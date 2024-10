En cuanto a las deportaciones, ‘la amenaza es real’

Si bien California pasó por un momento decisivo en la historia con la Proposición 187 del exgobernador republicano Pete Wilson, la vida y el futuro inmediato para todos los inmigrantes en Estados Unidos podría convertirse en un caos si Donald Trump no es derrotado en las urnas.

“Tenemos que elaborar estrategias para lo que nos espera”, dijo Miguel Santana, presidente y director ejecutivo de California Comunity Foundation (CCF), durante la reciente Quinta Cumbre Anual de Inmigración en Los Ángeles.

“¿Cuántos de ustedes son producto de la proposición 187?”, preguntó Santana a los más de 500 participantes del evento, al recordar y sin mencionar la figura del exgobernador Wilson, a quien la lucha de los inmigrantes derrotó y el Partido Republicano quedó relegado a la ignominia entre la mayoría de los votantes.

“Perdimos aquella la elección, pero ganamos en los tribunales”, dijo Santana, quien en la década de 1990 era parte del equipo legal MALDEF, que desafió la constitucionalidad de la Proposición 187, cuando la comunidad y las organizaciones defensoras de los inmigrantes se unieron y pasaron de una estrategia defensiva a la ofensiva.

El discurso de Santana enalteció a las organizaciones que trabajan para que, en la experiencia de los ciudadanos e indocumentados se cierre la brecha en educación, atención médica o prestación de servicios.

“California se ha convertido en el lugar más inclusivo para los inmigrantes, e incluso lo vimos recientemente durante la discusión presupuestaria; se organizaron para garantizar que los logros obtenidos se mantengan”, expresó Santana, tras describir que el tema de la cumbre sería liderar una democracia audaz, justa e inclusiva.

“Vamos a ser puestos a prueba”

Sin embargo, advirtió: “Vamos a ser puestos a prueba, en formas que nunca hemos visto. Hay mucho en juego en noviembre, porque la experiencia que tuvimos durante la Proposición 187 palidece en comparación con la agenda que muy claramente se va a manifestar”.

Sin nombrarlo, se refería a Donald Trump y a las intenciones de la Heritage Foundation -el grupo ultraconservador republicano – de usar al ejército en la detención, arresto, confinamiento y deportación de millones de inmigrantes, como lo describen en su Proyecto 2025, si Joe Biden pierde la reelección.

La propia familia de Miguel Santana sufrió la repatriación en la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, en la década de 1930. Un millón de mexicanos y mexicoamericanos fueron deportados. Se les usó como “chivos expiatorios” de todos los problemas económicos del país.

“Mis abuelos llegaron de Colima a Michigan en 1920; vivieron 10 años aquí, tuvieron cuatro hijas americanas y en el año 1930 sacaron a toda mi familia”, expresó Santana a La Opinión.

Por ello, aseguró que cuando algunas personas muestran por primera vez quiénes son, hay que creerles.

“Ya los vimos la última vez [de 2016 a 2020 cuando Trump fue presidente]. Esta vez será mucho más intenso y no sólo seremos chivos expiatorios, sino que nuestros valores se verán socavados y habrá un esfuerzo intencional para hacer de este un Estados Unidos muy diferente”, dijo el CEO de California Comunity Foundation.

Santana señaló que, de suceder la presunta deportación más grande en la historia de Estados Unidos, California no va a estar exenta, particularmente cuando hay “esfuerzos intencionales” para castigar a comunidades como Los Ángeles y San Francisco, “que han acogido intencionalmente a los inmigrantes” como ciudades santuario.

“¿Qué vamos a hacer?”

Manifestó que el gobierno federal tiene muchas formas de castigar a las personas para garantizar que su agenda se anteponga a los valores considerados verdaderos, e incluso “algunos que eran aliados de la comunidad latina están erosionando lo que representamos y lo que hemos aportado a este país, no sólo para la economía, sino para el tejido mismo de lo que significa ser americano”.

“¿Qué vamos a hacer en cualquiera de los dos escenarios?”, lanzó la pregunta a los asistentes de la cumbre de inmigración celebrada en L.A. Trade Tech el mes de julio.

“Esta comunidad [latina] va a liderar no sólo en California, sino a nivel nacional. Nadie nos va a salvar. Tenemos que protegernos y necesitamos desarrollar una estrategia de lo que vamos a hacer en el peor de los casos, no solo a defendernos, sino a utilizar todas las herramientas disponibles”, expresó.

Y, en el escenario que no sea el apocalíptico “no vamos a permitir que pasen otros cuatro años sin una reforma integral… nuestra responsabilidad es mostrar el camino al resto del país por todo lo que hemos hecho en Los Ángeles y en California. Hemos demostrado que ser inclusivos y acoger a nuestra comunidad inmigrante no es sólo lo más humano. es la política correcta”.

“Impulso fascista de Trump”

Manuel Pastor, profesor de Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad y director del Instituto de Investigación de Equidad Dornsife de la USC, declaró a La Opinión que “tenemos que prepararnos para unas cosas malas que pueden pasar con una presidencia, otra vez, de Donald Trump”.

“También tenemos que darnos cuenta de que la presidencia del señor [Joe] Biden no ha hecho mucho sobre la reforma migratoria; hizo algunos pasitos, pero no las cosas grandes que necesita la comunidad inmigrante”.

“Teneos que reconocer que no es un presidente quien nos va a salvar. Lo tenemos que hacer nosotros mismos; las comunidades deben organizarse, luchar políticamente y enterarse de las campañas políticas a cualquier nivel”, añadió.

Al referirse sobre el Proyecto 2025 de los republicanos y la idea de deportar a 12 millones de indocumentados, si Trump gana la Casa Blanca, dijo: “Esa fue la reflexión de un impulso fascista de Donald Trump en 2016. Creo que esto no es solamente una cuestión de Trump, sino de lo que está en el corazón del público americano”.

“Así, nosotros tenemos una batalla no solamente política contra un hombre, sino contra un movimiento y una perspectiva ideológica”.

“La amenaza es real”

Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), aceptó que “la amenaza es real” en cuanto a deportaciones si Donald Trump llega de nuevo a ser presidente de Estados Unidos.

“La amenaza es clara. Es parte de la plataforma de todo un Partido Republicano; su prioridad número uno es la deportación masiva de nuestra gente”.

Salas, quien ha liderado CHIRLA por décadas, reveló que, en entre los años 1970 y 1980 cuando era una jovencita, agentes de inmigración que realizaban redadas continuas recogieron a su mamá en un centro de costura y la deportaron a México.

“A mí nadie me tiene que decir de qué se tratan esas amenazas. Esa realidad la viví en carne propia, en mi propia familia. En el tiempo de [George] Bush estábamos respondiendo; igual con [Barack]Obama y con [Donald] Trump…Nosotros no tenemos que imaginar lo peor. Nuestra comunidad inmigrante ya lo ha vivido en carne propia”.

Según Angelica Salas, es importante que la comunidad entienda que se puede prevenir y que, quienes en la comunidad latina puedan votar, sobre todo los jóvenes, que lo hagan, ejerciendo su poder político.

“Si ahorita todavía no ha pasado lo peor, entonces tiene uno que pensar qué tenemos que hacer para que esa realidad no se venga y no se cumpla. Eso se logrará derrotando a Trump en las elecciones”.

Por ello, hizo un llamado a las casi 650,000 personas que se hicieron ciudadanos en California para que ejerzan el derecho cívico de sufragar el martes 5 de noviembre.

Lourdes Huerta, 55 años. Ama de casa. De Orizaba, Veracruz.

“Esto de que nos quieren deportar viene de una persona inculta. A Trump no le interesa si somos inmigrantes que hemos aportado mucho para la economía de este país. Para él somos como animales y se vienen tiempos difíciles si no nos unimos

Natividad Sánchez, 56 años. Ama de casa. De Guerrero, México.

“Yo pienso que, si Donald Trump llega a ser presidente, va a quitarnos muchas cosas que ya nos pertenecen como Medical para ancianos, y así la economía se va a ir abajo. Si a los indocumentados no nos dan trabajo, ¿quién pagará impuestos? Ese señor es racista”.

Fidelia Vargas, 47 años. Promotora comunitaria. De Puebla, México.

“Yo no quiero pensar negativamente. Creo que habrá muchos trabajos para todos, pero siempre explotaran la mano de obra barata. Juntos vamos a vencer al racismo y demostraremos que nuestras manos producen lo mejor para este país”.

María Teresa Contreras, 55 años. Ama de casa. De Michoacán, México.

“Yo pienso que él [Donald Trump] va a barrer con todos nosotros porque no tenemos documentos. Aparte, habrá un caos en todos los trabajos. A los que no tenemos papeles ya no nos quieren dar trabajo”.

Esta nota se cubrió el mes de julio, pero por su relevancia e importancia, la reproducimos a unos días de las elecciones del 5 de noviembre.