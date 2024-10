Jimmy Pham promete seguridad, prosperidad y empleos

Para las elecciones que culminarán el 5 de noviembre se disputan un puesto en la Asamblea estatal de California por el distrito 70 el titular republicano Tri Ta y el retador demócrata, Jimmy Pham.

El distrito 70 se encuentra en el condado de Orange e incluye las localidades de Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton y Westminster, así como partes de Huntington Beach, Santa Ana y Seal Beach.

Es la cuna de Little Saigon y sede de la mayor comunidad vietnamita fuera de la misma Vietnam.

Tri Ta ha asumido el puesto en diciembre de 2022. En la preferencia partidista de los residentes del distrito poco más de la tercera parte se definen demócratas, otra tercera parte republicanos y el resto no alineados con ningún partido.

El 38% de los residentes son de origen asiático, 34% son hispanos y 23% blancos no latinos.

Para presentar su caso, Pham ofreció la semana pasada una conferencia de prensa en la ciudad de Westminster, centro de actividades del distrito.

Jimmy Pham es un abogado de inmigración que estudió derecho en la prestigiosa facultad de la Universidad de California, Irvine.

El evento sirvió de marco para que Pham pusiese en evidencia las carencias de Tri Ta, especialmente destacando la falta de responsabilidad ante los votantes y el déficit de transparencia en la administración pública del actual asambleísta.

“Tri Ta”, dijo el retador, “no representa las diversas voces del condado de Orange”, agregando que el titular se ocupa más de sus propios intereses que de los de la población, lo cual equivale a un abandono.

Josh Lowenthal, asambleísta demócrata que representa la ciudad de Long Beach apoyó en la ocasión a Pham, diciendo que “Se ha comprometido a mejorar la seguridad de nuestra comunidad, a sacar a los homeless de la calle y a crear empleos para los residentes. Hará lo que sea mejor para sus electores”.

La necesidad de un cambio en el liderazgo del distrito y de afianzar la responsabilidad de los funcionarios electos surge después de que el republicano Andrew Do, quien fuera miembro de la Junta de Supervisores del Distrito hasta el 22 de octubre, renunció como parte de un acuerdo con los fiscales en el que se declaró culpable de conspiración para cometer soborno, después de años de rechazar alegatos de corrupción.

Al respecto se refirió la presidenta del Partido Demócrata del condado, Ada Briceño: “A medida que nuestra comunidad avanza más allá de Andrew Do, necesitamos buscar un nuevo liderazgo”, dijo, apoyando la candidatura de Pham, quien “como abogado de inmigración y propietario de una pequeña empresa, comprende los problemas que enfrentan los residentes”.

Agregándose a la crítica de Tri Ta, Phu Do Nguyen, presidente emérito del Club Demócrata Vietnamita Americano, dijo que “Esta elección no se trata solo de votar por un liderazgo débil, sino de votar por candidatos fuertes que lucharán por la comunidad de Little Saigon. Uno de esos candidatos es Jimmy Pham, y estoy orgulloso de apoyarlo”.

En una entrevista previa, Pham había apoyado la responsabilidad fiscal, diciendo: “La legislatura tiene la obligación de analizar el rendimiento de la inversión de los programas estatales… He apoyado el trabajo del Subcomité de Presupuesto de la Asamblea sobre Responsabilidad y Supervisión, que ha examinado más de cerca la eficacia de la financiación estatal para programas sobre personas sin hogar, vivienda, banda ancha y otros”.

El 2 de octubre, La Opinión publicó su apoyo a la candidatura de Jimmy Pham.