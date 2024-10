La historia verdadera de El Monte

Cuando la ciudad de El Monte cumplió cien años —en 2012—, los festejos y conmemoraciones relataron una historia demasiado “blanca” de esta urbe situada al este del Este de Los Angeles.

Nada más alejado de la realidad, según Romeo Guzmán, profesor asistente del Departamento de Historia de la Claremont Graduate University y codirector del colectivo artístico South El Monte Arts Posse y de C.A.S.A Zamora.

“Se enfoca en los que llegaron en carretas del oeste”, dijo Guzmán. “La historia nunca incluyó a los mexicanos, a los tongva, a los japoneses y a otras comunales marginadas”.

Tampoco se consideró una importante parte de la historia que tiene que ver con los hermanos Flores Magón, anarquistas mexicanos que por un tiempo se escondieron del gobierno de su país en El Monte a principios del siglo pasado.

Eso dio pie a que Guzmán, Carribean Fragoza, Alex Sayf Cummings y Ryan Reft editaran el libro “East of East: The Making of Greater El Monte”, que fue publicado en febrero de 2020 y que aborda de una manera más integral la diversa y compleja historia de El Monte.

Basada en este libro, la cadena local de televisión pública, PBS SoCal, realizó una serie de cinco minidocumentales de cinco minutos o menos cada uno dedicados a la historia de El Monte y de South El Monte —dos ciudades casi hermanas—, que se transmite en el canal de YouTube de esa empresa.

Estas producciones forman parte de “VOCES American Historia: The Untold History of Latinos”, cuyo creador y anfitrión es el actor John Leguizamo y cuyos episodios se pueden ver en la televisión nacional. La intención es sacar a la luz las contribuciones de los latinos y latinas que le han dado forma a la historia de este país.

Por su parte, en cada episodio de El Monte y South El Monte, los mismos Guzmán y Fragoza —ella se crió en esa ciudad— relatan aspectos y detalles de la vida allí y de cómo desde hace muchas décadas ha sido la casa de una población predominantemente mexicana.

Por ejemplo, un episodio está dedicado a Marrano Beach, una porción de agua del parque Witthier Narrows que era muy popular entre los mexicanos de principios del siglo debido a que, como resultado de la segregación racial, no podían visitar las mismas playas que las que disfrutaban los anglosajones.

“Comenzamos a trabajar en el libro pensando en cómo podemos escribir una historia nueva distinta a la oficial”, dijo Guzmán, cuya intención también es “crear un ecosistema de artistas, historiadores e intelectuales que estén comprometidos con no solo entender y contar la historia verdadera de El Monte, sino también crear percepciones más honestas y críticas”.