del campus”, dijo Drake, y agregó que los estudiantes tienen a su disposición asesoramiento y otros recursos.

El GBI está llevando a cabo una investigación activa sobre este tiroteo mortal y está recibiendo asistencia de agencias estatales y locales.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a que se comunique con el Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Albany al 229-430-4711 o envíe una denuncia anónima llamando a la línea de denuncias del GBI al 1-800-597-TIPS (8477), visitando gbi.georgia.gov/submit-tips-online o utilizando la aplicación móvil See Something, Send Something.

