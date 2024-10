Dormir mal a los 40 puede afectar a tu cerebro

Un estudio reciente sugiere que dormir mal en la mediana edad podría acelerar el envejecimiento del cerebro, cuyos efectos podrían sentirse hasta una década después. Según la investigación, liderada por la Dra. Kristine Yaffe de la Universidad de California en San Francisco, los problemas de sueño a los 40 años pueden tener un impacto considerable en la salud cerebral, destacando la importancia de corregir estos hábitos de manera temprana para evitar complicaciones a largo plazo.

El estudio analizó a casi 600 adultos de aproximadamente 40 años, quienes completaron un cuestionario sobre su sueño al inicio del estudio y nuevamente cinco años después. Los investigadores se centraron en diversas características del sueño, como la duración, la calidad, las dificultades para conciliar o mantener el sueño, el despertar temprano y la somnolencia durante el día. Con base en estas características, los participantes se clasificaron en tres grupos: el grupo bajo, con pocos o ningún problema de sueño, el grupo medio, que presentaba dos o tres características, y el grupo alto, que experimentaba entre cuatro y seis problemas de sueño.

Quince años después del inicio del estudio, los participantes fueron sometidos a escáneres cerebrales para calcular su “edad cerebral”. Tras ajustar variables como la edad, el sexo, la hipertensión y la diabetes, los investigadores descubrieron que el cerebro de los individuos en el grupo medio era, en promedio, 1,6 años mayor que el de aquellos en el grupo bajo. En el grupo alto, la diferencia era aún más significativa: sus cerebros eran 2,6 años más viejos.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que ciertos problemas de sueño, como la mala calidad del sueño, la dificultad para conciliarlo y el despertar temprano, están directamente relacionados con un mayor envejecimiento cerebral, especialmente si persisten durante al menos cinco años. La Dra. Yaffe subrayó que estos resultados no prueban que la falta de sueño cause envejecimiento cerebral prematuro, sino que revelan una correlación importante. Además, la investigación contó con financiamiento del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, lo que resalta el interés en la conexión entre los hábitos de sueño y la salud cognitiva.

Una limitación del estudio es que los participantes informaron de manera subjetiva sus problemas de sueño, lo que podría haber afectado la precisión de los resultados. A pesar de ello, los investigadores concluyeron que es necesario continuar explorando formas de mejorar la calidad del sueño y su impacto a largo plazo en la salud cerebral, especialmente en personas más jóvenes.

El impacto del sueño en la salud cerebral no es un tema aislado. Un estudio separado, publicado en la revista Neurology y realizado por investigadores de la Universidad de Yale, encontró que los adultos de mediana edad con factores de riesgo no controlados, como la presión arterial alta, el azúcar elevado en sangre o el colesterol, y que además no practican ejercicio, no siguen una dieta saludable o tienen problemas de sueño, tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, demencia y depresión en el futuro.

El Dr. Santiago Clocchiatti-Tuozzo, autor del estudio de Yale, explicó que los hábitos de vida saludables en la mediana edad pueden tener efectos significativos en la salud cerebral a largo plazo. Este hallazgo refuerza la idea de que el cuidado del sueño, junto con otros hábitos saludables, puede ser crucial para preservar la función cognitiva en la vejez.

El Dr. Thomas Kilkenny, director del Instituto de Medicina del Sueño en el Hospital Universitario Northwell Health de Staten Island, también comentó sobre el impacto de la calidad del sueño en la función cognitiva. Aunque no participó en ninguno de los estudios, señaló que la evidencia actual sugiere que algunas capacidades cognitivas pueden permanecer deterioradas a pesar de recuperar un sueño adecuado. Esto sugiere que la privación frecuente del sueño puede causar daños permanentes en ciertos sistemas cognitivos, lo que podría llevar al desarrollo de demencia en algunos casos.

Este cuerpo de investigación destaca la importancia de adoptar hábitos de sueño saludables desde una edad temprana. Los expertos recomiendan entre siete y nueve horas de sueño cada noche para mantener una función cerebral óptima. Además, técnicas como el establecimiento de un horario de sueño constante, la práctica regular de ejercicio, la reducción del consumo de cafeína y alcohol antes de dormir y el uso de técnicas de relajación pueden ser clave para evitar problemas de sueño y sus efectos negativos a largo plazo.

El impacto de los malos hábitos de sueño en la salud cerebral sigue siendo un área de estudio activa, y futuras investigaciones podrían arrojar más luz sobre cómo mejorar la calidad del sueño para mitigar sus efectos en la salud cognitiva.

