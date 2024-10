George Gascón seguro de remontar encuestas en contra y reelegirse

A pesar de que las encuestas más recientes le dan al fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón una diferencia de hasta 30 puntos de rezago en relación con su retador, el exfiscal federal, Nathan Hotchman, confía en que logrará ser reelecto por otro cuatro años.

“Esas encuestas tienen a veces muchas deficiencias, se enfocan en las personas que han votado regularmente en las últimas elecciones, y sabemos que en las elecciones como en las de noviembre, vamos a tener muchos nuevos votantes”, dijo el fiscal en entrevista con La Opinión.

Recordó que las encuestas de 2016, 2020 y 2022 estaban bastante equivocadas; en el 2016 mostraban a Hillary Clinton que salía adelante y perdió.

“Tenemos el apoyo de la comunidad, los sindicatos, del Partido Demócrata, la comunidad afroamericana y blanca, muchas organizaciones, clubes y funcionarios electos como el congresista Roberto García, la supervisora Hilda Solís, los concejales Eunisses Hernandez y Hugo Soto-Martínez”.

Así que sin dejar de reconocer que la campaña por la fiscalía es una elección bien reñida, dice que van a salir bien.

“Espero que cuando la gente se dé cuenta que soy el único demócrata y latino, la gente va a cambiar y darme su voto. Además hay que decir que ha habido mucha desinformación y mentiras”.

Afirmó que si los votantes quieren a un fiscal en el condado de Los Ángeles, que esté de acuerdo con la pena de muerte, los encarcelamientos masivos, que los niños niños vayan a prisiones para adultos, deben votar por su contrincante.

“Pero si creen que la seguridad pública, debe ser un trabajo conjunto de la comunidad, la policía y los fiscales y hay espacio para rehabilitar con más humanidad, deben votar por mí”.

Al fiscal Gascón se le ha acusado del aumento de la criminalidad en el condado de Los Ángeles, y responde que el crimen empezó a subir a nivel nacional en el 2020, y él no empezó hasta diciembre de ese año.

“El crimen siguió subiendo hasta el 23 en todo el país, y empezó a bajar a mediados del 23 y 24”.

Precisa que cuando hablamos de la tasa del crimen, debemos tomar en cuenta que en unas ciudades del condado ha bajado y en otras no, y muchas veces lo responsabilizan por actos criminales que suceden en otras jurisdicciones alrededor del condado de Los Ángeles, donde hay otros fiscales.

“Hemos encausado más de 100,000 casos, el mismo promedio de los últimos 10 años. De los más de 11,000 casos de hurtos en tiendas, hemos encausado más del 90%, un promedio muy alto”.

Dice que cuando se trata de un robo de poca cantidad, esos no llegan a su oficina, ya que ellos solo lidian con los delitos graves y serios.

“Esos los encausamos agresivamente. Es muy importante aclarar que la policía tiene que hacer un arresto, el fiscal evalúa cómo va a encauzar, y el jurado decide si se encuentra culpable, qué tipo de sentencia, el fiscal no tiene ninguna parte en eso”.

Observa que cuando alguien sale libre con una fianza, eso lo determina la corte.

“Hay mucha confusión en cuanto a la función de los fiscales, de la policía, de la corte, y eso es una parte en la que tenemos que educar a la comunidad porque muchos grupos derechistas están horrorizando a la gente”.

El jueves 24 de octubre, el fiscal Gascón anunció su decisión de recomendar que los hermanos Erik Menéndez, 53 y Lyle Menéndez de 56 años, quienes han estado en custodia por 35 años por los asesinatos de su padre y madre, Jose y Kitty Menéndez en 1989, sean resetenciados.

“En el primer juicio, el jurado no pudo llegar a un acuerdo; y en el segundo juicio, la oficina del fiscal trató de que les dieran pena de muerte, pero no lo lograron. Estos hermanos llevan 35 años en la cárcel, han sido personas modelo, excepcionales, ayudando a otros, por lo que se recomienda que sean liberados”, dice el fiscal.

Sin embargo, menciona que en su oficina hay gente que se opone y cree que nunca fueron asaltados sexualmente.

Por otra parte, precisa que en el tiempo que lleva como fiscal han exonerado a 14 personas, la mayoría latinos y afroamericanos.

“Unos muchachos convictos de asesinato que se ha probado que ellos no cometieron ese asesinato, llevan 18 años encerrados. Hay mucha información que no se dio a la corte. El muchacho admite el crimen forzado, y dice cosas que no concuerdan. No se le ofreció eso a la defensa, y cuando fueron convictos, no había ninguna evidencia física. Tres de los testigos dijeron que se parecen, pero hay muchas dudas de si fue identificado. Hay gente en mi oficina, que se aferran a mantenerlos en prisión y se oponen a su exoneración”.

¿Por qué no procesó a las personas que grabaron ilegalmente a tres concejales y a un líder sindical?

“En el examen que nosotros hicimos, no calificaba para ser un crimen mayor. Por lo tanto, mi oficina no encajaba para encausarlos y lo turnamos a la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Si creemos que hubo un crimen, pero menor. Desafortunadamente no estamos de acuerdo con la decisión de la fiscal de la ciudad de Los Ángeles de que no hacer nada”.

De ganar la reelección, qué podemos esperar para los siguientes cuatro años y cuál es su mensaje para los latinos