Joven acusado de tiroteo en escuela de Georgia se declara inocente y exige juicio con jurado

Colt Gray, sospechoso del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia, se declaró inocente y ahora exige un juicio con jurado.

El joven de 14 años acusado de matar a cuatro personas y herir a otras nueve durante el tiroteo masivo en la escuela secundaria de Georgia el 4 de septiembre también renunció a una audiencia de acusación formal que había sido programada para el 21 de noviembre, según documentos judiciales presentados por su abogado.

La semana pasada, un gran jurado del condado de Barrow acusó a Gray de un total de 55 cargos como adulto, incluido el asesinato por la muerte de cuatro personas y 25 cargos de agresión agravada en la escuela secundaria.

Los grandes jurados también acusaron a su padre, Colin Gray, de 29 cargos, incluidos dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos de homicidio involuntario. Ambos también enfrentan múltiples cargos de crueldad hacia los niños.

Colin Gray, de 54 años, fue arrestado y acusado por supuestamente comprar el arma de fuego utilizada en el tiroteo y dársela a Colt para Navidad.

Colt Gray, adolescente acusado por el tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Georgia en septiembre. Crédito: Barrow County Sheriff’s Office | AP

En el tiroteo del 4 de septiembre murieron los profesores Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53, y los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años. Otro profesor y ocho estudiantes más resultaron heridos, siete de ellos alcanzados por disparos.

Georgia es uno de los 42 estados del país que responsabiliza penalmente a los padres en nombre de sus hijos.

Hasta el martes, Colin Gray no se había declarado culpable y su comparecencia ante el juez estaba prevista para el 21 de noviembre, según The Associated Press. Mientras tanto, su hijo está pidiendo un juicio con jurado, según informó Atlanta News First.

Colt Gray se encuentra detenido en un centro de detención juvenil en Gainesville, mientras que Colin Gray se encuentra en la cárcel del condado de Barrow. Ninguno de los dos ha solicitado ser puesto en libertad bajo fianza.

El joven de 14 años enfrenta una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable.

