Exoficiales electorales bipartidistas piden a votantes confiar en proceso electoral en Estados Unidos

Un grupo de exoficiales electorales del Partido Demócrata y del Partido Republicano realización una sesión virtual para enviar un mensaje a los votantes: confiar en el proceso.

Los exadministradores electorales y funcionarios electos, incluidos tres exsecretarios de Estados –responsables de organizar elecciones– reforzaron el mensaje por qué todos los votantes pueden confiar en la seguridad, la protección y la precisión de las elecciones estadounidenses.

Incluso reconocieron que el día de la elección, previa a la revelación de datos, es posible que haya fuentes de desinformación electoral, además de aclarar por qué las proyecciones tempranas o las declaraciones de victoria de los candidatos en la noche de las elecciones pueden no coincidir con los resultados electorales finales y verificados.

La sesión informativa fue moderada por Issue One, donde el republicano Trey Grayson, exsecretario de Estado de Kentucky, habló la seguridad en los sistemas de votación y la certificación de los mismos.

“Realizamos pruebas de antemano para asegurarnos de que los sistemas funcionan; y casi todos los estados realizan una auditoría. Recuerden, en un lugar de votación, son sus vecinos en equipos bipartidistas, quienes ayudan a organizar la elección y hay equipos bipartidistas que cuentan las papeletas en un entorno público, con los medios de comunicación que pueden observar”, Recordó Grayson.

La participación de los republicanos en esta sesión virtual resulta significativa, en medio de una estrategia de la campaña del expresidente Donald Trump para criticar los procesos electorales y asegurar que habrá incluso votación masiva de “no ciudadanos”.

Grayson habló de las papeletas de votación en papel para garantizar un registro en papel, así como el papel de los tribunales para resolver disputas, incluso de los recuentos y las reglas de la contienda electoral.

“Todo esto está diseñado para generar confianza en nuestras elecciones. Y si bien los detalles pueden diferir en cada estado, esos elementos generales existen en todos los estados. Es por eso que tengo confianza y los votantes deberían tener confianza en estas elecciones”, acotó.

La también republicana, Kim Wyman, exsecretaria de Estado de Washington, reconoció que puede haber intentos de interferencias en el proceso electoral, incluso con el uso de la Inteligencia Artificial, pero los funcionarios electorales están capacitados para ello.

“Los funcionarios electorales han pasado los últimos cuatro años concentrados en la capacitación y la planificación para las amenazas, y la respuesta y recuperación relacionadas, y creo que están listos”, expuso. “Los funcionarios electorales también se están asegurando de que los votantes estarán protegidos al ejercer su derecho al voto, su personal y los trabajadores electorales que trabajan en las elecciones estarán seguros; y se están asegurando de que las propiedades físicas como las papeletas también estén seguras”.

El caso de Pensilvania

La demócrata Kathy Boockvar, exsecretaria de la Commonwealth de Pensilvania, destacó que la noche dela votación no habrá resultados oficiales de la entidad, a diferencia de las proyecciones reveladas por The Associated Press en otras entidades.

“Pensilvania es uno de los pocos estados que no permite que los funcionarios electorales comiencen a procesar previamente las papeletas de voto por correo antes del día de las elecciones, lo que significa que con millones de papeletas no tendremos resultados la noche de las elecciones”, dijo.

Pensilvania renovó su equipo, pero también podría recibir menos papeletas por correo en esta elección, ya que no hay pandemia como en 2020, pero aún así las boletas serán registradas entre el miércoles y jueves.

“La mayoría de las papeletas probablemente se contarán entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana este año, aproximadamente un día antes que en 2020”, reconoció. “Sin embargo, si la carrera es tan reñida o más reñida que en 2016 y 2020, es probable que AP no pueda ‘determinar’ la carrera hasta días después, o semanas si hay un recuento a nivel estatal”.

Se pide paciencia a los votantes

El republicano Reid Ribble, exmiembro del Congreso de Wisconsin, pidió a los votantes paciencia, durante el proceso y el conteo de votos. Puso como ejemplo que en 2020 el presidente Joe Biden ganó Wisconsin con sólo 22,000 votos de diferencia de los cuatro millones emitidos.

“Va a llevar algún tiempo hacerlo bien, y no deberíamos apresurarnos tanto que sacrifiquemos la precisión y la confiabilidad por la velocidad. Queremos ser eficientes y hacerlo lo más rápido posible, pero queremos estar seguros de que lo hacemos bien”, enfatizó.

Sin hacer referencia directa a las teorías sobre un proceso electoral fallido difundido por republicanos, Ribble pidió no escucharlas y confiar en el proceso.

“Les digo a los votantes de Wisconsin que se han creído alguna teoría de conspiración o desinformación que han escuchado que si no quieren confiar en los políticos, lo entiendo, pero lo que deben hacer es confiar en estos 1,850 secretarios municipales y de condado que supervisan esa elección y confiar en ese trabajador electoral que probablemente se siente tres filas delante de ustedes en la iglesia el domingo”, dijo.