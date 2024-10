Metro pone a prueba sistema de detección de armas

Los usuarios del sistema de transporte público en el condado de Los Ángeles serán sometidos a revisiones al azar que se centrarán en la detección de armas ocultas como parte de un programa piloto de seguridad para miles de pasajeros que pasan a diario por las estaciones de trenes en Union Station.

El programa, que ha estado en vigor desde mayo, tiene como objetivo aumentar las medidas de seguridad existentes mediante el uso de tecnología para identificar armas en los puntos de entrada y mediante análisis de video.

Dicho plan piloto involucra múltiples sistemas, incluidos análisis de video y tecnología de ondas milimétricas. Es parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad de todos.

El programa aún no está en funcionamiento, pero se está probando y evaluando su posible implementación futura, probablemente de forma permanente porque ya se aproximan el Campeonato Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de 2028. En ambos eventos Los Ángeles será sede.

La instalación de tecnología surgió como respuesta a una serie de incidentes violentos en ataques a pasajeros en autobuses y trenes ligeros de Metro.

La presencia en Metro de personal de seguridad es notoria. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El incidente más reciente ocurrió en septiembre cuando Anthony Rivera fue baleado mortalmente, después del secuestro de un autobús y una persecución policial.

El sospechoso, Lamont Campbell, de 51 años, fue fichado bajo cargos de asesinato y sigue detenido sin derecho a fianza.

Presión a la Junta Directiva

“No sé si vamos a tener detectores de metales en cada estación, al igual que no podemos tener agentes de policía en cada autobús y en cada tren, pero podemos hacer más”, dijo a La Opinión, la supervisora del condado, Janice Hahn.

“Las personas quieren más seguridad en nuestro sistema [de transporte público] y quiero presionar a Metro lo más fuerte posible para que este sistema esté en funcionamiento, ciertamente para la Copa Mundial y Juegos Olímpicos”, añadió.

Sin embargo, Hahn apuntó que la seguridad se requiere “ahora mismo, para las para las personas que tienen que utilizar nuestro sistema día tras día para para ir a trabajar, ir al colegio o llevar a los hijos a una cita con el médico”.

Janice Hahn y un directivo de Evolv, la compañía detrás de la tecnología de seguridad, analizan los avances. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Esas son las personas que quiero mantener seguras, así como a quienes conducen nuestros autobuses y nuestros operadores de trenes”, agregó la supervisora Hahn. “Estoy concentrada en instalar esta tecnología lo más rápido posible”.

“Cuando me di cuenta de que había gente herida por disparos o apuñalada, pensé que era muy importante que hiciéramos todo lo posible para encontrar la tecnología disponible para detectar armas”, explica la Supervisora.

Durante una conferencia de prensa en Union Station, Robert Gummer, subjefe de seguridad del sistema de Metro demostró cómo funcionará el sistema de detección de armas ocultas, que escaneará a cierto número de pasajeros, dependiendo del flujo de tráfico peatonal en la entrada de las Líneas B/D de Metro.

Si el sistema señala a una persona, esta se someterá una inspección adicional por parte de un policia o un agente de seguridad de Metro. Los resultados del plan piloto serian evaluados en diciembre, y podrían ser ampliados a otras partes del sistema de transporte público de Metro.

Gummer expresó que, desde 2023, se han duplicado los arrestos de personas cuando se trata de armas en el sistema de transporte.

“Es un tema crítico para nosotros. Es algo que tomamos en serio y creemos que explorar estas tecnologías es el primer paso lógico para mejorar la seguridad de nuestro sistema”, subrayó.

Metro, de hecho, ha dado a conocer de al menos 152 arrestos relacionados con armas.

El directivo de Metro indicó que, en otras áreas del país se ha implementado este sistema de seguridad, como el Sistema de Tránsito de Nueva York, con el cual han trabajado para tratar de comprender, conocer y aprovechar las lecciones aprendidas y conocer el impacto de la tecnología en la seguridad de los pasajeros y choferes de autobuses y trenes. Las Vegas, Nevada también ha examinado el programa.

“Creo que nuestro enfoque es muy holístico, porque no solo analizamos la detección de armas, sino que analizamos otras cosas que afectan la seguridad del sistema. Eso es todo, desde un resbalón y una caída hasta vandalismo e incluso alguien que cruza de inmediato y se pone en peligro, o pasajeros en peligro en nuestro sistema”, destacó Robert Gummer.

Alycia Enciso, de 72 años, está contenta con el implemento de más seguridad en Metro. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Aun cuando no se dio a conocer públicamente, La Opinión pudo conocer que el sistema de vigilancia y la tecnología de detección de armas corresponde a la compañía Evolv, la cual, de acuerdo con su sitio web, ofrece soluciones de control de seguridad no invasivas “bajo un ecosistema unificado de tecnologías de seguridad avanzadas basadas en IA (Inteligencia Artificial)”.

Además, se menciona que la empresa proporciona un enfoque conectado y en capas que integra personas y tecnología para ayudar a disuadir, detectar y orquestar la respuesta a las amenazas a la seguridad física, y su sistema combina detección de armas de fuego blandidas, detección de armas ocultas, una aplicación de seguridad personal y análisis de datos en una infraestructura de seguridad unificada.

Reducción de delitos

Carlos Rico, directivo de seguridad de sistemas y servicio policial en Metro de Los Ángeles comentó que, una vez que hayan analizado cómo funciona la tecnología en el sistema piloto de detección de algún objeto de metal prohibido, una navaja o un arma de fuego, darían recomendaciones a la Junta Directiva de Metro, si es adecuada o no para el sistema de transporte.

“La Junta Directiva decidirá si ese sistema es algo que vamos a hacer de forma permanente o si vamos a pilotear otro tipo de tecnología”.

Rico dio a conocer que el proyecto será financiado con fondos de Metro, que son específicos para programas de seguridad.

“La seguridad es un tema muy importante en cualquier sistema de transporte, ya sea de aviación, de transporte público o transporte terrestre”, subrayó.

Además, señaló que, más allá de que se seleccione o no el sistema de tecnología que están implementando ahora u otro sistema de detección de armas, Metro también tiene un programa para mejorar las cámaras de circuito cerrado e implementar inteligencia artificial para detectar no solo las armas, sino a personas que posiblemente se caen a los rieles del tren.

Agregó que la implementación de la nueva tecnología podría ayudar a disminuir los episodios de crimen violento, específicamente con armas de fuego y navajas.

“Este sistema va a prevenir que ese tipo de delincuencia se cometan en el sistema; porque cuando las personas van a entrar a las estaciones, si se detecta que tienen un arma, no van a poder ingresar al sistema [de transporte] lo cual significa que ese tipo de delitos va a disminuir significativamente.

La voz de los usuarios de Metro

Pablo Landeros, de 69 años, quien viajaría en un tren de Metro de Los Ángeles hacia Santa Bárbara para visitar a su madre de 99 años, dio la bienvenida a las medidas de seguridad, aunque cuestionó: ¿Qué pasará con una persona que lleve en su mochila una navaja y la necesita todos los días para hacer algún trabajo? ¿Será detenido? ¿Será arrestado? ¿Se le permitirá viajar o no?”

La señora Alycia Enciso, de 72 años, residente de Boyle Heights, quien viajaría con sus perritos Chihuahua llamados “Teddy Roosevelt” y “Grace Kelly” a San Bernardino, para estar con su madre de 100 años, estuvo de acuerdo en que haya revisión de los usuarios de los trenes.

“A mí me traumatizó una mujer afroamericana que no me dejaba bajar de un autobús y tenía una navaja en su mano”, narró la mujer.

“Lo único que pediría es que nos ayuden a las personas mayores, porque cuando usamos el transporte, las áreas para personas discapacitadas no las respetan”.