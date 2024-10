Fanáticos acuden al Estadio de Los Dodgers a rendir tributo a la memoria de Fernando Valenzuela

La afición beisbolera se ha desbordado al Estadio de Los Dodgers en Los Ángeles para rendir tributo a la memoria de su ídolo, el legendario lanzador mexicano Fernando “El Toro” Valenzuela, montando una ofrenda en la que depositan flores, veladoras, camisetas, fotografías, gorras y variados recuerdos.

La lamentable noticia del fallecimiento del legendario jugador fue confirmada en el sitio X por el equipo de Los Dodgers de Los Ángeles.

La muerte de El Toro de Etchohuaquila a los 63 años, se produce mientras los Dodgers se preparan para abrir la Serie Mundial el viernes por la noche en casa contra los Yankees de Nueva York.

Manny Acosta tiene en su camioneta, varias imágenes de Los Dodgers. (Araceli Martínez/La Opinión)

Manny Acosta, originario de Ciudad Obregón, dijo que acudió al Estadio de Los Dodgers a ofrecer su respeto a Fernando Valenzuela.

“Toda nuestra familia es admiradora de El Toro. Me encantaba ver cuándo ponchaba y los dejaba en el plato comiendo polvo”, dijo Manny.

Agregó que admiraba la seriedad del jugador creador de la Fernandomanía, su aplicación, su estilo y más que nada lo impresionante de su arte y desarrollo como beisbolista.

Manny mandó pintar la imagen de El Toro de Etchohuaquilla en su camioneta Dodge.

“Me siento triste. Nomás le pido a Dios que lo tenga en su gloria bien merecida. Y damos gracias a Dios por hacer un humano tan creativo, un ejemplo para el deporte y la raza”.

Añadió que admiró a Valenzuela por ser un jugador serio y familiar que nunca se involucró en ningún problema.

Suky Salazar ofrece sus respetos a la memoria de Fernando Valenzuela. (Araceli Martínez/La Opinión)

Suky Salazar, quien llegó con su canina mascota a la entrada del Estadio de Los Dodgers, a prestar sus respetos al icono del deporte de la pelota, dijo que su hijo le pidió que se sentara antes de darle la noticia del fallecimiento de Fernando.

“Vine aquí a darle mis respetos póstumos. Él nos dejó muchas enseñanzas. Fernando era humilde, nos unió a los latinos; y a los mexicanos nos hizo sentirnos muy orgullosos”, comentó Suky, originaria de Chihuahua, México, quien lleva 45 años viviendo en Los Ángeles.

“Mi papá era bracero y le gustaba mucho venir a ver a Fernando, y mis hijos también son muy fanáticos”.

Jacqueline Pérez entristecida por la muerte de Fernando Valenzuela.(Araceli Martínez/La Opinión)

Jacqueline Pérez quien llegó con una maceta de flores sobre la que traía una foto de Fernando Valenzuela junto a su esposo, dijo llorando que se sintió terrible al conocer de la partida de la leyenda del béisbol.

“Era un gran pitcher que representó a los latinos, a los mexicanos, a nosotros. También representa mi niñez. Me acuerdo de todas sus imágenes, verlo con mi papá, la serie mundial que ganó y su pitcheo”.

Dijo que Fernando nos deja una herencia de perseverancia y talento.

Julián DeBaca habla del legado de Fernando Valenzuela. (Araceli Martínez/La Opinión)

Julián DeBaca acudió al Estadio de Los Dodgers también para honrar a quien llamó el héroe de su niñez.

“Soy casi de la misma edad que Fernando. Yo estaba sirviendo en las fuerzas armadas y me encantaba escuchar sus juegos cuando estaba fuera del país, y lo bien que le iba. Como angelino y mexicoamericano, Fernando era un gran orgullo para nosotros”.

Agregó que el pelotero sonorense fue de las pocas estrellas de ejercieron una buen influencia.

“Sus triunfos y su humildad son su legado. Por supuesto, su talento como lanzador, la forma como se comportaba y cómo Los Ángeles lo abrazó”.

Mencionó que después de que la gente fue desplazada de Chávez Ravine para hacer el Estadio de Los Dodgers, Fernando fue el comienzo de la recuperación del mercado hispano.

“Cuando me enteré de que había fallecido, entré en shock. Me golpeó la noticia. No soy una persona sentimental cuando se trata de celebridades, pero Fernando es diferente. Él levantó a una comunidad, a la Ciudad, de Los Ángeles al trascender en los deportes. Es un icono como Kobe y Magic”.

Los fanáticos colocan flores y mensajes en el altar montado en memoria de Fernando Valenzuela. (Araceli Martínez/La Opinión)

La supervisora Hilda Solís reconoció sentirse entristecida por el fallecimiento de Valenzuela.

“Los logros sobresalientes de Fernando y su carrera pionera como latino en las Grandes Ligas de Béisbol sirvieron de inspiración a las comunidades diversas e inmigrantes del condado de Los Ángeles, especialmente a los latinos”.

Comentó que tuvo el privilegio de conocer a Fernando en múltiples ocasiones y le conmovió su calidez y espíritu amable.

“En 2022, la Junta de Supervisores aprobó una moción que presenté para proclamar el 18 de julio de 2022 en el condado de Los Ángeles como el Día de Fernando Valenzuela. Fue un honor agradecerle personalmente y reconocerlo por su servicio y dedicación a la gente del condado de Los Ángeles. Más tarde nos volvimos a encontrar en 2023, donde celebramos el retiro de su camiseta número 34 con los Dodgers de Los Ángeles”.

Muestras de cariño para Fernando Valenzuela. (Araceli Martínez/La Opinión)

El concejal de Los Ángeles Kevin de León y el muralista de renombre mundial Robert Vargas habían anunciado el fin de semana que para el 1 de noviembre quedará listo un mural monumental que celebra a la leyenda de Los Dodgers, Fernando Valenzuela.

El mural se exhibirá de manera destacada en la esquina de First Street y la autopista 101 en Boyle Heights, lo que permitirá a los transeúntes presenciar el impresionante homenaje a uno de los héroes deportivos más queridos de la ciudad.

Esta obra de arte busca honrar el extraordinario legado de Valenzuela en Los Ángeles y su profundo impacto en el deporte del béisbol, pero también era un regalo para el legendario Dodger con la intención de inspirarlo y animarlo tanto a él como a sus fanáticos.

Sin embargo, Fernando ya no lograra ver su mural. Falleció la noche del martes 22 de octubre. ¡Descanse en paz!