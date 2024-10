Checo Pérez confía en seguir con Red Bull en 2025: “Estaré aquí el próximo año”

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red Bull, ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1, asegurando que seguirá con la escudería austríaca pese a los rumores que lo rodean.

En una conferencia ante medios y aficionados mexicanos, el tapatío fue claro en su mensaje: los comentarios que sugieren su salida están motivados por intereses ajenos a su trabajo.

“Al final, cuando llevas muchos años en la Fórmula 1, entiendes cómo funciona el periodismo en el deporte y ves que hay muchas agendas”, declaró Pérez, haciendo referencia a las especulaciones sobre su continuidad. “Estoy enfocado en mi trabajo, y las entrevistas que hago son porque las tengo que hacer”, agregó, dejando en claro que su atención está puesta en su desempeño y no en los rumores.

El piloto de Guadalajara también mencionó que su reciente publicación en redes sociales, utilizando una escena de Leonardo DiCaprio en la película El Lobo de Wall Street, fue una respuesta a las constantes dudas sobre su futuro. En el video, replicaba la famosa frase “No me voy”, dejando claro que seguirá compitiendo en la F1.

“Cuando empiezan a crear esta incertidumbre, la gente que viene a apoyarte hace un gran esfuerzo. Sentí que tenía que decir algo y por eso publiqué el video”, explicó Pérez. “Tengo contrato, sé perfectamente lo que hay y no hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año también”, aseveró, confirmando su compromiso con Red Bull hasta 2025.

Checo Pérez expone las dificultades del RB20

Sin embargo, Pérez reconoció que ha tenido dificultades con el RB20, el auto con el que compite actualmente, admitiendo que no ha logrado sentirse completamente cómodo en la pista. “Ha sido complicado porque es un auto en el que no tienes confianza, pero cada fin de semana es un nuevo desafío”, comentó. Pese a los obstáculos, el mexicano no piensa rendirse y sigue trabajando para adaptarse mejor al monoplaza.

“El desafío es tanto mental como técnico”, añadió, subrayando que a pesar de las complicaciones, su objetivo es seguir dando lo mejor de sí en cada carrera.

