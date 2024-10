Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 24 al 30 de octubre

Marc Anthony en el forum Kia

El cantante niuyorican, Marc Anthony, está de fiesta con su nuevo álbum inédito “Muevense” (sic), que incluye el tema “Ojalá te duela”, que grabó con mariachi junto a Pepe Aguilar. Regresa a la ciudad con su gira Historia, y llegará por una sola noche al forum Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Hoy jueves 9 pm. Boletos desde $68. Informes ticketmaster.com.

Codiciado en concierto

El artista tijuanense, Codiciado, pospuso ocho de los conciertos de su actual gira, Enfocado. Afortunadamente para sus fans de Los Angeles, el show que ofrecerá en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) es uno de los que prevalecieron. Mañana viernes 8 pm. Boletos desde $62. Informes ticketmaster.com.

Residente en el Youtube

René Pérez estrenó en febrero su disco “Las letras ya no importan”, y es también el nombre de la gira que realiza por varias partes del mundo. El cantante puertorriqueño llegará al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) para presentar los temas de este álbum así como los éxitos de su fructífera carrera. Sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Coco en el Soraya

El Coco Live-to-Film Concert de los estudios Pixar de Disney presenta la proyección de la película “Coco” con la interpretación en vivo de la banda sonora, escrita por Michael Giacchino, por parte de veinte miembros de la Orquesta Folclórica Nacional de México. El show incluye el tema “Recuérdame”, escrito por Kristen Anderson-López y Robert López. Sábado y domingo 3 pm en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge). Boletos desde $48. Informes thesoraya.org.

AFI Fest en Los Angeles

El AFI Fest regresa a Hollywood con una selección de más de 150 películas de todo el mundo, incluyendo varios títulos iberoamericanos, entre ellos The Room Next Door, de Pedro Almodóvar; La Cocina, de Alonso Ruizpalacios, y Reas, de Lola Arias. El festival tiene lugar en el TLC Chinese (6925 Hollywood Blvd., Los Angeles). Con varios horarios. Termina el domingo. Boletos desde $10. Informes fest.afi.com.

Drácula en el United Theater

Lina González-Granados lidera la LA Opera Orchestra y Gustavo Santaolalla toca la guitarra —con temas originales— en la proyección de la cinta Drácula, en español, en el United Theater ( 929 S. Broadway, Los Angeles). El filme de 1931 mostrará subtítulos en inglés. También participan el acordeonista Michael Ward-Bergeman y Leslie Bloome and Ryan Collison, que harán los efectos especiales en vivo. La función del sábado incluye admisión a la fiesta de Halloween del teatro, donde tocará el DJ Phyzed. Viernes y sábado 8 pm; domingo 2 pm. Boletos desde $45. Informes laopera.org.

Dia de los Muertos en Santa Monica

El Third Street Promenade (1351 3rd St., Promenade, Santa Monica) celebrará el Día de los Muertos con presentaciones de danzas aztecas, bandas de mariachi y ballets folclóricos. También habrá actividades manuales, juegos, pintura de cara y un mercado temporal curado por la organización Molcajete Dominguero. Con instalaciones de arte y altares creados por el artista mexicano Ricardo Soltero que estarán disponibles del viernes al domingo. La celebración será el sábado de 2 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes downtownsm.com.

Semana del lobo en NHM

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) celebra la Wolf Awareness Week, o la Semana de concientización sobre el lobo, que está dedicada a educar sobre este canino depredador desde un punto de vista científico e histórico. Incluye la exhibición Wolves: Photography by Ronan Donovan, estudios, colecciones y actividades para la familia. Termina el sábado. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Pumpkins in the Pines en Santa’s Village

Un huerto de calabazas, estaciones para pedir dulces, comida y bebidas de temporada, desfile de disfraces, pintura de calabazas y un show de títeres, entre otras actividades, es lo que se puede experimentar en el Pumpkins in the Pines, en la Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest). Sábados y domingos de octubre. Boletos desde $39. Informes skyparksantasvillage.com.

The Shining en el Ford

Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers como protagonistas, The Shining es considerado uno de los mejores filmes de horror de todos los tiempos. El teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) proyectará la cinta a la que se puede asistir en disfraces. Miércoles 30 de octubre, 8 pm. Boletos desde $22. Informes theford.com.

Día de Los Muertos en Pacoima

La celebración del Día de los Muertos en el ayuntamiento de Pacoima (13520 Van Nuys Blvd., Pacoima) incluye concurso de Catrinas, actividades para niños patrocinadas por el Discovery Cube de Los Ángeles, un zoológico con ponys, pintura de cara, puestos informativos, instalaciones de arte, la presentación de DJs y de la Sonora Show y más. Domingo 12 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes cd7.lacity.gov.

Festival de cine español

La muestra Recent Spanish Cinema tendrá lugar este fin de semana en el teatro Egipcio (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles) y proyectará una serie de destacados filmes contemporáneos españoles. Se exhibirán seis estrenos y varios directores estarán presentes para hablar de sus cintas. Por ser esta la edición 30 de la muestra, el ingreso a todas las proyecciones será gratuito. En varios horarios del viernes al domingo. Informes americancinematheque.com.