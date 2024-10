Servicios de transmisión en directo que te permiten cortar la televisión por cable

DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Philo, Sling TV, YouTube TV y otros prometen un servicio similar a la televisión por cable con facturas mensuales más bajas, pero sus precios están aumentando

Estos servicios de transmisión te permiten cortar la televisión por cable al acceder a canales en vivo a través de Internet.

Cada año son más las personas que deciden prescindir de sus proveedores de televisión por cable o satélite y optan por obtener toda su programación de entretenimiento y noticias a través de servicios de transmisión en directo. Sin embargo, el creciente número de opciones ha complicado la elección del servicio adecuado. Esta guía resume las opciones.

Los servicios de transmisión en directo son muy diferentes de los servicios de transmisión bajo demanda, como Apple TV+, Max y Netflix, que te permiten ver series de televisión y películas cuando quieras. En lugar de eso, intentan reproducir lo que obtendrías a través del cable o satélite, ofreciendo acceso a televisión en directo, incluyendo canales locales como ABC, CBS, Fox y NBC, además de canales por cable, pero a un precio más bajo y sin compromisos de contrato.

Los servicios que transmiten canales de cable tradicionales incluyen DirecTV Stream, Fubo que se enfoca en deportes, Hulu + Live TV, Philo, Sling TV y YouTube TV de Google.

Todos ellos, excepto Philo, combinan al menos algunos canales locales en directo con una variedad de canales por cable, con precios que generalmente varían entre $45 y $95 o más al mes. (Philo, por solo $28 al mes, es una buena opción si puedes obtener todas las transmisiones locales que necesitas a través de una antena).

La mayoría de estos servicios que reemplazan al cable también te permiten añadir paquetes de canales por géneros o temas específicos, además de cadenas premium como Max y Paramount+ con Showtime, por una cuota mensual adicional.

A continuación, se muestran los detalles.

DirecTV Stream

Factura mensual: $95 a $120

Lo que obtienes. Los planes más baratos ofrecen una combinación de cadenas de TV en directo y canales por cable. El paquete más completo incluye canales premium como Max, Showtime y Starz.

AT&T separó su negocio de televisión satelital DirecTV en una entidad aparte, también llamada DirecTV. DirecTV Stream es básicamente el servicio satelital de DirecTV sin la antena parabólica. (AT&T también separó WarnerMedia y la fusionó con Discovery para formar Warner Bros. Discovery, la empresa matriz del servicio de transmisión Max).

La compañía subió los precios de todos los planes dos veces el año pasado y los volverá a subir en la mayoría de los planes a partir de octubre. Actualmente, el plan básico de Entertainment con unos 90 canales cuesta $95 al mes. El plan Choice, el más barato que ofrece un buen número de cadenas deportivas regionales, además de acceso a unos 125 canales, cuesta $109 al mes. El plan Ultimate, con uno 160 canales más Starz, ahora cuesta $120 al mes. También hay un plan Premier menos conocido (con unos 185 canales, más Max con anuncios, Cinemax y Paramount+ con Showtime) por $165 al mes.

También hay un plan en español, llamado Óptimo Más que tiene unos 80 canales, por $80 al mes.

A partir del 6 de octubre de 2024, el plan Entertainment será más barato, pasará de $95 a $87 al mes. La mala noticia es que los otros planes subirán de precio. El paquete Choice sube a $115 al mes, mientras que el plan Ultimate costará $130 al mes. El plan Premier aumentará $5 al mes y costará $170.

Max, que sigue siendo una entidad independiente dentro de la empresa Warner Bros. Discovery, puede añadirse por separado a los planes que no lo incluyen. Max ahora incluye contenidos de Discovery+, pero puedes suscribirte a Discovery+ por separado.

Todos los servicios incluyen programas y películas bajo demanda y almacenamiento ilimitado de grabaciones de DVR en la nube.

Lo que no obtienes. Algunos canales locales y cadenas deportivas regionales no están disponibles en todos los mercados ni en el plan más básico. Debido a una disputa por tarifas de transmisión, DirecTV perdió recientemente el acceso a ABC y otros canales de Disney, como ESPN. (Es posible que este problema se resuelva pronto). Además, algunos canales como BBC World News, FXM (el canal de películas de FX), Logo, NHL Network, Nick Jr., Oxygen y Smithsonian Channel, solo están disponibles en los planes más caros.

Suscríbete a DirecTV Stream.

FuboTV

Factura mensual: $80 a $110

Lo que obtienes: Este servicio enfocado en los deportes ofrece canales en vivo y bajo demanda de ABC, CBS, Fox y NBC en la mayoría de los mercados. Recientemente los precios subieron $5 por mes. También incluye canales de cable (AMC, Bravo, Discovery, FX, HGTV, Syfy y TLC) y canales deportivos (BeIn Sports, FS1, Golf Channel, MSG, SNY y NBA TV). Gracias a un acuerdo con Disney, el servicio cuenta ahora con ESPN (ESPN, ESPN 2 y ESPN 3), además de las cadenas SEC y ACC en ciertos mercados.

El plan Pro de $80 al mes ofrece más de 200 canales con emisoras locales en la mayoría de los mercados, además de muchas cadenas deportivas (incluyendo MLB y NFL Networks) y muchos canales por cable, aunque actualmente no incluye los canales de Turner (CNN, TBS, TNT).

El plan Elite de $100 al mes se ha transformado en el plan Elite con Sports Plus, con más de 290 canales y video en 4K cuando está disponible. Este paquete añade los 55 canales adicionales de deportes, entretenimiento y noticias que se obtienen con los paquetes adicionales de Fubo Extra y News Plus. El plan Deluxe, antes llamado Premier, cuesta $110 al mes, tiene unos 350 canales, así como MGM+. El plan Latino cuesta $33 al mes; ofrece más de 60 canales y más de 100 eventos deportivos.

Ten en cuenta que Fubo es actualmente el único servicio de transmisión que cobra una cuota adicional por las cadenas deportivas regionales, hasta $15 al mes, dependiendo de tu área. Antes eran gratis en los planes Pro y superiores.

Puedes añadir varios canales premium, aunque Max (anteriormente HBO Max) no está disponible. Un plan combina MGM+, Paramount+ con Showtime y Starz por $20 al mes. Por separado, Paramount+ con Showtime y Starz cuestan $11 al mes cada uno. Los aficionados al deporte pueden obtener Sports Plus con NFL RedZone, con partidos de la NCAA y RedZone de NFL Network, por $11 más al mes. El plan Fubo Extra añade más programas de televisión, películas, noticias, deportes, música y entretenimiento infantil por $8 al mes. También hay varios planes y servicios en español.

Todos los planes incluyen un DVR en la nube ilimitado y permiten hasta 10 usuarios simultáneos en casa, más dos fuera de ella.

Fubo también tiene un paquete adicional de MLB.TV directo al consumidor por $30 al mes, que le permite a los aficionados del béisbol ver partidos fuera de su mercado tanto en directo como bajo demanda.

Lo que no obtienes. En comparación con muchos otros servicios, la biblioteca bajo demanda de Fubo es limitada. Además, Fubo no ha podido llegar a un acuerdo con Warner Brothers Discovery para sus cadenas, incluyendo Discovery, HGTV, Food Network y TLC, entre otras. Tampoco cuenta con las cadenas deportivas de Turner, TNT, TBS y truTV. También faltan las cadenas A&E, como A&E, History Channel, Lifetime y Vice TV. Sin embargo, sí logró llegar a un acuerdo para recuperar el Yes Network, que transmite los partidos de los Yankees.

Suscribete a Fubo.

Hulu + Live TV

Factura mensual: $77 a $90

Lo que obtienes. Hulu + Live TV ofrece unos 75 canales, incluidos los principales canales de televisión: ABC, CBS, Fox y NBC en un número creciente de mercados. También incluye canales por cable como A&E, BET, CN, CNN, Disney, Fox News, FX, HGTV, TBS y TNT. Además, la programación incluye CBS Sports, ESPN y Fox Sports, además de algunas cadenas deportivas regionales. Hulu ha añadido recientemente 14 canales, entre ellos Hallmark y The Weather Channel.

Además, tienes acceso a la biblioteca de transmisión en directo de Hulu, y a sus series originales como “Only Murders in the Building” y “The Bear”.

Hulu + Live TV ahora incluye Disney+ y ESPN+. Los precios pueden ser un poco confusos y varían principalmente según las partes del servicio que muestren anuncios. Si aceptas el contenido con anuncios pagarás $77 al mes. Si prefieres evitar los anuncios en Disney+ y los aceptas en Hulu + Live TV y ESPN+, pagarás $82 al mes. Y si solo quieres evitar los anuncios en ESPN+, el precio es de $90.

Sin embargo, pronto pagarás más. A mediados de octubre, Hulu + Live TV aumentará su precio. Los suscriptores recibirán un aumento de $6, hasta $83 al mes por el plan con anuncios, mientras que el plan sin anuncios costará $96 al mes.

También puedes obtener Live TV Only, que le ofrece a los suscriptores acceso a contenido en vivo (pero no a la biblioteca de transmisión en directo de Hulu, ni acceso a Disney+ o ESPN+) por $76 al mes. Dado su precio, no parece tener mucho sentido.

El servicio básico te permite crear hasta seis perfiles distintos, aunque solo dos personas pueden usar el servicio a la vez, e incluye un DVR en la nube ilimitado. Puedes añadir cadenas premium, pagar más para obtener contenidos deportivos y de entretenimiento y actualizar a pantallas ilimitadas.

Lo que no obtienes. El servicio no incluye AMC, BBC America, Hallmark, MLB Network, NBA TV, NFL Network y PBS. Además, ha perdido algunos programas de NBC que estaban disponibles en Hulu, ya que ahora están en el servicio de Peacock de NBCUniversal. Hulu tiene un acuerdo con Discovery para varios canales, incluyendo Food Network, HGTV y TLC, pero algunos programas populares, como “90 Day Fiancé” y “Fixer Upper”, solo estarán en los nuevos servicios Discovery+ y Max de la compañía.

Suscríbete a Hulu + Live TV.

Philo

Factura mensual: $28

Lo que obtienes. Acceso a más de 70 canales de diversos socios.

Philo es un servicio respaldado por varias cadenas de televisión por cable, como A&E, AMC, Discovery, Scripps y Paramount (anteriormente CBSViacom). La compañía ha añadido recientemente el Smithsonian Channel y Pop, que transmiten programas antiguos, como “House” y “NCIS: New Orleans”. Philo también tiene algunas series originales, incluyendo “Boss Moves”, con la estrella de “Love and Hip-Hop” Rasheeda Frost, ahora en su segunda temporada. El servicio tiene un acuerdo con Kin Community para ofrecer su programación de estilo de vida centrado en la mujer.

La gran noticia para muchos es que Philo subirá el precio a los nuevos suscriptores, de $25 a $28. Sin embargo, el plan incluirá AMC+, que hasta ahora costaba $5 más al mes. Los suscriptores actuales pueden mantener el plan de $25 al mes, pero no obtendrán AMC+ a menos que cambien al plan más caro.

También puedes añadir canales premium, como MGM+ ($7 al mes) y Starz ($10 al mes).

Philo también ofrece ahora 37 canales gratuitos con anuncios que puedes obtener sin suscribirte.

Lo que no obtienes. Philo no incluye canales locales y no ofrece noticias en directo (CNN, Fox News) ni cadenas deportivas como ESPN o NFL Network.

Suscríbete a Philo.

Sling TV

Factura mensual: $40 a $60

Lo que obtienes. Sling tiene dos ofertas principales. El paquete Orange, por $40, incluye unos 30 canales por cable, entre ellos Disney y ESPN, además de A&E, Food Network y TBS, pero no canales de televisión en directo. Este plan admite solo un usuario a la vez. Sling Blue, por $45 al mes, permite el acceso de hasta tres usuarios y ofrece unos 40 canales diferentes, incluidos algunos canales locales y deportivos regionales. (Entre otras diferencias, Sling Blue no incluye ESPN). Un plan combinado cuesta $60.

Sling TV ofrece canales propiedad de ABC en ocho ciudades, como Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia y San Francisco, en el plan Sling Blue y el plan combinado Sling Blue y Orange. Sin embargo, los canales locales de NBC y Fox no están disponibles en todos los mercados y los canales locales de CBS no están disponibles en ningún plan.

Puedes añadir canales premium, como Paramount+ con Showtime ($10) y Starz ($9). Sling TV ofrece un gran número de paquetes adicionales que te dan programación extra basada en géneros (deportes, noticias, estilo de vida, Hollywood, etc.). Cuestan entre $6 y $21 más al mes (por un paquete que incluye varios).

Sling ha mejorado su DVR en la nube, por lo que ahora todos los suscriptores obtienen 50 horas de almacenamiento de DVR gratuito, en lugar de 10 horas. También puedes obtener 200 horas de almacenamiento, en lugar de 50 horas, por $5 al mes con el plan DVR Plus.

Además, Sling tiene un acuerdo exclusivo con Barstool Sports, un canal dedicado a los deportes y la cultura pop que ofrece contenido en directo, incluidos podcasts en video, blogs y series de video.

Hay un servicio gratuito con anuncios llamado Sling Freestream, con más de 300 canales en vivo y más de 40,000 títulos bajo demanda, que incluyen noticias, deportes, concursos, dramas policiales, comedias, programas de mejoras para el hogar y de cocina.

Lo que no obtienes. Puedes obtener ABC, Fox y NBC en algunos mercados, por lo que debes verificarlo antes de suscribirte. CBS aún no está disponible en ningún plan. Además, Sling no ofrece Max como paquete adicional, y los suscriptores fuera de varios mercados importantes ya no pueden obtener los canales bajo demanda de NBC. (Sling había ofrecido estos canales bajo demanda en mercados donde el canal NBC en vivo no estaba disponible).

Suscríbete a Sling TV.

YouTube TV

Factura mensual: $73

Lo que obtienes. YouTube TV ofrece acceso a más de 100 canales, incluidas las principales cadenas de televisión, canales por cable (AMC, Bravo, Disney, ESPN, FX, Fox News, Fox Sports, MSNBC, National Geographic, Turner, USA), y las principales cadenas deportivas como CBS Sports, ESPN y Fox Sports, junto con las cadenas de las ligas MLB, NBA y NFL. Recientemente, ha añadido varios canales de Paramount, como BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Network. El servicio también ha ampliado su contenido en español con tres canales de Univision, así como dos nuevos paquetes adicionales. Incluye un DVR en la nube con almacenamiento ilimitado por hasta nueve meses.

YouTube es ahora también el hogar de NFL Sunday Ticket, que te permite ver los partidos de los domingos fuera del mercado, que ahora han dejado de estar en DirecTV. NFL Sunday Ticket es compatible con la función multivista de YouTube TV, que permite a los suscriptores ver varios partidos simultáneamente.

Recientemente, YouTube actualizó su función multivista para todos los suscriptores de YouTube TV, permitiendo elegir los partidos que quieres ver. También mejoró la calidad de video del contenido en 1080p en dispositivos 4K compatibles con el códec de video VP9. Google dice que está trabajando con la NFL para transmitir todos los partidos de la liga en 1080p, incluyendo los grabados en 720p, que luego se convertirán a una resolución más alta.

Puedes añadir Max, MGM+, Paramount+ con Showtime, Starz y algunos canales más por una cuota adicional. Los suscriptores de YouTube TV ya podían hacerlo, pero ahora cualquiera puede acceder al centro de Primetime Channel de YouTube. También hay un plan adicional 4K Plus, que ofrece canales adicionales en 4K, por $10 al mes. Hay un plan en español que cuesta $35 al mes y puedes añadir más con un paquete adicional de $15 al mes.

Lo que no obtienes. Algunos canales populares por cable no están disponibles, como A&E, CW, DIY Network, History Channel y Lifetime.

Suscríbete a YouTube TV.

Qué buscar en un servicio de transmisión de TV en directo

Antes de suscribirte, consulta la lista de canales de cada servicio para asegurarte de que podrás ver los que te interesan. Algunos servicios son más limitados que otros y el contenido puede variar según la región, sobre todo cuando se trata de canales locales. Para saber qué canales puedes recibir, visita el sitio web de cada compañía, introduce tu código postal y ve qué está disponible en tu área. (Philo no tiene esta opción porque no ofrece emisoras locales).

En general, los servicios de transmisión de video han ido añadiendo más canales locales, como ABC y CBS, pero estos canales no están disponibles en todas las áreas. Si te faltan algunos canales locales, considera comprar una antena para obtener transmisiones gratuitas. En nuestras calificaciones de antenas de TV para interiores, algunos de nuestros evaluadores recibieron docenas de canales y subcanales en casa, y la calidad de la imagen a menudo era incluso mejor que la que obtenían de la televisión por cable.

Además, considera las características que ofrece cada servicio. Si no puedes ver muchos de tus programas favoritos en directo, querrás un generoso servicio de DVR para poder grabarlos. Algunos servicios ofrecen entre 200 y 500 horas de grabación con su plan básico, y pueden ofrecer más capacidad a través de paquetes adicionales. También debes considerar la disponibilidad de paquetes adicionales y transmisiones especiales en directo, como NFL Sunday Ticket en YouTube TV y eventos deportivos de pago por evento en Fubo.

Muchos de los servicios que sustituyen el cable ofrecen un período de prueba gratuito. Como la mayoría requieren un número de tarjeta de crédito, tendrás que estar atento de cuándo termina el periodo de prueba y cancelarlo si no deseas continuar con el servicio.

Los precios de muchos paquetes siguen aumentando. Estos aumentos suelen oscilar entre $1 y $5 a la vez, pero pueden acumularse con el paso de los años. Consumer Reports mantendrá este artículo actualizado con toda la información más reciente sobre precios cuando ocurran esos cambios. Asegúrate de consultar los precios más recientes antes de decidir si debes suscribirte.

Dispositivos de transmisión a considerar

Todos estos servicios están disponibles en los principales dispositivos de transmisión de compañías como Amazon, Apple y Roku. Aquí tienes tres dispositivos de transmisión con excelentes calificaciones que son perfectamente compatibles con un televisor 4K.

