Gripe aviar: examen de sangre confirma segundo caso en Missouri

Un nuevo caso de gripe aviar H5N1 en Missouri ha provocado la realización de pruebas a personas en contacto con el paciente infectado, arrojando resultados inesperados.

Los análisis de sangre realizados a uno de los convivientes del paciente han revelado la presencia del virus, a pesar de que no existe evidencia de exposición directa a animales infectados, lo que ha generado preocupación entre los expertos en enfermedades infecciosas.

Este caso es el primero conocido en Estados Unidos en el que una persona contrajo el H5N1 sin una exposición aparente a animales, elevando el temor de que el virus pueda propagarse entre humanos.

La gripe aviar H5N1, aunque rara en humanos, es altamente contagiosa y mortal en varias especies animales, especialmente en aves de corral. Debido a su capacidad para causar infecciones graves, los expertos temen que el virus pueda mutar y volverse más transmisible entre personas, lo que podría desencadenar una nueva pandemia. Las pruebas realizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta buscaban anticuerpos específicos que confirmen la infección, y los resultados se compartieron con científicos y funcionarios de salud pública en una serie de reuniones recientes.

El paciente de Missouri, quien fue hospitalizado el 22 de agosto, no tuvo contacto directo con animales que suelen ser portadores del H5N1, lo que llevó a los investigadores a considerar si había habido transmisión entre humanos. Sin embargo, los resultados preliminares sugieren que la transmisión de persona a persona no es común ni generalizada. Los CDC informaron que las pruebas en los trabajadores de salud que atendieron al paciente, y que desarrollaron síntomas respiratorios posteriormente, resultaron negativas para el virus.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que una persona que vivía en la misma casa que el paciente también dio positivo en las pruebas de anticuerpos para el H5N1. No obstante, los expertos creen que ambos individuos compartieron una fuente común de exposición en lugar de haber ocurrido una transmisión directa entre ellos. Esto sugiere que la propagación del virus en humanos aún no es un fenómeno extendido. A pesar de este resultado, las autoridades no descartan por completo la posibilidad de que el virus pueda adaptarse para propagarse de manera más eficiente entre personas en el futuro.

El Dr. Demetre Daskalakis, del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, comparó los esfuerzos para detectar el virus con la búsqueda de algo bajo el agua con sonar. Aunque es evidente que tanto el paciente como su conviviente estuvieron expuestos al H5N1, aún no está claro si hubo transmisión de persona a persona o si ambos contrajeron el virus a partir de la misma fuente. La incertidumbre persiste debido a la falta de pruebas concluyentes sobre cómo ocurrió la infección.

El caso en Missouri no es el único registrado este año en Estados Unidos. Más de dos docenas de personas han dado positivo para el H5N1, en su mayoría después de haber estado en contacto con ganado lechero o aves de corral infectadas. La posibilidad de que el virus pueda infectar a humanos a través de vías de exposición no reconocidas, o de que esté causando síntomas inusuales, es motivo de preocupación para los expertos. En este caso, tanto el paciente como su familiar presentaron síntomas gastrointestinales en lugar de los síntomas respiratorios típicos de la gripe, lo que inicialmente llevó a los investigadores a pensar que se trataba de una intoxicación alimentaria.

