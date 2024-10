Jugadores de los Yankees hablaron sobre la figura de Fernando Valenzuela

El lamentable fallecimiento de Fernando Valenzuela no sólo dejó un profundo dolor dentro de Los Angeles Dodgers sino también en el mundo de las Grandes Ligas, incluyendo al rival del equipo angelino en la Serie Mundial que arranca este viernes, los New York Yankees.

Varios jugadores de la novena del Bronx mostraron su tristeza por la partida del ex lanzador mexicano quien estos días ha recibido el tributo de aficionados que han dejado en las afueras del Dodger Stadium, escenario de los dos primeros juegos de la Serie Mundial, recuerdos relacionados con el ex grandeliga.

El abridor del Juego 1 de la Serie Mundial por los Yankees, el estelar Gerrit Cole, lamentó que el “Toro” Valenzuela no pueda estar presente en esta serie entre ambos equipos que promete emociones de principio a fin en su primer enfrentamiento por el Clásico de Otoño en los últimos 43 años.

Algunos aficionados rindiendo tributo al mexicano Fernando Valenzuela en las afueras del Dodger Stadium donde este viernes arranca la Serie Mundial ante los New York Yankees. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Me entristeció mucho leerlo el otro día. Creo que lo había visto de pasada tal vez una o dos veces y había oído que tenía un problema de salud hace algunas semanas, pero ya sabes, no sabía mucho al respecto. Me tomó desprevenido, estaba profundamente triste”, reconoció el as de los Yankees.

“Es uno de los grandes Dodgers de todos los tiempos. Uno de los grandes jugadores mexicanos de todos los tiempos. Es una leyenda. Es triste que no esté aquí (para la Serie Mundial), pero probablemente tenga una gran escena para nosotros allá arriba”, agregó el lanzador.

Por su parte el capitán de los Yankees, Aaron Judge, aseguró que la figura de Fernando Valenzuela sin lugar a dudas será extrañada no sólo en Los Ángeles sino por todo el béisbol y que su presencia se sentirá en cada uno de los encuentros de esta Serie Mundial.

https://twitter.com/SportsNetLA/status/1849608708050784329 Los jugadores de los New York Yankees reconocieron el legado que dejó en el béisbol el ex lanzador mexicano Fernando Valenzuela quien recientemente falleció a los 63 años.

“Definitivamente ha inspirado a toda una generación de jugadores, especialmente aquí en California. Es una pérdida inesperada. Sin dudas se va a estar sintiendo durante toda la serie, sobre todo por los grandes juegos que disputó acá (Dodger Stadium). Definitivamente lo extrañaremos”, dijo el jardinero.

Otro que se pronunció sobre la lamentable noticia del fallecimiento de Valenzuela fue el dominicano Juan Soto, quien reconoció que fue un duro golpe para los que tuvieron la oportunidad de conocer en persona al ex lanzador mexicano quien ganó entre otras cosas un Cy Young de la Liga Nacional.

“Fue una tremenda persona y tremendo pelotero. Una leyenda del béisbol mexicano. Es una situación bien difícil para el béisbol y para todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocer a ese tremendo jugador”, apuntó el jardinero caribeño.

