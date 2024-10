Franky Carrillo en la recta final por un escaño en la Asamblea de California

Franky Carrillo, quien fue exonerado por un crimen que no cometió tras haber pasado 20 años de su vida en una prisión estatal, se encuentra en la recta final en su campaña para ocupar el escaño por el distrito 52 de la Asamblea de California.

“Siento que mis posibilidades de ganar son muy altas. Nos quedan dos semanas de campaña, y es el último empujón. La gente se está dando cuenta que es tiempo de elegir a alguien con raíces profundas en el distrito”, dijo Franky en entrevista con La Opinión.

“Mi familia vino en los 60 al este de Los Ángeles que es el distrito que quiero representar. ¡Dios quiera! Nací en el Hospital General. Cuando me declararon libre tras probar que había sido erróneamente condenado, regresé a vivir a este distrito donde estoy criando a mis hijos, y soy propietario de una casa”.

Mencionó que conoce a sus vecinos, ellos lo conocen, y es donde a una cancha le dieron su nombre.

Así que considera que la gente está muy emocionada porque alguien que es del distrito, que conoce los negocios locales, las calles y tiene un compromiso profundo, busca representarlos en la Asamblea.

“Este es un distrito que cubre del este de Los Ángeles hasta Silver Lake. Geográfica, social y económicamente es muy diferente”.

Dijo que la gente está descubriendo la importancia de tener a una persona regular que trata de entrar al mundo del liderazgo y que quiere representar a la gente que normalmente ha sido ignorada y olvidada.

“¡Eso me emociona!”, dice.

En 2017, Franky buscó también ir a la Asamblea, pero se retiró de la contienda y decidió a apoyar a la actual asambleísta Wendy Carrillo.

“De entonces a la fecha, he adquirido mucha experiencia en el campo del liderazgo y este es el tiempo correcto. Hay 80 miembros en la Asamblea, y será la primera vez en la historia de California que habrá alguien que haya estado encarcelado. En mi caso, falsamente. Ya es hora de que alguien con mi experiencia y mi pericia, esté ahí”.

Franky Carrillo, candidato a la Asamblea de California por el distrito 52 de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué vas a llevar a la mesa de la legislatura estatal?

“Muchas cosas. Por ejemplo, muchos legisladores olvidan el hecho de que muchas leyes necesitan tiempo para madurar. Hay una dinámica incorporada en mi persona: definitivamente la paciencia y saber escuchar. Sé de personas que son ignoradas y exigen ser escuchadas.

“Y lo que aporto es experiencia en el campo de la justicia penal, obviamente, pero también es una experiencia en un ser humano que clamaba y buscaba ayuda del gobierno, y nunca se le dio.

“Y si me pasó a mí, puede pasarle a otros, no necesariamente en el campo de las condenas injustas, sino en general a personas que exigen justicia para la atención médica, para el medio ambiente, para cualquier área que les apasione”.

Puntualizó que llevará a Sacramento, una colección de experiencia principalmente sobre un mundo del que muchas personas no saben mucho, especialmente los legisladores.

Durante todos esos años de prisión injusta, ¿pensaste alguna vez que ibas a buscar un cargo de elección?

Siempre he sido una persona que los detalles se los dejo a Dios, y yo me enfocó en hacer el trabajo. Me concentro en ser alguien que quiere defender las causas de otras personas y la mía propia.

Y agrega: “En este momento, tenemos muchos candidatos que han sido designados desde dentro. Obviamente, soy demócrata. He participado en proyectos a nivel nacional y estatal. Soy el menos favorecido, pero lo acepto. Sé lo que se siente ser considerado subvalorado, ignorado o invisible”.

Franky dijo que puede haber un candidato con una educación muy buena en Harvard, pero que no conecta realmente con la comunidad, porque tal vez haya una barrera del idioma o la historia de vida no sea la misma.

“Yo soy alguien del este de Los Ángeles y de Echo Park, que comprende una variedad de experiencias de vida y que inspira esperanza, y eso es lo que necesitamos en nuestros legisladores”.

¿Cuáles serían tus tres principales prioridades legislativas?

“Número uno, algo que ha estado cercano a mi corazón por muchos años es encontrar una manera de asegurar de que una vez que seas seleccionado como jurado, seas compensado automáticamente. Nadie quiere ser jurado porque no les pagan y esa energía entra en la sala de la corte”.

Así que mencionó que tiene que haber un programa o una ley que anime a la gente a cumplir con su deber cívico para que si eres seleccionado como jurado, no estés estresado sino poniendo atención para tener el mejor resultado en un juicio.

Franky Carrillo en la lucha por un escaño en la Asamblea de California. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Por otra parte, dijo que quiere asegurarse que existan los recursos para la prevención en las etapas críticas de la vida entre los 14 y 19 años; de manera que la juventud pueda tener éxito.

Otro de sus proyectos sería la plantación de árboles para crear más sombra en el este de Los Ángeles.

“Tenemos ahí un árbol histórico, el pino. Debíamos tenerlos a través de todo el este de Los Ángeles para darle sombra a nuestra comunidad, espacios verdes y todas cosas que los árboles ofrecen a nuestra salud mental y al bienestar general”.

Dijo que se trata de cosas simples que quiere llevar a la legislatura, pero que por alguna razón no se han dado.

A sus 50 años, Frankie es padre de tres hijos de 33 años, 10 y 7 años.

“Mi camino no ha sido fácil. Tuve que soportar mucho para finalmente llegar a un lugar donde puedo llegar a ser un representante en la Asamblea. Cuando me indemnizaron después de que presenté la demanda por mi encarcelamiento equivocado, pude haber dicho, voy a tomar el dinero e irme lejos de Los Ángeles y California porque me han hecho mucho daño y quisieron quebrarme, pero decidí quedarme y convertirme en un defensor de la comunidad”.

Franky ha recibido el respaldo de la senadora María Elena Durazo, el presidente del Concejo de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson, del fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, de la presidenta del caucus latino de la legislatura estatal, Sabrina Cervantes, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y del diario La Opinión, entre muchos otros.

Franky lamenta que su oponente Jessica Caloza, quien trabaja como subjefa del equipo del fiscal de California, Rob Bonta, haya recibido una donación por $2 millones del Sindicato de Guardias del Departamento de Prisiones de California.

“Aquí hay alguien que sobrevivió en las prisiones de California durante 20 años, y que el Sindicato de Guardias de las Prisiones luche tan duro para evitar que yo gane, ¡guau! es realmente increíble y desgarrador”.

Dijo que ellos no tienen la culpa de que lo hayan condenado injustamente, pero al apoyar a su contrincante han perdido una oportunidad.

“Fácilmente podrían haber dicho, Frankie estuvo bajo nuestro cuidado durante 20 años. Lo vimos crecer, lo educamos, lo cuidamos. Estamos orgullosos de él. Miren lo que está haciendo ahora”.

Sin embargo, dijo que no le sorprende que el Sindicato de Guardias de Prisiones le haya dado su apoyo a su oponente, la filipinoamericana Caloza, porque necesitan cuerpos humanos en sus prisiones para poder tener empleo.

“La única preocupación es que vienen a las áreas que corresponden al distrito 52 como East LA, Highland Park, Lincoln Heights, Echo Park a obtener sus cuerpos para llenar sus prisiones y tener un empleo.

“Entonces apoyan a mi contrincante porque que la ven como la persona con la que pueden contar para asegurarse de que su sistema siga funcionando como lo ha estado haciendo”.