Tania Libertad, ‘en intensidad total’

A pesar de todas las vicisitudes en su vida —pasadas y actuales—, Tania Libertad no deja de reír.

“Ahora estoy en la intensidad total”, dijo la intérprete peruana afincada desde principios de los noventa en Ciudad de México. “Ahora soy más ‘reilona’ que antes, soy más relajada, más juguetona; me ha regresado como una especie de segunda juventud”.

Y sobre todo, dice, tiene muchas ganas de seguir cantando.

Tania tiene razones de más para estar tan efusiva. A sus 71 años, ha superado el cáncer en tres ocasiones. Este mes tendría que ir a su revisión de rutina pero de acuerdo con los últimos exámenes todo estaba bien con su salud.

Ahora, por esa razón, ya no hace giras tan extensas, aunque su música no se ha detenido. La pandemia no le permitió promocionar un disco en vivo, y también truncó una gira que realizaba por varias ciudades de México. Pero actualmente está otra vez en el estudio —que tiene en su propia casa—, para terminar varios proyectos musicales, entre ellos un disco de mariachi con temas de Chabuca Granda, un encargo de la propia hija de Chabuca.

También está en camino un álbum homenaje a Violeta Parra con canciones que no se conocen mucho en México.

“Ahora me ha dado por cantar canciones de desamor”, dijo Tania, la única mujer de una familia de ocho hermanos. “Lo he hecho varias veces, como el disco que grabé en 2015 con Los Macorinos, que era muy ‘cortavenas’, con canciones muy dolidas”.

Así ha sido la carrera de Tania Libertad desde que, hace varias décadas, se convirtió en artista independiente. Ha sido capaz de crear un repertorio de canciones rancheras, boleros, trova, temas de Joaquín Sabina, de Gian Marco y de Joan Manuel Serrat.

“Yo creo que es una mezcla bastante acertada”, dijo sobre su variadísimo catálogo musical.

Actualmente la tienen muy emocionada un par de presentaciones que la pondrán sobre dos importantes escenarios internacionales: una es un show en el icónico teatro Metropolitan de Ciudad de México —a donde vuelve luego de una década—, y una participación en el festejo del Día de los Muertos en el cementerio Hollywood Forever de Los Angeles este sábado. Ella es parte del elenco integrado por Pedro Fernández, Los Lobos, El Santo Golpe y otros.

La visita a Los Angeles marca también el regreso de Tania a esta ciudad luego de tantos años que ni siquiera ella recuerda cuándo fue la última vez que estuvo por estos lares.

Solía venir más seguido a escenarios culturales como el Royce Hall y el Hollywood Bowl, donde alguna vez compartió el escenario con figuras como Tracy Chapman.

Para su show del fin de semana, prometió hacer llorar su público con algunas de las canciones que dedica a los seres queridos que ya se han ido.

“Será un gozo regresar”, dijo.

En detalle

Qué: Tania Libertad en el Día de los Muertos

Cuándo: sábado 26 de octubre, de 10 am a 12 de la medianoche

Dónde: Hollywood Forever, 6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos desde $25

Informes: www.ladayofthedead.com