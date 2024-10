El América cerca del play in, pero no de la liguilla por el título

No obstante la irregular temporada que han tenido a lo largo de las 13 fechas que se han disputado en el torneo Apertura 2024, las matemáticas indican que el América todavía puede asegurar el play in, pero lo que ya no está en sus manos es disputar un sitio directo a la liguilla, sino que depende de terceros.

Si bien es cierto que las lesiones los han traído por la calle de la amargura a lo largo de estas trece fechas con bajas en varias jornadas de jugadores claves como Sebastián Cáceres, Luis Malagón, Henry Martín, Israel Reyes, Rodrigo Aguirre, Diego Valdés, Brian Rodríguez, Cristian Borja Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky y recientemente en el juego de este miércoles reciente Víctor Dávila, la oncena americanista sigue respirando para pelear por el tricampeonato.

El Club América informa que nuestro jugador Víctor Dávila, presenta una fractura de peroné derecho.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

Así lo demuestra la frialdad de los números en donde la oncena americanista se encuentra en el décimo lugar con 18 puntos, justo en el límite de los equipos con derechos a disputar el duelo eliminatorio para la liguilla y a seis de Xolos que suma 24 unidades en el límite para entrar directo a la liguilla

Así que con 12 puntos por disputarse el América lo primero que debe de hacer es no dejar en el camino punto alguno que le pueda representar algún peligro de que Necaxa y León puedan revivir y quitarle el derecho hasta del play inn cuando se ubican en el 11 y 12 puestos con 13 unidades.

Por lo pronto América tiene en puerta duelos contra Monterrey, Mazatlán, Pachuca y Toluca, es decir con dos equipos entre el primero y sexto lugar, mientras que los otros dos equipos se ubican en el treceavo y quinceavo lugar, lo cual en teoría le permitiría sumar seis puntos seguros para llegar a 24 unidades.

Rodrigo Aguirre es de los jugadores en los que América confía para mantener su sitio en el play in. Crédito: Alejandro Gutiérrez Mora | Imago7

Es más, hay opciones de que puedan meterse directo a la liguilla y evitar los choques del play inn, pero para ese camino si tendrá que depender de otros resultados de los equipos ubicados entre el cuarto y noveno puesto pierdan por lo menos dos de sus juegos sobrantes.

Es decir, Pumas, Tigres, Xolos, Chivas, San Luis y Atlas no deben de ganar más de 6 puntos en lo que queda del campeonato para que América pueda tener un boleto directo a Liguilla, de lo contrario tendrá que recurrir el camino tortuoso del play in.

