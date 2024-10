El síndrome de infección post-aguda no es exclusivo de la COVID-19: estudio

El estudio, liderado por el Dr. Junqing Xie, se enfocó en evaluar la prevalencia y tipo de síntomas posagudos en pacientes hospitalizados por COVID-19 y compararlos con aquellos que fueron ingresados con infecciones respiratorias graves no relacionadas con el SARS-CoV-2.

La investigación contó con datos de 190.000 participantes del Biobanco del Reino Unido, que fueron divididos en tres grupos: aquellos hospitalizados con COVID-19, quienes padecieron otras infecciones respiratorias inferiores (LRTI, por sus siglas en inglés) y un grupo de control que no había sido hospitalizado por enfermedades respiratorias.

A través de encuestas detalladas, los participantes reportaron 45 síntomas diferentes, tanto físicos como psicológicos. Entre ellos, se incluyeron problemas neurológicos, trastornos del sistema inmunológico y síntomas que afectan el bienestar mental y físico. Los resultados mostraron que el 51% de los pacientes con COVID-19 y el 39% de aquellos con infecciones respiratorias no relacionadas con COVID-19 experimentaron un riesgo elevado de desarrollar secuelas en varios sistemas del cuerpo, mientras que el grupo de control, sin hospitalizaciones, mostró una prevalencia significativamente menor de estos síntomas.

“Este estudio subraya que los efectos postagudos asociados con infecciones respiratorias no son exclusivos de la COVID-19”, explicó el Dr. Xie. “Identificamos 23 síntomas que se presentaron con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados por COVID-19, así como 18 síntomas en aquellos con otras infecciones respiratorias graves. Ambos grupos presentaron complicaciones que incluyen problemas neurológicos, cognitivos y alteraciones en su bienestar físico y mental”.

Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación fue la prevalencia de síntomas neurológicos y cognitivos en ambos grupos, aunque de manera más pronunciada en quienes habían sido hospitalizados por COVID-19. Problemas como la dificultad para concentrarse, comunicarse o recordar detalles cotidianos eran más comunes en estos pacientes, y estos efectos parecían persistir meses después del alta hospitalaria. También se identificaron síntomas severos de fatiga, dolores musculares, dificultad respiratoria, así como alteraciones en el gusto, entre otros. El estudio sugiere que el impacto del PAIS puede abarcar desde complicaciones leves hasta aquellas que dificultan de manera seria el desempeño en la vida diaria de los pacientes.

El Dr. Xie destacó que estos resultados plantean una necesidad urgente de ampliar la comprensión sobre el impacto prolongado de todas las infecciones respiratorias severas y de la COVID-19 en particular. “Estos hallazgos no solo nos permiten vislumbrar las consecuencias de una infección por COVID-19, sino también nos muestran que debemos prestar mayor atención a otras enfermedades respiratorias graves. A medida que los sistemas de salud en el mundo se adaptan para atender a pacientes pos-COVID, deben considerar los efectos prolongados de otras infecciones respiratorias para poder diseñar estrategias de tratamiento y atención que respondan adecuadamente a la variedad de síntomas posagudos”.

Algunos síntomas observados en estos pacientes podrían tener efectos de gran alcance en su calidad de vida y productividad, y en particular, los problemas neurológicos y de salud mental han sido especialmente preocupantes. Estos síntomas afectan no solo a quienes han tenido COVID-19 sino también a quienes enfrentaron otras infecciones respiratorias graves. Para estos pacientes, los sistemas de salud deben incorporar intervenciones que no solo traten los síntomas inmediatos, sino que también ofrezcan soporte continuo para aquellos que sufren efectos persistentes.

Además, el estudio de NDORMS sugiere la posibilidad de que algunos efectos posagudos compartan mecanismos comunes entre diferentes infecciones respiratorias graves, abriendo el camino para futuros estudios que exploren estos puntos en mayor profundidad. La implementación de programas de seguimiento y recuperación a largo plazo, que contemplen un enfoque multidisciplinario, podría ser esencial para mitigar estos síntomas duraderos. Estos resultados también podrían sentar las bases para estudios que busquen intervenciones tempranas y personalizadas, basadas en la naturaleza específica de la infección que cada paciente enfrentó.

El análisis concluye que a medida que avanza la investigación sobre el PAIS, la comunidad médica debe continuar observando el impacto duradero de diversas infecciones respiratorias y no únicamente de la COVID-19.

