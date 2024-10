Rodrigo Romeh reacciona al anuncio de Clovis como nuevo conductor de Hoy Día

Clovis Nienow oficialmente hace parte de la familia de Hoy Día, y su amigo Rodrigo Romeh se alegra por él.

La confirmación de Nienow como nuevo conductor del programa matutino de Telemundo ha desatado una ola de reacciones, algunas entre sus antiguos compañeros de “La Casa de los Famosos 4”. Rodrigo Romeh, quien forjó una estrecha amistad con Nienow durante su paso por el reality, no tardó en expresar su entusiasmo a través de las redes sociales.

Romeh publicó un mensaje emotivo en Instagram, donde calificó a Nienow como su “hermanito” y le envió sus mejores deseos para esta nueva etapa.

Aleska Génesis, también lo felicitó por este logro cumplido: “Te mereces todo lo bonito mi amor.. estoy muy feliz y orgullosa de ti.. 😍 te Amo ❤️”

El anuncio de Clovis

Clovis hizo el anuncio en colaboración con la cuenta de Hoy Día en Instagram.

“Me emociona contarles esta gran noticia, me sumo a la familia de @hoydia ya oficial!! Estoy súper contento y feliz con esta oportunidad que me da la vida, Gracias a la gente que confío en mi, Gracias a Dios, Gracias a mi familia y a las personas que me quieren y me dan esa fuerza cada dia, gracias a todas esas personas que me apoyan y me quieren, eternamente agradecido #TeamClovis

Les prometo muchas Alegrías y Diversión🕺🏼🙌🏻”, escribió el influencer en la publicación.

La carrera de Clovis después de “La Casa de los Famosos 4”

A pesar del éxito que Clovis experimentó tras su salida del reality, su vida no ha estado exenta de controversias.

Su noviazgo con Aleska Génesis atrajo críticas y comentarios negativos que afectaron su imagen pública y el vínculo que mantenía con el grupo de amigos conocido como la familia “tierra”. Ademas porque surgieron problemas entre varios del grupo, particularmente entre Clovis y Maripily —en el contexto de comentarios despectivos sobre Aleska en una obra de teatro— y también entre Ariadna Gutiérrez y Romeh.

No obstante, la tenacidad de Clovis para mantenerse firme en sus decisiones y su amor por Aleska han generado tanto admiración como detracciones. Muchos de sus seguidores lo han apoyado, destacando su autenticidad en un entorno lleno de juicios.

