Esteticista reta al miedo y lanza su negocio de tratamientos de belleza

Después de cuatro años de trabajar para muchos otros lugares, Lorena Menutti abrió su propio negocio de faciales de belleza en pleno corazón de Old Town Pasadena.

“Yo traje de Argentina, mi carrera de dentista; después hice aquí en Los Ángeles, una maestría en nutrición, pero luego pensé, cómo mezclar mis conocimientos… y me fui a Citrus College para sacar mi licencia como esteticista”, revela.

Ya con su licencia estatal de esteticista y otras varias certificaciones, además de su experiencia como instructora en varias escuelas de belleza en Los Ángeles, este mes de octubre, decidió no posponer más su anhelo por ser su propia jefa.

Así fue como nació su negocio MAE, Modern Skincare Essence que ofrece una variedad de servicios avanzados de belleza.

“Pude abrirlo gracias a la plata que fui juntando a lo largo de los años de trabajar para otros”.

Lorena Menutti en la lucha por su sueño. (Cortesía fotos Mario de López) Crédito: Cortesía

Fue su esposo Pablo Baler, quien más la animó a dar el paso y lanzarse como pequeña empresaria de la belleza.

“Abrimos MAE, sin clientes, con mucho entusiasmo y con algo de miedo porque al principio hay pérdidas en todo negocio, pero yo no puedo darme ese lujo”, dice Lorena.

Y revela que lo que también la impulsó a volverse empresaria, fue ver que en otros spas, clubes deportivos y clínicas médicas para los que trabajó, los propietarios no tienen el conocimiento en el campo de los tratamientos de belleza; y básicamente son movidos por el afán de hacer dinero.

“Hay gente que está al frente de esos negocios y tiene todo el potencial económico, pero no tienen las herramientas que da el conocimiento”.

¿Qué ofrece MAE diferente a otros negocios de servicios de estética?

“Yo ofrezco higiene en el servicio, relajación y contacto humano; y esto se ve en como tocas a la gente cuando le estás dando sus tratamientos en la cara”.

Por lo tanto, el lema de su naciente pequeña empresa es: relajación curativa a través del contacto humano.

Lorena Menutti enamorada de su profesión. (Fotos cortesía Pablo Baler)

Pero además – dice – que ofrece un lugar privado y exclusivo en el centro de Pasadena.

“No estoy apurando al cliente. Si me atraso, no pasa nada. Lo que me importa es que la gente, sale happy, contenta, relajada y descansada”.

Platica que mientras la gente se relaja, ella hace los tratamientos en la cara.

“Obviamente les estoy preguntando cómo están, si tienen frío. La mayoría de mis clientes se duermen y hasta roncan”.

Es más, comenta que les dice, que si se quieren dormir y roncar, lo hagan con toda confianza.

“Lo mejor son los resultados, el cliente se va con su piel brillante, después de que les removí todas las impurezas de la cara. Uso productos de buena calidad que no tienen químicos y son veganos de una compañía que está en todo el mundo”.

Y ninguno de sus tratamientos está escrito en una roca.

“La gente puede hacer una reservación para un tipo de servicio, pero al venir, se pueden agregar otras cosas para que la piel se nutra y se hidrate más”.

Lorena Manutti se reinventa en California y encuentra en la carrera de esteticista su pasión. (Fotos Pablo Baler)

Lorena vino a vivir a California en el año 2000, con el inicio del siglo, y recién graduada de la carrera de dentista.

Dejó su natal Buenos Aires, Argentina para acompañar a su esposo Pablo, quien venía a hacer un doctorado a la Universidad de California en Berkeley.

“Yo quería hacer la revalidación para ejercer aquí como dentista, pero vi el camino como un túnel muy largo que no sabía cómo hacer para alcanzarlo”.

Luego se ocupó en la crianza de sus tres hijos que nacieron en California.

“Hace 20 años, no se me cruzó por la mente ser esteticista. Las cosas se fueron dando, es una profesión que ha crecido mucho en Estados Unidos”.

Tan pronto abrió su negocio, Lorena se fue a tocar las puertas de sus vecinos en los diferentes negocios a su alrededor para invitarlos a conocer sus servicios y volverlos clientes; y no ha parado en busca de hacer crecer su salón de faciales.

“He estado muy ocupada abriendo mis cuentas en las redes sociales. Estoy aprendiendo a promoverme. La parte de marketing me sobrepasa. Es todo un trabajo agregar seguidores. En momentos, siento que avanzo; y en otras, me frustro, pero ahí vamos, paso a paso. Al final, todo se resume al marketing y hay mucho charlatán por ahí, que no es lo que dice que es. Lo que triunfa, al final, es la calidad de tu servicio”.

Confiesa que su sueño es crear su propia compañía de productos de belleza.

“Ya debería estar haciendo mis propios productos para la piel. Mi plan es que sean de alta calidad y a precios accesibles para que la gente los pueda pagar”.

Lorena Menutti junto a sus diplomas que la acreditan como una esteticista con licencia y experiencia. (Araceli Martínez/La Opinión)

Para conocer más de los servicios de Lorena Menutti, visita su página web: www.maeskincaretherapy.com

El local de Lorena se encuentra en MAE, Modern Skincare Essence, En el 30 North Raymond Ave. suite 802, Pasadena, CA 91103. Puedes hacer una cita, llamando por teléfono al 833 334 8998, o escribiendo a maeskincare@skincaretherapy.net

También la puedes encontrar en las redes sociales.

Abre jueves, viernes y sábado de 10 am a 7 pm; y los domingos de 10 am a 6 pm.

“La gente puede hacer una cita para una consulta gratis y también que voy a tener especiales para las fiestas de noviembre y diciembre”, dice.