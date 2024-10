¿Por qué la petición de “El Chapo” para un nuevo juicio podría ser desechada otra vez?

NUEVA YORK.- En un petición del 9 de octubre al juez Brian Cogan, pero revelada en la Corte del Distrito Este el 15 de octubre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pide un nuevo juicio al considerar que se violó el proceso de extradición en su contra y que tuvo una defensa fallida.

La petición de García Luna podría terminar con una decisión negativa para él, como ya ocurrió en los procesos judiciales correspondientes sobre su caso, tanto en la Corte de Distrito Este en Nueva York, como en la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito y en la Corte Suprema, donde su caso ni siquiera fue aceptado.

Guzmán Loera ha hecho otras peticiones al juez Cogan, pero todas han sido rechazadas sobre su situación de encierro en la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, así como intentos de un nuevo juicio, luego de recibir sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión.

No es la primera vez que “El Chapo” se queja de sus condiciones de encierro, ya que en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, actualmente cerrado, estuvo aislado y se quejó de un ruido que afectó su oído, además de que las luces no eran apagadas, incluso que el agua que bebía le afectaba el estómago. Sus quejas no avanzaron con el juez Cogan.

Ya en la prisión en Florence, debido al nivel de criminalidad con el que fue clasificado y a su historial de escapes, Guzmán Loera está aislado, debe estar encerrado 23 horas por una hora de caminata bajo estricta vigilancia; no tiene visitas, salvo la de sus abogados, cada 15 días o mensualmente.

“La extradición a la EDNY fue ilegal. Debí ser extraditado a la Corte Oeste de Distrito de Texas y a la Corte de Distrito Sur de California. Nunca hubo una exención a la regla firmada por un juez magistrado”, dice la petición de Guzmán Loera, quien reconoce que no tiene nueva evidencia sobre el reclamo, además de que el mismo ha sido rechazado en la Corte de Distrito, en la de Apelaciones y en la Corte Suprema, donde dice: “Ni siquiera me escucharon”.

El caso ante la Corte Suprema

La Corte Suprema es la instancia máxima donde una persona que enfrentó un proceso judicial en EE.UU. puede reclamar un proceso irregular o una sentencia injusta.

El 21 de abril del 2022, el equipo de abogados de “El Chapo”, Mariel Colón y Jodi Morales, enviaron a la Corte Suprema una petición para revisar el proceso de extradición de su cliente, así como la sentencia considerada “excesiva”.

La petición fue ingresada luego de una determinación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York que confirmó el debido proceso en el juicio a Guzmán Loera y la sentencia dictada por el juez Cogan.

En su recurso ante la Corte Suprema, la defensa de “El Chapo” pidió una decisión sobre si “las personas tienen legitimidad para alegar violaciones de un tratado de extradición, independientemente de si el soberano extranjero plantea una objeción”, dice el documento judicial.

La otra pregunta es sobre “si las restricciones excesivas y punitivas previas al juicio perjudicaron el derecho del peticionario a un abogado, una defensa y un debido proceso obligatorio”.

El 9 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia, que representaría a la Corte de Distrito Este, dijo al Máximo Tribunal que no respondería a la queja de Guzmán Loera, al menos que le fuera ordenado.

“El Gobierno renuncia por la presente a su derecho de presentar una respuesta a la petición en este caso, a menos que el Tribunal lo solicite”, dice el documento firmado por la Procuradora general, Elizabeth Prelogar.

El 6 de junio de 2022 la petición de “El Chapo” ante la Corte Suprema fue denegada.