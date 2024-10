Harris se centrará en el derecho al aborto en su evento del viernes en Texas

La vicepresidenta Kamala Harris realizará un evento de su campaña para las elecciones en Houston, Texas, el viernes por la noche, y junto a ella estará la superestrella del pop Beyoncé, quien respaldará a la candidata presidencial demócrata durante el mitin y se espera que también actúe.

Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris defienda el derecho al aborto y la libertad para ejercer los derechos reproductivos en todo el país durante su mitin en Houston el viernes por la noche, según extractos compartidos con La Opinión por su campaña.

La vicepresidenta Kamala Harris, que se reunirá con Beyoncé para convocar a los votantes a que emitan sus votos, considera que Texas es la zona cero del derecho al aborto, un tema central de su campaña.

Los demócratas también tienen la mira puesta en la batalla por el control del Senado de Estados Unidos, con la carrera entre el actual senador republicano Ted Cruz y su rival demócrata, el representante Colin Allred, como una de las pocas oportunidades de mantener la mayoría en la Cámara Alta, en un ciclo electoral que favorece en gran medida al Partido Republicano en ese estado.

El combo de fotos muestra a Beyoncé y a Kamala Harris. Crédito: AP

Los avances del discurso compartidos por su campaña muestran que Harris está culpando directamente al expresidente Donald Trump por las prohibiciones del aborto en varios estados y planea amplificar las historias de las personas afectadas por esas restricciones.

Harris planea decir: “En Estados Unidos, la libertad no se da. No se concede. Es nuestra. Por derecho. Y eso incluye la libertad fundamental de una mujer para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no tener al gobierno diciéndole a ella lo que tiene que hacer”.

También contrastará lo que un gobierno republicano quiere hacer con las historias médicas privadas de las mujeres en Texas, respecto a lo que hace Trump con su propia historia médica y planea decir que: “El fiscal general de Texas está demandando al gobierno de Estados Unidos para que los fiscales de Texas puedan meter mano en los historiales médicos privados de las mujeres que salen del estado para recibir atención médica. Así pues, mira lo que está ocurriendo: Donald Trump no deja que nadie vea su historial médico. ¿Pero estos tipos quieren meter sus manos en tu historial médico? En pocas palabras: están locos”.

El mitin del viernes se centrará en Amanda y Josh Zurawski, la pareja de Texas que encabezó una demanda contra las prohibiciones del aborto en el estado, después de que Amanda sufriera complicaciones de embarazo que pusieron en peligro su vida pero no pudo abortar en el estado profundamente republicano.

Harris planea decir que “nadie está protegido”, y mencionará estados como Michigan, Nevada y Pensilvania, donde actualmente hay protecciones para la salud reproductiva.

“Y aunque esta noche estamos en Texas, para cualquiera que nos esté viendo desde otro estado, si crees que estás protegida de las prohibiciones del aborto de Trump porque vives en Michigan, Pensilvania, Nevada, Nueva York, California o cualquier otro estado donde los votantes o los legisladores hayan protegido la libertad reproductiva, por favor, que lo sepas: nadie tiene protección garantizada. Porque una prohibición nacional de Donald Trump haría ilegal el aborto en todos los estados”.

Harris también planea destacar cómo el candidato demócrata de Texas al Senado de Estados Unidos, Colin Alfred, defenderá los derechos reproductivos en el estado, si es electo.

“Lo que ocurra en estas elecciones determinará el futuro de la libertad reproductiva para las generaciones futuras… Confío en las mujeres. Y con Colin Allred en el Senado de Estados Unidos, cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para restablecer la libertad reproductiva, como presidenta de Estados Unidos, lo firmaré con orgullo para que se convierta en ley… Estamos luchando por un país en el que, seas quien seas o vivas donde vivas, puedas tomar esa decisión basándote en lo que es mejor para ti y para tu familia”.

Aunque Texas no es considerado un estado clave, los demócratas han decidido invertir tiempo y dinero en el mismo, para aprovecharse de la ventaja del candidato demócrata Colin Allred en la ajustada carrera para arrebatarle el escaño al senador republicano Ted Cruz y para demostrar que pueden acabar con el control político que los republicanos tienen sobre el estado.

En las encuestas, Harris ha puntuado por debajo de Trump en Texas, con un promedio del 46% del apoyo frente a un 53% del expresidente y candidato republicano Donald Trump, según datos del agregador de encuestas FiveThirtyEight.

