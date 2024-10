Galilea Montijo desea convertirse en mamá a sus 51 años

A 12 años de haber dado la bienvenida a su hijo Mateo, la conductora mexicana Galilea Montijo anunció su deseo de convertirse en madre por segunda ocasión, ahora de la mano de su pareja, el modelo Isaac Moreno. Sin embargo, reconoció que en este punto de su vida tiene un obstáculo que no puede ignorar y que ya la ha hecho explorar varias opciones: su edad.

En una charla sin tapujos durante la más reciente transmisión del programa “Netas Divinas”, la famosa de 51 años reveló que debido a su falta de éxito, ya se encuentra analizando otros procedimientos que le permitan convertirse en mamá nuevamente.

“Sí me encantaría que, en este momento, me embarazara, sí (…) No puedo, no puedo. Intenté varias veces y nada“, dijo ante la mirada atenta de sus compañeras Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval.

Incluso, adelantó que junto a su pareja ya van “adelantados” en cuanto proceso de convertirse en padres juntos, por lo que no debería sorprender el anuncio cuando esto ocurra.

“Ya investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona, pero sí literalmente es ir, así como cuando vas a comprar un esperma, en este caso iría a comprar un óvulo, porque tengo matriz“, reveló la también presentadora del programa “Hoy”.

Sobre lo complejo del proceso, Galilea Montijo detalló que: “Buscas algo similar a tus genes (…) Podrías pedir el de tu hermana, prima, incluso de tu mamá, lo puedes pedir”.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la famosa toca el tema dentro de los debates de esta producción. Fue a principios de este año cuando expresó su interés por hacer crecer su familia: “¿A mí que me falta? En cuestión de trabajo me faltan hacer muchas cosas, pero personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción“, dijo en ese entonces.